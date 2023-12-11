ABD’li Senatör Sanders Biden ve yönetimine haddini bildirdi: İsrail’e destek sorumsuzluk

BÜTÇE TALEBİ SENATODA REDDEDİLMİŞTİ

ABD Başkanı Joe Biden'ın İsrail ve Ukrayna'ya yardımları da içeren 105 milyar dolarlık bütçe talebi 7 Aralık'ta Senato'da reddedilmişti.

Genellikle Demokratlarla hareket eden ancak bu oylamada Cumhuriyetçilerin yanında yer alan Sanders ise ret nedeninin İsrail'e sağlanacak yardımlar olduğunu belirtmişti.