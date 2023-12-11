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ABD'li Senatör Sanders Biden ve yönetimine haddini bildirdi: İsrail'e destek sorumsuzluk

DÜNYA
Giriş Tarihi: 11.12.2023 Güncelleme Tarihi: 11.12.2023
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ABD’li Senatör Sanders Biden ve yönetimine haddini bildirdi: İsrail’e destek sorumsuzluk

İşgalci İsrail'in Gazze'deki sivil katliamını ilk günden bu yana destekleyerek fonlayan ve bu insanlık dışı soykırıma ortak olan Biden ve yönetimine ABD Vermont Senatörü Bernie Sanders'dan sert tepki geldi. Sanders, "ABD'nin Netanyahu'ya bu korkunç savaşı sürdürmesi için 10 milyar dolar daha vermesi sorumsuzluk olur." dedi.

Katil İsrail'e desteğini ilk günden bu yana sürdüren Biden ve yönetimine ABD'li Vermont Senatörü Bernie Sanders'dan sert tepki geldi.

The Hill gazetesinin haberine göre, Sanders, CBS televizyonunda katıldığı bir programda konuştu.

ABD'Lİ SENATÖRDEN BIDEN'A AĞIR ELEŞTİRİ: BU KORKUNÇ SAVAŞA DESTEK SAĞLAMASI SORUMSUZLUK

İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırıları sırasında öldürülen binlerce sivile işaret eden Sanders, "ABD'nin Netanyahu'ya bu korkunç savaşı sürdürmesi için 10 milyar dolar daha vermesi sorumsuzluk olur." ifadesini kullandı.

Sanders, Gazze'de yerinden edilen 1,9 milyon insanın hiçbir yiyecek ve tıbbi malzeme olmadan mücadele ettiğini belirterek, sivillerin korunmasına yönelik koşullar belirlenmeden İsrail'e ilave yardım yapılmaması gerektiğini vurguladı.

GAZZE'DEKİ DURUM İNSANİ BİR FELAKET!

Gazze'deki durumu "insani felaket" olarak nitelendiren Sanders "ABD, Netanyahu'ya askeri yaklaşımı durdurmasını söylemek için elinden gelen tüm baskıyı yapmalıdır." değerlendirmesinde bulundu.

KATİL NETANYAHU'NUN HEDEFİ BELİRSİZ

Senatör Sanders, İsrail'in kendini savunma hakkı olduğunu, ancak Gazze'deki sivillere karşı savaş açma hakkı bulunmadığını yineledi.

Ayrıca Sanders, Netanyahu'nun Gazze'ye yönelik hedefinin belirsiz olduğunu söyledi.

BÜTÇE TALEBİ SENATODA REDDEDİLMİŞTİ

ABD Başkanı Joe Biden'ın İsrail ve Ukrayna'ya yardımları da içeren 105 milyar dolarlık bütçe talebi 7 Aralık'ta Senato'da reddedilmişti.

Genellikle Demokratlarla hareket eden ancak bu oylamada Cumhuriyetçilerin yanında yer alan Sanders ise ret nedeninin İsrail'e sağlanacak yardımlar olduğunu belirtmişti.

"İSRAİL'İN SİVİLLERİ ÖLDÜRMEYE HAKKI YOK"

Sanders, yaptığı yazılı açıklamada, Netanyahu yönetimine koşulsuz milyarlarca dolar verilmesine karşı olduğunu belirterek, "İsrail'in kesinlikle, 7 Ekim'de saldırı düzenleyen Hamas'a karşı kendini savunma hakkı var. Ancak binlerce masum Filistinli erkek, kadın ve çocuğu öldürmeye hukuken ya da ahlaken hakkı yok." demişti.

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