ABD'li Senatör Sanders Biden ve yönetimine haddini bildirdi: İsrail'e destek sorumsuzluk
İşgalci İsrail'in Gazze'deki sivil katliamını ilk günden bu yana destekleyerek fonlayan ve bu insanlık dışı soykırıma ortak olan Biden ve yönetimine ABD Vermont Senatörü Bernie Sanders'dan sert tepki geldi. Sanders, "ABD'nin Netanyahu'ya bu korkunç savaşı sürdürmesi için 10 milyar dolar daha vermesi sorumsuzluk olur." dedi.
ABD'Lİ SENATÖRDEN BIDEN'A AĞIR ELEŞTİRİ: BU KORKUNÇ SAVAŞA DESTEK SAĞLAMASI SORUMSUZLUK
İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırıları sırasında öldürülen binlerce sivile işaret eden Sanders, "ABD'nin Netanyahu'ya bu korkunç savaşı sürdürmesi için 10 milyar dolar daha vermesi sorumsuzluk olur." ifadesini kullandı.
Sanders, Gazze'de yerinden edilen 1,9 milyon insanın hiçbir yiyecek ve tıbbi malzeme olmadan mücadele ettiğini belirterek, sivillerin korunmasına yönelik koşullar belirlenmeden İsrail'e ilave yardım yapılmaması gerektiğini vurguladı.
GAZZE'DEKİ DURUM İNSANİ BİR FELAKET!
Gazze'deki durumu "insani felaket" olarak nitelendiren Sanders "ABD, Netanyahu'ya askeri yaklaşımı durdurmasını söylemek için elinden gelen tüm baskıyı yapmalıdır." değerlendirmesinde bulundu.
KATİL NETANYAHU'NUN HEDEFİ BELİRSİZ
Senatör Sanders, İsrail'in kendini savunma hakkı olduğunu, ancak Gazze'deki sivillere karşı savaş açma hakkı bulunmadığını yineledi.
Ayrıca Sanders, Netanyahu'nun Gazze'ye yönelik hedefinin belirsiz olduğunu söyledi.
BÜTÇE TALEBİ SENATODA REDDEDİLMİŞTİ
ABD Başkanı Joe Biden'ın İsrail ve Ukrayna'ya yardımları da içeren 105 milyar dolarlık bütçe talebi 7 Aralık'ta Senato'da reddedilmişti.
Genellikle Demokratlarla hareket eden ancak bu oylamada Cumhuriyetçilerin yanında yer alan Sanders ise ret nedeninin İsrail'e sağlanacak yardımlar olduğunu belirtmişti.
"İSRAİL'İN SİVİLLERİ ÖLDÜRMEYE HAKKI YOK"
Sanders, yaptığı yazılı açıklamada, Netanyahu yönetimine koşulsuz milyarlarca dolar verilmesine karşı olduğunu belirterek, "İsrail'in kesinlikle, 7 Ekim'de saldırı düzenleyen Hamas'a karşı kendini savunma hakkı var. Ancak binlerce masum Filistinli erkek, kadın ve çocuğu öldürmeye hukuken ya da ahlaken hakkı yok." demişti.
- Son dakika video izle
- Son dakika haberleri
- A Haber analiz
- Gündem haberleri
- Ekonomi haberleri
- Otomobil haberleri
- Namaz vakitleri
- Hava durumu
- İstanbul Yol durumu
- Atv canlı yayın izle
- Spor haberleri
- Foto galeri
- Son dakika emekli haberleri
- Teknoloji haberleri
- A Haber programlar
- Sabah – Takvim yazarları oku
- Kuruluş Osman izle
- Gazete manşetleri
- Instagram dondurma
- AK Parti belediye başkan adayları ne zaman açıklanacak? AK Parti belediye başkan adayları isim listesi 2024 ne zaman belli olacak?
- Kim Milyoner Olmak İster neden yok? Kim Milyoner Olmak İster ne zaman, hangi gün? 10 Aralık ATV yayın akışı...
- EYT'siz kademeli emeklilik şartları duyuruldu! Yaş, prim, gün detayı eklendi! 1999 öncesi ve 2000 sonrası emeklilik tablosu...
- İstanbul'da barajlar ne kadar dolu? Su seviyesi arttı mı? İstanbul, Ankara, Bursa baraj doluluk oranları...
- Bu hafta talep toplama yapacak şirketler listesi 2023! Hisse fiyatı kodu, lot sayısı...
- Ev ve iş yeri sahibi olmak isteyenler yaşadı! TOKİ Emlak Müzayede açık artırma o illerde başlıyor! 2+1,3+1,4+1 daire satış fiyatları...
- Evde bakım parası yatan iller listesi! Aralık ayı evde bakım maaşı ne zaman yatacak? SMS / e- Devlet maaş sorgulama ekranı
- Kardeşlerim Ömer öldü mü? ATV Kardeşlerim 108. bölümde Ömer öldü mü, yaşıyor mu? Bilal Yiğit Koçak kimdir, diziden ayrıldı mı?
- İSG sınav sonuçları ne zaman açıklanacak 2024? İSG/2 İş Sağlığı ve Güvenliği sınavı kaç dakika ve kaç soru?
- BOLU'DA OKULLAR TATİL Mİ SON DAKİKA? 11 Aralık 2023 Bolu'da okullar tatil edildi mi? MEB-Valilik açıklaması...
- Yarın okullar tatil mi son dakika? 11 Aralık Pazartesi okullar tatil edildi mi, hangi illerde? MEB Valilik açıklamaları...
- 2. Torba yasada 80 madde bölündü! 2000 sonrasına emeklilik bileti kesildi kesilecek! 4D'li taşerona kadro, emekli zammı, düşük faizli konut...