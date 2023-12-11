AB’den İsrail’in işgaline sert tepki! Hedef Doğu Kudüs: Binlerce yasa dışı yerleşim yeri…

Uluslararası topluma ve ABD'ye planın inşasının durdurulması için acil müdahale etmeleri çağrısında bulunulan açıklamada, bunun, İsrail'in Kudüs'ü yerleşim birimleri ve yerleşimcilerle doldurmayı, mevcut tarihi, siyasi, hukuki ve demografik durumunu değiştirmeyi, Yahudileştirmeyi ve Filistin çevresinden tamamen ayırmayı amaçlayan planlarının ayrılmaz bir parçası olduğu kaydedildi.

Ayrıca, "İsrail'in Gazze Şeridi'ndeki savaşın koşullarını ve dünyanın bu savaşla meşguliyetini iğrenç bir şekilde istismar etmesi" olarak nitelendirildi.