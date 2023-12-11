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AB’den İsrail’in işgaline sert tepki! Hedef Doğu Kudüs: Binlerce yasa dışı yerleşim yeri…

DÜNYA
Giriş Tarihi: 11.12.2023 Güncelleme Tarihi: 11.12.2023
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AB’den İsrail’in işgaline sert tepki! Hedef Doğu Kudüs: Binlerce yasa dışı yerleşim yeri…

Geçici ateşkesten sonra Gazze Şeridi’nin tümünü yoğun bombardımana tutan işgalciler bölgede yaşama dair bir emare kalmayana kadar saldırılarını sürdüreceklerini söyledi. Yıllardır Filistin topraklarında hüküm sürmeye çalışan Siyonistler Filistinlilerin yoğunlukta olduğu Doğu Kudüs’ü radarına aldı. Daha önce Doğu Kudüs'ün Sur beldesinde 186 dönüm arazi üzerine 1792 konutun inşası için "Aşağı Kanal" adındaki yerleşim yeri projesini onaylamıştı. Şimdiyse 1700 yeni yasa dışı yerleşime onay vermesi söz konusu olurken AB, bu durumdan endişe duyduğunu belirterek işgalci İsrail’i kınama kararı aldı.

Gazze'de son zamanların en büyük soykırımına imza atan işgalci İsrail'in Filistin'de yeni bir yerleşim yeri için harekete geçtiği ortaya çıktı. 1948 yılında Filistin topraklarını zor kullanarak elde eden Siyonistler, bölgeyi asıl sahiplerinin elinden alıp işgallerini tamamlama derdine düştüler.

YASA DIŞI YERLEŞİM PLANININ DURDURULMASI ÇAĞRISI

Hamas, İsrail'in işgal altındaki Doğu Kudüs'te yeni bir Yahudi yerleşim yeri projesini onaylamasını kınayarak, bunu "Filistinlilere karşı savaşın genişletilmesi" olarak nitelendirdi.

Hamas'tan yapılan yazılı açıklamada, İsrail'in Doğu Kudüs'te yeni bir Yahudi yerleşim yeri projesini onaylaması kınandı.

Uluslararası topluma ve ABD'ye planın inşasının durdurulması için acil müdahale etmeleri çağrısında bulunulan açıklamada, bunun, İsrail'in Kudüs'ü yerleşim birimleri ve yerleşimcilerle doldurmayı, mevcut tarihi, siyasi, hukuki ve demografik durumunu değiştirmeyi, Yahudileştirmeyi ve Filistin çevresinden tamamen ayırmayı amaçlayan planlarının ayrılmaz bir parçası olduğu kaydedildi.

Ayrıca, "İsrail'in Gazze Şeridi'ndeki savaşın koşullarını ve dünyanın bu savaşla meşguliyetini iğrenç bir şekilde istismar etmesi" olarak nitelendirildi.

MISIR'DAN KINAMA AÇIKLAMASI

Mısır, İsrail'in işgal altındaki Doğu Kudüs kentinde yeni bir yasa dışı Yahudi yerleşim yeri inşa etme yönündeki kararını kınadı.
Mısır Dışişleri Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, İsrail'in işgal altındaki Filistin topraklarında sürdürdüğü yerleşim politikasını reddettikleri belirtildi.

AB "ENDİŞELİYİZ" DİYEREK KINADI

Avrupa Birliği (AB) Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Josep Borrell, AB'nin, İsrail'in Doğu Kudüs'te 1700 yeni yasa dışı yerleşime onay vermesinden endişeli olduğunu belirterek, kararı kınadı.

Borrell, AB dışişleri bakanları toplantısının ardından düzenlediği basın toplantısında, Gazze'deki sivil kayıplar ve yıkım kadar İsrail'in yasa dışı yerleşimleri genişletme kararından da endişe duyduklarını söyledi.

İsrail'in Doğu Kudüs'te 1700 yeni yerleşim inşa etme kararını kınayan Borrell, buna ilişkin AB'nin tutumunu belirten bir bildiri hazırlığında olduklarını ifade etti.

Borrell, "Bu çerçevede Filistin yönetimine mali desteğimizin devam etmesi gerektiğini bir kez daha teyit ediyoruz." dedi.

HEPSİ YASA DIŞI

Siyonist İsrail'in 1967'de işgal ettiği Doğu Kudüs'teki hakimiyeti ve burada inşa ettiği Yahudi yerleşim birimleri uluslararası hukuka göre yasa dışı kabul ediliyor.

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