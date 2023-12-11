Gazze’de ateşkesi veto eden ABD’ye katil Netanyahu’dan teşekkür! ABD’den binlerce tank mermisi siparişine onay...

İSRAİLLİLERİN ÖFKESİ BÜYÜYOR: KATİL NETANYAHU...



İsrail'de Başbakan Binyamin Netanyahu karşıtı protestolar devam ediyor. Önceki gün Başkenti Tel Aviv'de toplanan yüzlerce İsrailli, Netanyahu öncülüğündeki hükûmeti protesto etti.

Netanyahu karşıtı pankartlar taşıyan göstericiler, yolsuzlukla suçladıkları hükûmete istifa çağrısı yaptı. Kayserya kentinde toplanan bir grup gösterici de konutunun yakınına doğru hareket ettikleri Netanyahu'yu istifaya çağırdı.

"Utan, utan!" ve "Katil Netanyahu" sloganları atan göstericiler, "Çık git defol eli kanlı adam, gaddar adam", "Bibi: (Binyamin Netanyahu) İsrail'i yıkan adam" yazılı dövizler taşıdı.