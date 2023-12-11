Gazze'de ateşkesi veto eden ABD'ye katil Netanyahu'dan teşekkür! ABD'den binlerce tank mermisi siparişine onay...
Soykırımcı İsrail, Gazze'de yaptığı büyük katliama devam ederken en büyük destekçisi ABD İsrail'e 106,5 milyon dolar değerindeki 13 bin 981 adet tank mermisinin satışına onay verdi. Diğer yandan ABD'nin BMGK'da "Gazze'de acil ateşkes" tasarısını veto etmesi katil Netanyahu'yu mutlu ederken veto nedeniyle Biden'a teşekkür etti.
İsrail'in Gazze'deki katliamları sürerken, Başbakan Binyamin Netanyahu'dan en büyük destekçisi ABD'ye teşekkür geldi.
ABD'DEN İSRAİL'E REKOR DESTEK
İsrail ordusu, ABD'nin eski Başkanı Barack Obama döneminde imzalanan 10 yıllık 38 milyar dolar tutarında rekor bir anlaşmayla ABD'den yılda 3,8 milyar dolar askeri yardım alıyor.
BİNLERCE TANK MERMİSİ GÖNDERİLİYOR
Biden, ABD Kongresi'nin onayına sunmadan acil durum yetkisini kullanarak önceki gün İsrail'e 106,5 milyon dolar değerindeki 13 bin 981 adet tank mermisinin satışına onay vermişti.
Satışın ABD Dışişleri Bakanlığınca, Kongre'nin onayından geçmeden "acil durum" hükmünün devreye sokularak yapılması planlandığı kaydedildi. "Acil durum" gerekçesiyle satışın, kongrenin onayından geçmesine gerek olmayacak.
ABD'nin BMGK'da "Gazze'de acil ateşkes" tasarısını veto etmesini memnuniyetle karşılayan İsrail Başbakanı Netanyahu, "ABD'nin BM Güvenlik Konseyi'nde aldığı doğru tutumu çok takdir ediyorum" dedi.
İSRAİLLİLERİN ÖFKESİ BÜYÜYOR: KATİL NETANYAHU...
İsrail'de Başbakan Binyamin Netanyahu karşıtı protestolar devam ediyor. Önceki gün Başkenti Tel Aviv'de toplanan yüzlerce İsrailli, Netanyahu öncülüğündeki hükûmeti protesto etti.
Netanyahu karşıtı pankartlar taşıyan göstericiler, yolsuzlukla suçladıkları hükûmete istifa çağrısı yaptı. Kayserya kentinde toplanan bir grup gösterici de konutunun yakınına doğru hareket ettikleri Netanyahu'yu istifaya çağırdı.
"Utan, utan!" ve "Katil Netanyahu" sloganları atan göstericiler, "Çık git defol eli kanlı adam, gaddar adam", "Bibi: (Binyamin Netanyahu) İsrail'i yıkan adam" yazılı dövizler taşıdı.
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