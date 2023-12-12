Soykırımcı İsrail’den yeni katliam planı! Filistinlileri 2 aşamada ölüme gönderecekler...

KORKUNÇ PLAN

İsrail ordusu şimdi de sivilleri güneydeki Han Yunus kentini terk etmesini ve sınırdaki Refah kentine bağlı bir havalimanı büyüklüğündeki 3.3 kilometrekarelik El Mevasi'ye doğru ittiriyor. Bu da İsrail İstihbarat Bakanlığı'nın Filistinlilerin Mısır'daki, büyük bölümü çöl olan Sina Yarımadası'na sürülmesini öngören planının uygulamada olduğunu gösteriyor.

Mısır Cumhurbaşkanı Abdülfettah Sisi 18 Ekim'de yaptığı açıklamada Filistinlilerin Sina'ya zorla göç ettirilmesine karşı çıkmış ancak Filistinlilerin İsrail'in Necef Çölü'ne taşınabileceğini söylemişti. Öte yandan korkunç planın bir parçası olarak Han Yunus'tan El Mevasi bölgesine göç ettirilen Filistinler, İsrail tarafından yönlendirildikleri yerin yaşama uygun olmadığını anlattı.