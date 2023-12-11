ABD yaptırımlarının merkezindeki ülke: İran! Yaptırımlar işe yarıyor mu?

Ancak tüm bu yaptırımlara rağmen İran nükleer programını sonlandırmadı. İlerletmeye devam etti. Bu nedenle yaptırımların da sonu gelmedi. Peki İran tüm bu yaptırımlara rağmen ayakta kalmayı nasıl başardı? Uzmanlara göre ABD ile iş birliği yapamayan İran, Rusya, Çin, Hindistan gibi diğer büyük ekonomilerle anlaştı. Alternatif ödeme şekilleri oluşturdu.