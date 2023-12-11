Katil İsrail ordusunun Nazi Almanya'sından farkı yok! Katlettiler, soydular, numaralarla damgaladılar
Nazi soykırımı kurbanlarının torunları bugün Filistin halkına üstelik atalarını katledenlerden aldıkları büyük destekle aynı muameleyi yapıyor. Katil İsrail ordusu, Gazze'de onlarca sivil erkeği soyup ellerini ve gözlerini bağladı. 4 gün işkence edildikten sonra salıverilen Filistinililer'in bileklerinde tıpkı holokost dönemi uygulamaları gibi İsrail askerleri tarafından yazılan numaralar bulundu.
İsrail ordusunun Gazze'de işgali genişletirken alıkoyduğu ve çıplak halde zulmettiği 700 Filistinli'nin görüntüleri vicdan sahibi insanları dehşete düşürdü.
Gazze kentinin doğusundaki Ez-Zeytun Mahallesi'nde alıkonulan Filistinlilerden bir kısmı önceki sabah saatlerinde kamyonlara bindirilerek Gazze kenti yakınlarındaki bir askeri kontrol noktasında salıverildi.
İsrail'in 4 gün alıkoyduğu o Filistinliler tedavi altına alındı. Darbedilen, kelepçelenen, aç ve susuz bırakıldı, aşağılanan yerlerde sürüklenen Filistinliler'in ellerine numaralar yazılması da Nazi Almanyası uygulamalrını hatırlattı.
Alıkonulan ve işkenceyle dolu 4 günün ardından salıverilen Filistinliler yaşadıkları dehşet dolu anları tedavi gördükleri Aksa Şehitleri Hastanesi'nde anlattı:
Ahmed Ebu Ras (14): 4 gün boyunca aç ve susuz kaldık. Tuvalete gitmemize bile izin verilmediler. Küfrün her türlüsünü işittik. Askerler, bir grubu yolda soğuk havaya rağmen uya soktu.
Nemr Selman Ebu Ras (44): İsrail askerleri evimizi bastığında canımızı kurtarmak için teslim bayrağı açtık.Askerler erkekleri, hayvanları sürüklüyormuşçasına yerde sürüklüyordu. Alıkonulanlar yorgunluktan uyuyakaldığında ise yüzlerine ve bedenlerine tekme atılıp uyandırılıyorlardı.Küfrün her türlüsünü işittik. Bileklerimize numaralar yazarak bize insanlık dışı bir muamele yaptılar.
BULDOZERLE ÜZERİMİZE KUM DÖKTÜLER
Usame Ude (58): İşkence ve aşağılanmaya maruz kaldık. Soğuk havaya rağmen bizi soydular.20 kişilik bir grubu araziye götürüp çukura atarak buldozerlerle üzerlerine kum döktüler.
Çığlık sesleri bizim olduğumuz yere kadar geliyordu ama 5 dakika sonra ses kesildi. Sonra askerler onları oradan çıkardı. Vücutlarında kırıklar vardı. Dizlerimizin üstüne çökmemizi istediler ve tekme atarak işkence ettiler.
(Vitebsk'deki Nazi toplama kampında çıplak tutulan Sovyet savaş esirleri. Ağustos 1941)
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