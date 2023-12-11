Katil İsrail ordusunun Nazi Almanya’sından farkı yok! Katlettiler, soydular, numaralarla damgaladılar

Nemr Selman Ebu Ras (44): İsrail askerleri evimizi bastığında canımızı kurtarmak için teslim bayrağı açtık.Askerler erkekleri, hayvanları sürüklüyormuşçasına yerde sürüklüyordu. Alıkonulanlar yorgunluktan uyuyakaldığında ise yüzlerine ve bedenlerine tekme atılıp uyandırılıyorlardı.Küfrün her türlüsünü işittik. Bileklerimize numaralar yazarak bize insanlık dışı bir muamele yaptılar.