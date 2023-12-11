La Casa De Papel'in Müfettiş Raquel'i Itziar Ituno'dan Filistin'e destek: Ölüleriniz bizim ölülerimizdir! Bu soykırıma seyirci kalmayacağız
La Casa De Papel dizisiyle ön plana çıkan ve dizide Müfettiş Raquel karakterine hayat veren Itziar Ituno, Filistinde'de İsrail'in yaptığı büyük katliama ilişkin konuştu. Ituno yaptığı konuşmada "Bu soykırıma seyirci kalmayacağız" dedi. Ituno ayrıca Filistin halkına seslenirken "Onların ölüleri bizim ölülerimizdir. Evleriniz bizim evlerimiz. Topraklarınız bizim toprağımız" ifadelerini kullandı. İşte detaylar...
La Casa de Papel dizisinde Müfettiş Raquel karakterine hayat veren Itziar Ituno, Filistin'e destek veren ünlüler listesine adını yazdırdı. Ünlü oyuncu, binlerce insanın öldürüldüğü Gazze'de bir an önce ateşkes ilan edilmesi çağrısında bulundu.
"BU SOYKIRIMA SEYİRCİ KALMAYACAĞIZ"
Ünlü oyuncu İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırısını kınayarak Filistin ile dayanışma çağrısında bulundu. Gösteride konuşma yapan Itziar Ituno, "İşgal ettiğiniz Filistin toprakları bizim de topraklarımızdır. Katlettiğiniz her Filistinli çocuk bizim de çocuklarımızdır. Biz bu soykırıma seyirci kalmayacağız" dedi.
Itziar Ituno yaptığı konuşmada şu ifadeleri kullandı:
BU SOYKIRIMI İZLEYENLER...
Tarihin ilk rastgele sivil bombardımanına maruz kalmış bir ülke olmanın talihsizliği yaşıyorlar. Gernica'dan Filistin'e Gernica'dan dünyaya söylemek istiyoruz. Dünya ve tarih bir ülkenin yok oluşunu izlemesi kabul edilemez. İsrail işgalinin bölgede artık son bulmasını talep ediyoruz. Bu soykırımı izleyenler onaylamış ve bu soykırımın suç ortağıdır.
ONLARIN ÖLÜLERİ BİZİM ÖLÜLERİMİZDİR
Onların ölüleri bizim ölülerimizdir. Evleriniz bizim evlerimiz. Topraklarınız bizim toprağımız. Çocuklarınız da bizim. Bölgede bir ağaç ve yüzlerce ölü aynı toprakta yer alıyor.
HEPİMİZ BİR YERİ HAK EDİYORUZ
Filistin'de olup bitenler kabul edilemez. Gernica'dan bugün dünyaya diyoruz ki: İnsanlıktan çıkarılmaya hayır! Hepimiz dünyayız, hepimiz insanız dünyada bir yeri hak ediyoruz unutulmaya değil! Soykırıma hayır! Kesin şunu!
PAYLAŞIMLARIYLA TEPKİSİNİ ORTAYA KOYUYOR
Itziar Ituno, zaman zaman sosyal medya hesabından İsrail'in katliamlarını kınayan paylaşımlar da yapıyor.
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