La Casa De Papel’in Müfettiş Raquel’i Itziar Ituno’dan Filistin’e destek: Ölüleriniz bizim ölülerimizdir! Bu soykırıma seyirci kalmayacağız

ONLARIN ÖLÜLERİ BİZİM ÖLÜLERİMİZDİR

Onların ölüleri bizim ölülerimizdir. Evleriniz bizim evlerimiz. Topraklarınız bizim toprağımız. Çocuklarınız da bizim. Bölgede bir ağaç ve yüzlerce ölü aynı toprakta yer alıyor.

HEPİMİZ BİR YERİ HAK EDİYORUZ

Filistin'de olup bitenler kabul edilemez. Gernica'dan bugün dünyaya diyoruz ki: İnsanlıktan çıkarılmaya hayır! Hepimiz dünyayız, hepimiz insanız dünyada bir yeri hak ediyoruz unutulmaya değil! Soykırıma hayır! Kesin şunu!