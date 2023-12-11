Libya’da DEAŞ’ın imamı olan kişi Kudüs’te MOSSAD ajanı çıktı: Kırk yıllık namazlarınızı tekrar kılın...

Libya hükümetinin 2017'de DAEŞ terör örgütünde 200 kişilik militan grubuna liderlik edecek bir konuma yükselen cami imamını tutuklaması ile birlikte İngiliz ajan Arabistanlı Lawrence'ın tarihin tozlu sayfalarında kalmadığı bir kez daha ortaya çıktı.

İMAM DEDİLER AJAN ÇIKTI

"Ebu Hafs" isimli cami imamının "Benjamin Efraim" adındaki bir MOSSAD ajanı olduğunu ortaya çıkaran Libya hükümeti sahte imamı tutuklarken İsrail kaynakları da Efraim'in kendi ajanları olduğunu kabul etti. Soykırımcı İsrail'in saldırıları ile birlikte MOSSAD'ın sözde efsanevi gücü yerle bir olsa da Orta Doğu'da, Anadolu'da, Balkanlar ve Kafkasya'da Batılı ya da İsrailli ajanlar cirit atmaya devam ediyor.