İsrailli askeri analist Amir Bohbot ‘Gazze’nin gerçek sahibi’ diyerek Hamas’ı işaret etti! "Hamas, esir takası sahneleriyle İsrail'i rezil etti"
İşgalci İsrail, yaklaşık iki aydır Gazze’de katliam yapıyor. İsrailli askeri analist Amir Bohbot, ateşkes sırasında bile saldırılarına devam eden katil İsrail’in esir takasında sınıfta kaldığını belirtti. Bohbot, Hamas Hareketi'nin pazar günü İsrailli esirleri Uluslararası Kızılhaç Örgütüne teslimine ilişkin yayımladığı görüntülerle "İsrail'i rezil ettiğini ve ordunun Gazze'nin kuzeyine hakim olduğu iddialarını sorgulattığını" aktardı.
"HAMAS, ESİR TAKASI SAHNELERİYLE İSRAİL'İ REZİL ETTİ"
Bohbot, Hamas tarafından yayımlanan esir takası görüntülerinin İsrail ordusunun Gazze'de kontrolü ele aldığına dair oluşturduğu algının sorgulanmasına neden olduğunu vurgulayarak, "Hamas, esir takası sahneleriyle İsrail'i rezil etti." ifadesini kullandı.
GAZZE'NİN GERÇEK SAHİBİ...
İsrail ordusunun önce Gazze Şeridi'nin kuzeyinde yoğun hava saldırılarıyla yıkım taktiği uyguladığını, ardından bölgede kontrolü ele geçirdiğini ilan ettiğini hatırlatan Bohbot, Hamas tarafından yayımlanan esir takasına ait görüntülerinin "Gazze'nin gerçek sahibi kim?" sorusunu akıllara getirdiğini söyledi.
İŞGALCİ İSRAİL ORDUSUNDAN ŞÜPHELİ İDDİA
Hamas'ın serbest bıraktığı esirlerin görüntülerini analiz eden Bohbot, şunları kaydetti:
"Gayet güzel hazırlanan videoda, Hamaslı aktivistlerin kaçırılan rehineleri Kızılhaç'ın araçlarına taşırken ve onlara veda ederken çekilen görüntülerini izlemek mümkün. Ayrıca, sosyal medyada dolaşan ek bilgi içerikleri de İsrail ordusunun göründüğü gibi Gazze'yi fiili olarak kontrolü altına aldığına dair şüpheleri akla getiriyor.
Gazze'nin merkezinde çekilen görüntüler gösteriyor ki, (İsrail) ordu güçlerinin, Gazze Şeridi'nin kuzey kesimini kontrol altına aldığı iddiası ve tüm bölgede kuvvetlerimizin konuşlanmış olduğu gerçeğine rağmen, Hamas'ın silahlı onlarca unsuru rehineleri Kızılhaç'a teslim ederken herhangi bir engel tanımaksızın bölgede rahatça dolaşıyor."
İsrailli esirler dün, İsrail ordusunun kontrolünü ele geçirdiğini ilan ettiği Gazze'nin merkezinde Hamas tarafından Uluslararası Kızılhaç Örgütü yetkililerine teslim edildi. Dün üçüncüsü gerçekleştirilen esir takasında 13 İsrailli esire karşılık 39 Filistinli esir İsrail hapishanelerinden serbest bırakıldı.
İsrail'e göre aralarında İsrailli subay, asker, polis ve istihbaratçılardan oluşan 190 kişi hala Hamas'ın elinde bulunuyor.
HAMAS İLE İSRAİL ARASINDAKİ ESİR TAKASI MUTABAKATI
İsrail ile Hamas arasındaki çatışmalara 4 gün "insani ara" verilmesine ilişkin uzlaşma, 24 Kasım Cuma günü saat 07.00'de (TSİ 08.00) uygulamaya girmişti.
Uzlaşıya göre Hamas'ın elindeki 50 İsrailli esire karşılık, İsrail hapishanelerindeki 150 Filistinlinin serbest bırakılması konusunda mutabakat sağlanmıştı.
İsrail ile Hamas arasındaki esir takası mutabakatı kapsamında şu ana kadar Gazze Şeridi'nden biri erkek, diğerleri kadın ve çocuk 40 İsrailli esir, İsrail hapishanelerinden de Filistinli 117 kadın ve çocuk esir serbest bırakıldı.
Katar Dışişleri Bakanlığı, dakikalar önce, Gazze'deki "insani ara"nın 2 gün daha uzatıldığını duyurdu.
Hamas da Telegram hesabından yaptığı açıklamada Katar ve Mısır'la, "insani ara"nın aynı şartlar altında 2 gün daha uzatılması konusunda mutabakata varıldığını doğruladı.
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