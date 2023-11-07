ABD'nin gizli müttefiki İran! Attıkları adımlarla ABD'nin bölgeye yerleşmesini sağlıyorlar! Trump'ın iddiaları sonrası ortalık yangın yeri...
Eski ABD Başkanı Donald Trump, İran'ın ABD üslerine saldırmadan önce kendilerine haber verdiklerini iddia ederken yıllardır sorgulanan ABD-İran müttefikliği yeniden gündeme geldi. Özellikle Hizbullah'ın ABD üslerine tam 38 füze fırlatarak zarar verememesi kafaları karıştırırken, net bir şekilde İran yaptığı hamlelerle Orta Doğu'da ABD'nin var olması için yol açıyor. Yaptığı 'boş' saldırılarla ABD'nin bölgeye asker ve mühimmat sevkiyatını normalleştiren İran'ın ABD ile işbirliği içinde olduğunu görmek zor değil. İşte detaylar...
Eski ABD Başkanı Donald Trump yaptığı açıklamalarla dünya gündemine bomba gibi düşerken İran'ın ABD üslerine yaptığı saldırı öncesi kendisine haber verdiğini iddia etti.
TRUMP: "SİZİ VURMALIYIZ KENDİMİZE SAYGIMIZ VAR" DEDİLER
Trump, "İranlılar bizi aradılar ve 'Dinleyin, başka seçeneğimiz yok' dediler. Sizi vurmalıyız. Çünkü bizim kendimize saygımız var. Ve onları anladım." dedi.
"NE OLACAĞINI BİLİYORDUM"
O gece gergin olmayan tek kişinin kendisi olduğu çünkü olacaklardan haberdar olduğunu söyleyen Trump, "Biz onları vurduk, bir şeyler yapacaklar. Sahip olduğunuz belli bir askeri üsse 18 füze fırlatacağız dediler. O geceyi hatırlıyorsunuz. İlginç bir gece. Gergin olmayan tek kişi bendim çünkü ne olacağını biliyordum." şeklinde konuştu.
"18 FÜZE FIRLATACAĞIZ AMA HİÇBİRİ ÜSSÜ VURAMAYACAK"
Trump İranlı yetkililerin kendisine yönelik "Bize 'Merak etmeyin. Askeri üssünüze 18 füze fırlatacağız ama hiçbiri üssü vuramayacak.' dediler." ifadelerini kullandıklarını söyledi. İran'ın sözünde durduğunu kaydeden Trump, füzelerin üsse isabet etmediğini belirtti.
İRAN ŞÜPHELİ TAVIRLAR SERGİLİYOR
Bakıldığında Trump, İran ile işbirliği yaptığını itiraf ederken İran'ın bu durumda Filistin özelinde sergilediği tavır da dünya tarafından sorgulanıyor.
HİZBULLAH 38 FÜZEYLE NASIL ZARAR VEREMEDİ?
Net ve katı şekilde İsrail'in katliamına tepki gösterirmiş gibi yapan İran'ın desteklediği Hizbullah'ın ABD üslerine tam 38 füze göndermesi ve hiçbir zaiyat verememesi de soru işaretlerinden bir diğeri olarak dikkat çekiyor.
ABD'YE HAREKET ALANI SAĞLIYORLAR
Nitekim bu durum sonrasında ABD İran'dan daha fazla korunmak için Orta Doğu'yu bir askeri mühimmat deposuna çevirdi ve bu askeri sevkiyata neden olarak da İran'ın saldırılarını gösterdi. Aslında bir noktada İran'ın açık bir şekilde ABD'nin bölgeye askeri ve mühimmat sevk etmesini meşrulaştırdığı görülüyor.
AMERİKAN TOPLUMUNA İRAN AYARI
Amerikalılar Orta Doğu'dan çıkılması konusunda dönem hükümetlerine baskı yaparken, ABD'li liderler ise bölgede İran tehdidi nedeniyle olduklarını söyleyerek toplumlarını ikna etmeyi deniyor.
Bu açıdan bakıldığında iki ülke arasında ABD ile net bir şekilde İran'ın işbirliği yaptığı görülüyor.
- Son dakika video izle
- Son dakika haberleri
- A Haber analiz
- Gündem haberleri
- Ekonomi haberleri
- Otomobil haberleri
- Namaz vakitleri
- Hava durumu
- İstanbul Yol durumu
- Atv canlı yayın izle
- Spor haberleri
- Foto galeri
- Son dakika emekli haberleri
- Teknoloji haberleri
- A Haber programlar
- Sabah – Takvim yazarları oku
- Kuruluş Osman izle
- Gazete manşetleri
- Instagram dondurma
- 15 milyon euroluk atom karınca! Fenerbahçe Fred'in alternatifini buldu! Sahada basmadık yer bırakmıyor...
- YALI ÇAPKINI 45. BÖLÜM FRAGMANI İZLE: Yalı Çapkını yeni bölüm fragmanı çıktı mı? Seyran, Sultan ve Ferit...
- Yalı Çapkını Kaya kimdir, kaç yaşında, nereli? Tarık Emir Tekin hangi dizilerde oynadı?
- 1.88’lik kule yuvasına dönüyor! Galatasaray’a devre arasında sürpriz golcü! Devler peşindeydi…
- 50 yaşındaki şarkıcı Güllü'nün son hali gündem oldu! Bu yöntemle toplam 90 kilo verdi! "Resmen erimiş"
- Netflix Football Manager 2024 bedava nasıl indirilir? FM 24 oyunu ücretsiz mi? Football Manager 2024 Mobile APK özellikleri, yenilikler...
- Sigara zammı son dakika: 5 lira zam sonrası sigara fiyatları ne kadar oldu? Kasım 2023 güncel liste...
- Gelinim Mutfakta 7 Kasım puan durumu! Gelinim Mutfakta çeyrek altını kim kazandı? Günün birincisi...
- Canan Karatay açıkladı! Uyuz hastalığını bitiriyor! Kaşıntının ilacı meğer...
- 5 bin TL emekli ikramiyesi o tarihte yatacak! Tahsis numarasına göre ödeme günleri! Dul ve yetim maaşı alanlar...
- Android telefon kullananlara acil uyarı! Bu uygulamalar varsa hemen silin!
- EMEKLİNİN ZAM TAKVİMİ BELLİ OLDU! SSK Bağkur maaşları kuruşu kuruşuna hesaplandı! Ocak ayında hesabınızda görebilirsiniz...