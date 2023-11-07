ABD’nin gizli müttefiki İran! Attıkları adımlarla ABD’nin bölgeye yerleşmesini sağlıyorlar! Trump’ın iddiaları sonrası ortalık yangın yeri...

HİZBULLAH 38 FÜZEYLE NASIL ZARAR VEREMEDİ?

Net ve katı şekilde İsrail'in katliamına tepki gösterirmiş gibi yapan İran'ın desteklediği Hizbullah'ın ABD üslerine tam 38 füze göndermesi ve hiçbir zaiyat verememesi de soru işaretlerinden bir diğeri olarak dikkat çekiyor.

ABD'YE HAREKET ALANI SAĞLIYORLAR

Nitekim bu durum sonrasında ABD İran'dan daha fazla korunmak için Orta Doğu'yu bir askeri mühimmat deposuna çevirdi ve bu askeri sevkiyata neden olarak da İran'ın saldırılarını gösterdi. Aslında bir noktada İran'ın açık bir şekilde ABD'nin bölgeye askeri ve mühimmat sevk etmesini meşrulaştırdığı görülüyor.