İranlı general Kasım Süleymani’nin öldürülmesinde şok detay: Eski ABD Başkanı Trump’tan itiraf! Danışıklı dövüş mü?

"NE OLACAĞINI BİLİYORDUM"

O gece gergin olmayan tek kişinin kendisi olduğu çünkü olacaklardan haberdar olduğunu söyleyen Trump, "Biz onları vurduk, bir şeyler yapacaklar. Sahip olduğunuz belli bir askeri üsse 18 füze fırlatacağız dediler. O geceyi hatırlıyorsunuz. İlginç bir gece. Gergin olmayan tek kişi bendim çünkü ne olacağını biliyordum." şeklinde konuştu.