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İranlı general Kasım Süleymani'nin öldürülmesinde şok detay: Eski ABD Başkanı Trump’tan itiraf! Danışıklı dövüş mü?

DÜNYA
Giriş Tarihi: 07.11.2023 Güncelleme Tarihi: 07.11.2023
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İranlı general Kasım Süleymani’nin öldürülmesinde şok detay: Eski ABD Başkanı Trump’tan itiraf! Danışıklı dövüş mü?

Dönemin Irak Başbakanı Adil Abdulmehdi'nin daveti üzerine Irak'ın başkenti Bağdat'a giden Kasım Süleymani'nin konvoyu, 3 Ocak 2020'de sabaha karşı ABD ordusuna ait silahlı insansız hava aracından ateşlenen füzeyle hedef alınmış bu saldırıda 10 kişi hayatını kaybetmişti. Eski ABD Başkanı Donald Trump, saldırıya ilişkin çok konuşulacak bir itirafta bulundu. İran ile arasında geçen bir konuşmayı dile getiren Trump, açıklamalarında “Ne olacağını biliyordum” dedi.

İranlı general Kasım Süleymani'nin ABD tarafından öldürülmesinin ardından İran'ın ABD üslerine yaptığı saldırıların önceden haber verilmiş olduğunu itiraf eden Trump, "İranlılar bizi aradılar ve 'Dinleyin, başka seçeneğimiz yok' dediler. Sizi vurmalıyız. Çünkü bizim kendimize saygımız var. Ve onları anladım." dedi.

"NE OLACAĞINI BİLİYORDUM"

O gece gergin olmayan tek kişinin kendisi olduğu çünkü olacaklardan haberdar olduğunu söyleyen Trump, "Biz onları vurduk, bir şeyler yapacaklar. Sahip olduğunuz belli bir askeri üsse 18 füze fırlatacağız dediler. O geceyi hatırlıyorsunuz. İlginç bir gece. Gergin olmayan tek kişi bendim çünkü ne olacağını biliyordum." şeklinde konuştu.

"18 FÜZE FIRLATACAĞIZ AMA HİÇBİRİ ÜSSÜ VURAMAYACAK"

Trump, "Bize 'Merak etmeyin. Askeri üssünüze 18 füze fırlatacağız ama hiçbiri üssü vuramayacak.' dediler. Bunlar çok isabetli füzeler. Bunlar aslında asla kaçırmayan füzelerdir. Çok güvenilirler, çok isabetliler." ifadelerini kullandı. İran'ın sözünde durduğunu kaydeden Trump, füzelerin üsse isabet etmediğini belirtti.

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