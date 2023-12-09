Gazze boykotu Starbucks'ı nakavt etti: Fas'tan çekilecek! Maddi zarar büyük! Borsadaki hisseleri çöktü...
Son dakika haberi... Siyonist terör devletinin Gazze'de Filistinli masum sivillere yönelik katliamlarına tepkiler devam ediyor. Diğer yandan İsrail’e arka çıkan ve maddi destek dahil her türlü yardımı yapan firmalara yönelik başlatılan boykot çığ gibi yayılıyor. Boykot sonrası o firmalardan kahve zinciri Starbucks, tarihinin en kara dönemlerinden geçerken maddi olarak büyük darbe almıştı. ABD borsasında hisseleri dibi gören Starbucks bir yumruk daha yedi. Firmanın Fas’tan çekileceğini ilan edildi.
İsrail çocuk katili Başbakanı Netanyahu yani Başkan Erdoğan'ın tabiri ile "Gazze Kasabı Netanyahu" eliyle Gazze'de Filistinli kardeşlerimize büyük bir zulüm ve soykırım uygulanıyor.
Ancak binlerce masumun can verdiği katliam sonrası dünyadan Siyonist İsrail'e büyük karşı isyan ve uyanış başladı.
Bunun yanında İsrail'e destek veren markalar dünya genelinde boykot altına alındı.
DİYANET İŞLERİ BAŞKANI ERBAŞ: TÜM KARDEŞLERİMİZİ DAVET EDİYORUM
Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, Başkanlık ve Türkiye Diyanet Vakfının tesis ve işletmelerinde İsrail'in zulmüne ortak olan markalara yer vermeyeceklerini bildirmişti.
HIZLI TRENLERDEN KALDIRILDI
TCDD Taşımacılık Genel Müdürlüğü düğmeye basarak, İsrail'e destek veren Starbucks'ın hızlı trenlerden kaldırılması için yüklenici firmalara talimat verdi.
DÜNYA ÇAPINDA BOYKOT!
Dünyanın her noktasında boykot edilen Starbucks, birçok ülke olduğu gibi ABD'de de tepki çekti.
ABD'li kahve zinciri Starbucks'ın Filistin ile dayanışma mesajı içeren bir paylaşımda bulunduğu gerekçesiyle "Starbucks Workers United" adlı sendikasına dava açacağını açıklamasının ardından mağazalarının önünde kalabalık gruplar tarafından protesto ediliyor.
"İÇECEKLERİNİ SOYKIRIM İÇİN YAPIYORSUN"
ABD'de toplanan bir grup "Starbucks Starbucks saklanamazsın! İçeceklerini soykırım için yapıyorsun" slongaları atıldı.
STARBUCKS HİSSELERİ ÇÖKÜTÜ! ZARAR 11 MİLYAR DOLARI AŞTI
Katil İsrail'e destek veren kuruluşlara başlatılan boykottan sonra Starbucks'ın hisselerinde ciddi düşüş yaşanıyor.
Müşteri kaybının sonucunda Starbucks 20 gün içerisinde yüzde 9'a varan değer kaybına uğradı. Bu durumun 11 milyar dolarlık zarara neden olduğu belirtiliyor.
STARBUCKS NAKAVT! FAS'TAN ÇEKİLİYOR
Bunun yanında Starbucks adına yeni bir gelişme daha yaşandı ve kötü haber duyuruldu.
İsrail'e destek verdiği için birçok ülkede boykot edilen kahve zinciri Starbucks, Fas'tan çekilecek.
Fas'taki Starbucks şubelerinin Gazze boykotu nedeniyle zarara uğradığı ve kapatılacağı açıklandı.
Faslı medya kuruluşu Maroc Hebdo, 18 kahve şubesinin kalıcı olarak kapatılacağını duyurdu.
Maroc Hebdo'nun haberinde "Güvenilir bilgilere göre, iki büyük küresel marka, özellikle İsveçli hazır giyim markası H&M ve prestijli Amerikan kahve zinciri Starbucks, 15 Aralık'tan itibaren Fas'ı terk edecek" ifadelerine yer verildi.
AK PARTİ GENÇLİK KOLLARI'NDAN STARBUCKS'TA BÜYÜK GAZZE EYLEMİ: SAY STOP!
AK Parti Gençlik Kolları da 27 Ekim günü 10.00-10.30 saatleri arasında İsrail'e destek veren dünyaca ünlü kahve markası Starbucks'ın Türkiye'de ki tüm şubelerinde Filistin atkılarıyla eş zamanlı yarım saatlik yer kapatma eylemi gerçekleştirmişti.
MHP, GAZZE İÇİN SEFERBER
Aynı şekilde MHP lideri Devlet Bahçeli'nin çıkışları sonrası ülkücü cepheden de İsrail'in Gazze'deki soykırımına güçlü bir tepki gelmişti.
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