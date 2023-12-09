İzlanda Dışişleri Bakanına Gazze tepkisi! Kırmızı boya fırlatıldı ‘Filistin’de ateşkes’ pankartı açıldı

1948 yılında Siyonizm'in merkezi olarak Filistin topraklarında kurulan terör devleti İsrail, yıllardır Filistinlilere zulmediyor. Her yıl özellikle Ramazan ayında saldırılarını artıran işgalci İsrail, 2023 yılının son demlerinde Gazze'de nefes alacak alan bırakmadı. Çoluk çocuk demeden katleden katil İsrail'e dünya genelinde milyonlardan tepki yağmaya devam ediyor. Filistin'de tarihin en kanlı soykırımlarından birine imza atan İsrail ile diplomatik ilişkilerine devam eden ABD ve AB ülkelerine de tepkiler çığ gibi büyüyor.