İzlanda Dışişleri Bakanına Gazze tepkisi! Kırmızı boya fırlatıldı ‘Filistin’de ateşkes’ pankartı açıldı
2 ayı aşkın Gazze’de devam eden işgalci İsrail katliamı tüm dünyada yoğun tepki görüyor. Çoğunluğu çocuk ve kadın olmak üzere 20 bine yakın sivil öldürüldü. 7 Ekim’den bu yana medyada yansıyan görüntüler vicdanları sızlatırken terör örgütü İsrail, Nazi geleneğini Filistinliler üzerinde sürdürüyor. İsrail, ABD ve Batı ülkelerinin gölgesi altında yoğun bombardımanlarına devam ederken başta Türkiye olmak üzere pek çok ülke kalıcı ateşkes için yoğun diplomasi trafiğine girdi. Öte yandan ateşkes çağrılarına kayıtsız kalan İzlanda’ya boyalı tepki geldi. İzlanda Dışişleri Bakanı Bjarni Benediktsson, yaptığı bir konuşma sırasında hayatının şokunu yaşadı. Filistin’e özgürlük isteyen bir dinleyicinin kırmızı boyasına maruz kaldı. İşte tüm detaylar…
1948 yılında Siyonizm'in merkezi olarak Filistin topraklarında kurulan terör devleti İsrail, yıllardır Filistinlilere zulmediyor. Her yıl özellikle Ramazan ayında saldırılarını artıran işgalci İsrail, 2023 yılının son demlerinde Gazze'de nefes alacak alan bırakmadı. Çoluk çocuk demeden katleden katil İsrail'e dünya genelinde milyonlardan tepki yağmaya devam ediyor. Filistin'de tarihin en kanlı soykırımlarından birine imza atan İsrail ile diplomatik ilişkilerine devam eden ABD ve AB ülkelerine de tepkiler çığ gibi büyüyor.
ABD'DEN GAZZE ATEŞKESİNE VETO
Gazze katliamının fonlayıcısı ABD, Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'nde (BMGK), Gazze'de acilen insani ateşkes talep edilen karar tasarısını veto etti.
BMGK'de Birleşip Arap Emirlikleri ve aralarında Türkiye'nin de bulunduğu 80'den fazla ülkenin eş sunucusu olduğu karar tasarısı, düzenlenen acil oturumda oylandı.
Tasarı, daimi üye ABD tarafından veto edildi.
İNGİLTERE ÇEKİMSER KALDI
İngiltere "çekimser" oy kullanırken diğer 13 üye "evet" oyu kullandı.
İZLANDA'YA BOYALI TEPKİ
İzlanda Dışişleri Bakanı Bjarni Benediktsson, bir konferans salonunda yaptığı konuşması sırasında Filistin destekçisi kadın bir dinleyicinin beklenmedik tepkisiyle karşılaştı.
Filistin'deki katliama kayıtsız kalan ülkenin dışişleri bakanı Benediktsson, kırmızı boyaya büründü.
FİLİSTİN'E DESTEK PANKARTI AÇILDI
Bakan'ın konuşma yaptığı sırada sahneye atlayan protestocular, toz boyayı attıktan sonra sahnede pankart açarak Filistin'e destek mesajı verdi.
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