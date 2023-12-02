İsrail malları güncel liste 2023! Türkiye’de satılan İsrail markalı ürünler! Temizlik, gıda, kozmetik...

NIVEA (Almanya): Cilt bakım ürünleri konusunda öne çıkan Nivea, Almanya menşeli bir markadır.

PRİL (Almanya): Temizlik ürünleri alanında faaliyet gösteren Pril, Alman menşeli bir markadır.

Yumoş (kökeni Amerika Birleşik Devletleri): 2008 yılına kadar Unilever'e ait olan bu marka, daha sonra Henkel'in bünyesinde bulunan Sun Products şirketine satılmıştır. Dolayısıyla Yumoş, Amerika Birleşik Devletleri kökenli bir markadır.