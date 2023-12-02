İsrail malları güncel liste 2023! Türkiye'de satılan İsrail markalı ürünler! Temizlik, gıda, kozmetik...
İsrail ürünleri boykot listesi! Ülke genelindeki vatandaşlar, İsrail'in Filistin'e yönelik saldırılarına tepki olarak, marketlerde satılan İsrail markalı ürünleri boykot etme kararı aldı. Bu gelişmeler, tüketicilerin ürün etiketlerini dikkatle incelemesine ve İsrail menşeli ürünleri tespit etmelerine yol açtı. İşte, İsrail markalı ürünler....
Türkiye genelinde, İsrail'in Filistin'e yönelik saldırılarına karşı tepkiler büyüyor. Vatandaşlar, bu olaylara karşı duyarlılık göstererek marketlerde satılan İsrail markalı ürünleri boykot etme kararı alıyor. İşte, Türkiye'de satılan bazı İsrail markalı ürünler:
İSRAİL'E DESTEK VEREN MARKALAR
İşgalci İsrail'e destek verdiğini açıklayan birçok küresel marka bulunuyor.
İşte o markaların isimleri:
-HP
-Starbucks
-Puma
-McDonald's
-Nestle
-Hardee's
-Nike
-Lipton
-Tide
-Coca Cola
-Burger King
-Hyundai
-IBM
-L'Oreal
-Subway
NIVEA (Almanya): Cilt bakım ürünleri konusunda öne çıkan Nivea, Almanya menşeli bir markadır.
PRİL (Almanya): Temizlik ürünleri alanında faaliyet gösteren Pril, Alman menşeli bir markadır.
Yumoş (kökeni Amerika Birleşik Devletleri): 2008 yılına kadar Unilever'e ait olan bu marka, daha sonra Henkel'in bünyesinde bulunan Sun Products şirketine satılmıştır. Dolayısıyla Yumoş, Amerika Birleşik Devletleri kökenli bir markadır.
NESTLÉ (İsviçre): İsviçre kökenli küresel bir şirket olan Nestlé, dünya genelinde birçok ülkede faaliyet gösterir.
PEPSİ (Amerika Birleşik Devletleri): Caleb Bradham tarafından Amerika Birleşik Devletleri'nde kurulan Pepsi, dünya genelinde yaygın olarak bilinen bir içecek markasıdır.
LIPTON (İngiltere/Unilever): İngiltere merkezli çay markası Lipton, günümüzde Unilever şirketine aittir.
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