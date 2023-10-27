27 Ekim 2023, Cuma
AK Parti Gençlik Kolları’ndan Starbucks’ta büyük Gazze eylemi: Say Stop!
SON DAKİKA | Siyonist terör devletinin Gazze'deki katliamlarına yüksek perdeden tepkiler sürüyor. AK Parti Gençlik Kolları, bugün 10.00-10.30 saatleri arasında İsrail'e destek veren dünyaca ünlü kahve markası Starbucks'ın Türkiye'de ki tüm şubelerinde Filistin atkılarıyla eş zamanlı yarım saatlik yer kapatma eylemi gerçekleştirdi. İşte detaylar...
Giriş Tarihi: 27.10.2023 11:06 Güncelleme Tarihi: 27.10.2023 11:25
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