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AK Parti Gençlik Kolları’ndan Starbucks’ta büyük Gazze eylemi: Say Stop!

SON DAKİKA | Siyonist terör devletinin Gazze'deki katliamlarına yüksek perdeden tepkiler sürüyor. AK Parti Gençlik Kolları, bugün 10.00-10.30 saatleri arasında İsrail'e destek veren dünyaca ünlü kahve markası Starbucks'ın Türkiye'de ki tüm şubelerinde Filistin atkılarıyla eş zamanlı yarım saatlik yer kapatma eylemi gerçekleştirdi. İşte detaylar...

Giriş Tarihi: 27.10.2023 11:06 Güncelleme Tarihi: 27.10.2023 11:25
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AK Parti Gençlik Kolları’ndan Starbucks’ta büyük Gazze eylemi: Say Stop!

Filistin'de yaşanan soykırıma ve bu soykırımda Starbucks'ın İsrail'e verdiği desteğe tepki olarak AK Parti Gençlik Kolları mensubu 30.000'i aşkın genç, İsrail destekçisi Starbucks'ın Türkiye'deki tüm il ve ilçelerindeki şubelerinde misafir oturma alanlarında "Say Stop" mottosuyla, Filistin atkılarıyla yer kapatma eylemi gerçekleştirdi.

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AK Parti Gençlik Kolları’ndan Starbucks’ta büyük Gazze eylemi: Say Stop!

AK Parti Gençlik Kolları Başkanı ve İzmir Milletvekili Eyyüp Kadir İnan eyleme ilişkin açıklamalarda bulunarak; bombalarının hedefine çocukları, kadınları, hastaneleri ve tüm sivilleri koyan işgalci İsrail'e karşı Filistin halkının onurlu özgürlük mücadelesini destekleyeceklerini belirterek, bu eylemlerinin sessiz bir protesto olarak tüm dünyaya verdikleri bir mesaj olduğunu söyledi.

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AK Parti Gençlik Kolları’ndan Starbucks’ta büyük Gazze eylemi: Say Stop!

İnan, "Bugün AK Gençlik, tüm Türkiye'de en güçlü ve en organize gençlik teşkilatı olduğunu bu büyük eylemle birlikte göstermiştir.

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AK Parti Gençlik Kolları’ndan Starbucks’ta büyük Gazze eylemi: Say Stop!

Bu gücümüz her zaman barışçıl amaçlarla, ülkemizin birliği ve bütünlüğü adına kullanılacaktır.

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AK Parti Gençlik Kolları’ndan Starbucks’ta büyük Gazze eylemi: Say Stop!

AK Gençlik ailesi, İsrail'in vahşet boyutunda saldırılarını sürdürdüğü bu günlerde gerek İsrail'e gerekse tüm destekçilerine #SayStop demek üzere eylemlerine devam edecek." mesajını verdi.