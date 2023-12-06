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Starbucks boykot sonrası yokuş aşağı! Hisse senetlerinde büyük çöküş: Milyarlarca dolar zarar...

DÜNYA
Giriş Tarihi: 06.12.2023 Güncelleme Tarihi: 06.12.2023
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Starbucks boykot sonrası yokuş aşağı! Hisse senetlerinde büyük çöküş: Milyarlarca dolar zarar...

Filistin topraklarını işgal ederek Gazze'de katliam yapan İsrail'in ürünlerine yönelik boykotlar sürüyor. Boykot edilen markalardan biri kahve zinciri Starbucks! Onbinlerce masum sivil katliamına destek vermekten çekinmeyen Starbucks, dünya çapında boykot edilmeye devam ediyor. Boykotların ardından Starbucks hisselerinde ciddi düşüşler yaşayarak, milyarlarca dolarlık zarara uğradı.

Katil İsrail'in Gazze'deki masum sivillerin üzerine yağdırdığı bombalar sürerken vatandaşlar Yahudi malları ile Yahudilere destek verenlerin işletmelerini ve mallarını boykot etmeyi sürdürüyor.

İSRAİL ÜRÜNLERİNE BOYKOT

İsrail katliama devam ederken işgalci ülkenin ürünlerine yönelik boykot tüm hızıyla sürüyor.

DİYANET İŞLERİ BAŞKANI ERBAŞ: TÜM KARDEŞLERİMİZİ DAVET EDİYORUM

Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, Başkanlık ve Türkiye Diyanet Vakfının tesis ve işletmelerinde İsrail'in zulmüne ortak olan markalara yer vermeyeceklerini bildirmişti.

HIZLI TRENLERDEN KALDIRILDI

TCDD Taşımacılık Genel Müdürlüğü düğmeye basarak, İsrail'e destek veren Starbucks'ın hızlı trenlerden kaldırılması için yüklenici firmalara talimat verdi.

DÜNYA ÇAPINDA BOYKOT EDİLİYOR

Dünyanın her noktasında boykot edilen Starbucks, birçok ülke olduğu gibi ABD'de de tepki çekti.

ABD'li kahve zinciri Starbucks'ın Filistin ile dayanışma mesajı içeren bir paylaşımda bulunduğu gerekçesiyle "Starbucks Workers United" adlı sendikasına dava açacağını açıklamasının ardından mağazalarının önünde kalabalık gruplar tarafından protesto ediliyor.

"İÇECEKLERİNİ SOYKIRIM İÇİN YAPIYORSUN"

ABD'de toplanan bir grup "Starbucks Starbucks saklanamazsın! İçeceklerini soykırım için yapıyorsun" slongaları atıldı.

STARBUCKS HİSSELERİ ÇÖKÜYOR!

Katil İsrail'e destek veren kuruluşlara başlatılan boykottan sonra Starbucks'ın hisselerinde ciddi düşüş yaşanıyor.

Müşteri kaybının sonucunda Starbucks 20 gün içerisinde yüzde 9'a varan değer kaybına uğradı. Bu durumun 11 milyar dolarlık zarara neden olduğu belirtiliyor.

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