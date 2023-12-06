Starbucks boykot sonrası yokuş aşağı! Hisse senetlerinde büyük çöküş: Milyarlarca dolar zarar...

DÜNYA ÇAPINDA BOYKOT EDİLİYOR

Dünyanın her noktasında boykot edilen Starbucks, birçok ülke olduğu gibi ABD'de de tepki çekti.

ABD'li kahve zinciri Starbucks'ın Filistin ile dayanışma mesajı içeren bir paylaşımda bulunduğu gerekçesiyle "Starbucks Workers United" adlı sendikasına dava açacağını açıklamasının ardından mağazalarının önünde kalabalık gruplar tarafından protesto ediliyor.