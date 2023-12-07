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Eski ABD Başkanı Trump’dan yargılandığı dolandırıcılık davası için ilginç benzetme! "Bu bir cadı avı…”

DÜNYA
Giriş Tarihi: 07.12.2023
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Eski ABD Başkanı Trump’dan yargılandığı dolandırıcılık davası için ilginç benzetme! Bu bir cadı avı…”

Hakkında hakkında "cinsel taciz" ve "vergi dolandırıcılığı" suçlamaları bulunan eski ABD Başkan Donald Trump New York'taki mahkemede yargılandığı davayla ilgili, "Bu bir cadı avı ve son derece yozlaşmış bir dava" dedi.

Daha önce hakkında "cinsel taciz" ve "vergi dolandırıcılığı" suçlamalarıyla açılan davaların duruşmalarının birçoğuna katılmayan eski ABD Başkanı'nın, bugünkü duruşmaya, ifade verme zorunluluğu bulunmamasına rağmen katılacağını açıklaması "sürpriz bir gelişme" olarak değerlendirilmişti.

Duruşmanın görüleceği mahkeme salonuna girmeden önce basına açıklama yapan Trump, hakkındaki davayı "cadı avı" olarak nitelendirerek, "Bu, tüm zamanların en büyük cadı avının devamıdır" dedi.

YİNE 'CADI AVI'NA BENZETTİ

Trump bu benzetmeyi New York'taki mahkemede de yineledi. Trump, "Bu bir cadı avı ve son derece yozlaşmış bir dava. Hiç kimse bu ülkede daha önce böyle bir şeyle karşılaşmadı." ifadelerine yer verdi.

Söz konusu durumun "çok ciddi" olduğunu belirten Trump, Yargıç Arthur Engoron'un "Temyiz Dairesi'nde kazanılan zaferi" kabul etmeyi reddetmesini eleştirdi.

SAHTEKAR BİR YARGIÇ VE YASALARLA CADI AVINA GİDİYORUM

Trump ayrıca, kendi sosyal medya platformu, Truth Social'da, "Sahtekar bir yargıç ve yarasalarla cadı avına gidiyorum. Bu dava daha başlamadan aleyhime karara bağlandı." diye yazdı.

New York Başsavcısı Letitia James'in açtığı dava, Trump'ı ve bazı yöneticilerini, Trump Tower'ın çatı katı ve Florida'da ikamet ettiği Mar-a-Lago malikanesi gibi önemli varlıkların mali değerlerini olduğundan yüksek göstererek bankaları ve sigorta şirketlerini yanıltmakla suçluyor.

James, bu dava kapsamında 300 milyon dolardan fazla ceza ödemesini istediği Trump ve diğer sanıkların aynı zamanda New York'ta iş yapmasının da yasaklanmasını talep ediyor.

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