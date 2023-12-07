Eski ABD Başkanı Trump’dan yargılandığı dolandırıcılık davası için ilginç benzetme! "Bu bir cadı avı…”

YİNE 'CADI AVI'NA BENZETTİ

Trump bu benzetmeyi New York'taki mahkemede de yineledi. Trump, "Bu bir cadı avı ve son derece yozlaşmış bir dava. Hiç kimse bu ülkede daha önce böyle bir şeyle karşılaşmadı." ifadelerine yer verdi.