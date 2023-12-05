Donald Trump bunu da yaptı! Kendi fotoğrafını bastı kapış kapış gitti: 3 tanesi 35 dolar
2020 seçimlerine hile karıştırdığına yönelik suçlamalar nedeniyle tutuklanırken sabıka fotoğrafı çekilen ABD eski başkanı Donald Trump, gündemden düşmüyor. Kaşları çatık fotoğrafını Noel ambalaj kağıtlarına basan Trump, üç tane sabıka fotoğrafını 35 dolara satışa sundu.
ABD'nin gündemden düşmek bilmeyen eski başkanı Donald Trump, ilginç bir PR çalışması ile gündemi salladı. Hristiyanların Noel bayramı için kendi internet sitesinde hediye ambalajı satmaya başlayan Trump, ağustos ayında Georgia mahkemesi için çekilen kaşları çatık sabıka fotoğrafını ambalajlara bastı.
SATILIK SABIKA FOTOĞRAFI
2020 seçimlerine hile karıştırmakla suçlandığı dava için çekildiği sabıka fotoğrafını satışa çıkaran Donald Trump, gündeme bomba gibi düştü.
ABD'de 2024 seçimleri yaklaşırken hayranları Trump'ın photoshop ile Noel Baba şapkasının da eklendiği, "Asla teslim olma" yazılı fotoğraflarını satın alabilecek.
ÜÇ VESİKALIK 35 DOLAR
Trump'ın sabıka fotoğrafının basılı olduğu 21 inç x 39 inç boyutundaki üç adet ambalaj kağıdı 35 dolara satılıyor.
Trump'ın PR ekibi, Noel tatili ile ilgili mesajda "Başkan Trump'ın Demokratların bitmek bilmeyen cadı avlarına karşı gösterdiği kararlılıkla mı karşılıyorsunuz? Evet mi? O zaman bu Noel kullanmanız gereken TEK hediye paketi var!" mesajını yayımladı.
7,1 MİLYON DOLAR KAZANDI
Trump'ın internet sitesinde ayrıca "sınırlı sayıda" Noel çorabı da satılıyor.
Daha ağustos ayında giysilere, şapkalara ve daha onlarca ürüne basılan fotoğraf, Trump'a 7,1 milyon dolar kazandırmıştı.
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