Donald Trump bunu da yaptı! Kendi fotoğrafını bastı kapış kapış gitti: 3 tanesi 35 dolar

ÜÇ VESİKALIK 35 DOLAR

Trump'ın sabıka fotoğrafının basılı olduğu 21 inç x 39 inç boyutundaki üç adet ambalaj kağıdı 35 dolara satılıyor.

Trump'ın PR ekibi, Noel tatili ile ilgili mesajda "Başkan Trump'ın Demokratların bitmek bilmeyen cadı avlarına karşı gösterdiği kararlılıkla mı karşılıyorsunuz? Evet mi? O zaman bu Noel kullanmanız gereken TEK hediye paketi var!" mesajını yayımladı.

7,1 MİLYON DOLAR KAZANDI

Trump'ın internet sitesinde ayrıca "sınırlı sayıda" Noel çorabı da satılıyor.

Daha ağustos ayında giysilere, şapkalara ve daha onlarca ürüne basılan fotoğraf, Trump'a 7,1 milyon dolar kazandırmıştı.