İsrail basını duyurdu: İşgalci İsrail boşalıyor! Tam 370 bin Yahudi ülkesini terk etti

ŞEHİT SAYISI NEREDEYSE 20 BİNE ÇIKTI

İsrail Nüfus ve Göç İdaresi verilerine dayandırılan habere göre, ekimin son üç haftasında 230 bin 309, kasım ayında da 139 bin 839 kişi olmak üzere toplamda 370 bin 148 İsrail vatandaşı ülkeyi terk etti.

Bu rakamlara işçi, göçmen ve diplomatların dahil edilmediğine dikkat çekilen haberde, 7 Ekim'den 29 Kasım'a kadar yaklaşık 2 bin kişinin de İsrail'e göç ettiği vurgulandı.