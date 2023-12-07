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Katil Netanyahu namluyu Lübnan’a çevirdi! Küstah tehdit: Kendi elleriyle Beyrut'u ve Güney Lübnan'ı Gazze'ye ve Han Yunus'a çevirecek

DÜNYA
Giriş Tarihi: 07.12.2023 Güncelleme Tarihi: 07.12.2023
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Katil Netanyahu namluyu Lübnan’a çevirdi! Küstah tehdit: Kendi elleriyle Beyrut’u ve Güney Lübnan’ı Gazze’ye ve Han Yunus’a çevirecek

Yıllardır Filistin’i işgal altına alan İsrail, son iki aydır dünyanın gözü önünde binlerce sivilin katliamına imza atıyor. Bombardımanlarına yoğun bir şekilde devam eden Siyonist Netanyahu, namluyu Lübnan’a çevirdi. İşgalci İsrail'in kuzeyindeki askerleri ziyaret eden katil yaptığı açıklamada, "Eğer Hizbullah topyekûn bir savaş başlatmaya karar verirse o zaman kendi elleriyle Beyrut'u ve Güney LübnanGazze'ye ve Han Yunus'a çevirecek" dedi. Netanyahu bu açıklamasına sosyal medya hesabında da yer verdi.

İşgalci İsrail, Gazze'de ilan edilen geçici ateşkes sırasında saldırılarına devam etti. Bununla birlikte ateşkes sonrası için katil Netanyahu, katliamın şiddetini artıracaklarına ilişkin açıklama yapmıştı.

Nitekim ateşkes sonrası katil İsrail, tüm Gazze bölgesinde yoğun saldırılarına devam ediyor.

NAMLUYU LÜBNAN'A ÇEVİRDİ

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, Savunma Bakanı Yoav Gallant ile İsrail'in kuzeyindeki askerleri ziyaret etti. Netanyahu ziyaret sırasında yaptığı açıklamada, Lübnan'ı tehdit etti.

Netanyahu, "Eğer Hizbullah topyekun bir savaş başlatmaya karar verirse o zaman kendi elleriyle Beyrut'u ve buradan çok uzak olmayan Güney Lübnan'ı Gazze'ye ve Han Yunus'a çevirecek" dedi.

Netanyahu söz konusu açıklamayı Lübnan'dan ateşlenen bir tanksavar füzesi nedeniyle İsrail'in Lübnan sınırındaki Mattat'ta bir İsrailli sivilin hayatını kaybetmesi sonrası yaptı.

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