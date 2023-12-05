İsrailli sapık hahambaşından skandal fetva! Yahudi olmayan kadınlara tecavüz izni verdi
Batı ülkelerinin gölgesinde yıllardır Filistin’i işgal altında tutan Siyonist İsrail, Gazze’de 2 aydır soykırım yapıyor. İşgalci İsrail güçleri, çoluk çocuk demeden binlerce masumun canına kıyıyor bununla kalmayıp bazı cesetleri de kaçırıyor. Katil İsrail, 21. yüzyılda yaptığı katliamla milyonlarca vicdanı sızlatırken yalnızca kendi kavimlerini seçilmiş olarak gören bu Siyonistler hakkında kan donduran bir skandal daha ortaya çıktı. Terör örgütü İsrail’in Filistin’de kurulmadan önce Siyonizm’in temellerinde olan sapkın ayinleri gibi inanış ve eylemleri için askeri hahambaşından bir fetva ortaya atıldı. İslamiyet ve Hristiyanlığa göre farklı ritüellere sahip olan Siyonist Yahudilik, kendi dinlerinden olmayanları kabul etmiyor ve kadınlara tecavüzü uygun görüyor. İşte tüm detaylar…
İsrail askerlerinin "savaşta Yahudi olmayan kadınlara tecavüz edebileceği" şeklindeki açıklamaları ile tepki çeken Haham Eyal Karim, 2016'dan bu yana Tuğgeneral rütbesiyle İsrail ordusunda hahambaşı olarak görevine devam ediyor.
SAVAŞ SUÇUNA TEŞVİK EDİYOR
İsrail ordusu, 7 Ekim'den bu yana Gazze Şeridi'ne başlattığı kanlı saldırılarını sürdürürken, orduda hahambaşı olarak üst düzey görevde bulunan Karim'in alenen savaş suçlarını teşvik eden sözleri yeniden sosyal medya kullanıcılarının gündemine geldi.
Karim'in hahambaşılık görevi kapsamında İsrail askerlerinin dini ve manevi rehberlik, ölen askerlerin Yahudiliğe uygun şekilde kimlik tespitinin yapılması ve gömülme işlemleri gibi sorumlulukları bulunuyor. Askeri hahambaşı, İsrail ordusunun ve askerlerinin faaliyetleriyle ilgili tüm dini konularda fetva verme yetkisini elinde bulunduruyor.
HAHAMBAŞI YILLAR SAPKIN FETVALAR VERİYOR
Yıllardır fanatik Yahudi görüşleri ile tanınan Karim, kadınlar, eş cinseller ve Filistinlilere yönelik tepki çeken fetvalarıyla tanınıyor.
Karim, geçmişte, İsrail dini internet sitesi Kipa'da kendisine sorulan sorulara verdiği cevaplarla gündeme gelen ve fetvalarıyla tepki çeken bir isim.
Askerlik görevinin kadınlar için de zorunlu olduğu İsrail'de bu uygulamaya karşı çıkan Karim, ülkede kadınların askere alınmasını gerektirecek derecede yüksek seviyede bir tehlike bulunmadığını, bu nedenle kadınlar için askerlik görevinin dinen "yasak" olduğunu savunmuştu.
Karim, Yahudi yasalarına göre kadın şarkıcıların da İsrail askeri törenlerinde sahne almaması gerektiği yönünde görüş bildirmişti.
"SAVAŞ SIRASINDA YAHUDİ OLMAYAN KADINLARA TECAVÜZ FETVASI"
Hahambaşını en fazla gündeme getiren konu ise, açıkça savaş suçu işlemeyi teşvik eden "tecavüz" fetvası olmuştu.
Karim, 2016 yılında "savaşta düşman kadınlarına tecavüz edilmesinin dinen uygun olup olmadığına" yönelik bir soruya karşılık, "İsrail askerlerinin Yahudi olmayan kadınlara tecavüz edebileceği" fetvasını vermişti.
Hahambaşı, savaş sırasında "ordunun zindeliğini ve askerlerin moralini" korumanın bir parçası olarak, "tevazu duvarlarını yıkmaya" ve "centil (Yahudi olmayan) çekici kadınlarla kendi rızaları dışında yatarak kötü eğilimleri tatmin etmeye" izin verildiğini söylemişti.
YERLEŞİMCİ ÖRGÜTÜNÜN İÇİNDEN GELİYOR
Karim, askeri görevinden önce işgal altındaki Doğu Kudüs'te Mescid-i Aksa'nın da bulunduğu Eski Şehir'in Müslüman Mahallesi'ndeki "Ateret Kudüs" adlı yeşivada (Yahudi dini okulu) ders veriyordu.
Ateret Kudüs, Doğu Kudüs'ün "Yahudileştirilmesi" kapsamında Filistinlilerin evlerinden atılması ve bu evlerin Yahudilerce gasbedilmesi için faaliyet gösteren ünlü Yahudi yerleşimci örgütü "Ateret Cohanim"e bağlı bir dini okul olarak biliniyor.
İsrail ordusuna göre, hâlâ ordudaki hahambaşılık görevine devam eden Eyal Karim, Gazze'ye yönelik saldırıların başladığı 7 Ekim'den itibaren ölen İsrail askerlerinin kimlik belirleme ve defin işlemlerine öncülük ediyor.
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