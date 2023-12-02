İnsanlık dışı katliam! İşgalci İsrail Şucaiyye’yi bombaladı: Enkaz altından en az 300 ölü ve yaralı çıkarıldı

Filistin Sivil Savunma Servisinden yapılan yazılı açıklamaya göre, şu ana kadar enkaz altından en az 300 kişi ölü ve yaralı olarak çıkarıldı.

Yıkımın geniş bir alanda gerçekleşmesi ve enkaz altındakileri kurtarma işlemlerinin kısıtlı imkanlarla yapılması nedeniyle ölü sayısının artabileceği ifade edildi.