İnsanlık dışı katliam! İşgalci İsrail Şucaiyye'yi bombaladı: Enkaz altından en az 300 ölü ve yaralı çıkarıldı
İşgalci İsrail Gazze'de işlediği soykırım suçuna kaldığı yerden devam ediyor. Katil İsrail savaş uçakları, Gazze'nin doğusundaki Eş-Şucaiyye Mahallesi'ne düzenlediği hava saldırısı düzenledi. İnsanlık dışı katliamda en az 300 kişi enkaz altından ölü veya yaralı olarak çıkartıldı.
İşgalci İsrail ordusunun saldırısında, Şucaiyye Mahallesinde çok sayıda Filistinlinin yaşadığı çok sayıda ev yerle bir oldu.
Filistin Sivil Savunma Servisinden yapılan yazılı açıklamaya göre, şu ana kadar enkaz altından en az 300 kişi ölü ve yaralı olarak çıkarıldı.
Yıkımın geniş bir alanda gerçekleşmesi ve enkaz altındakileri kurtarma işlemlerinin kısıtlı imkanlarla yapılması nedeniyle ölü sayısının artabileceği ifade edildi.
Bölge sakinleri, yıkımın gerçekleştiği bölgede yerinden edilmişlerin de olduğu yüzlerce kişinin yaşadığını dile getirdi.
ŞUCAİYYE'DE EN AZ 50 EV YIKILDI
Gazze'deki Hükümet Basın Ofisinden yapılan yazılı açıklamaya göre ise İsrail uçakları, onlarca füze ve bombayla Şucaiyye'de en az 50 ev ve binayı yıktı.
Açıklamada, İsrail'in Gazze'de işlediği soykırımdan, Başkan Joe Biden ve Dışişleri Bakanı Antony Blinken'in temsil ettiği ABD yönetimin sorumlu olduğu ifade edildi.
İSRAİL'İN GAZZE'Yİ İŞGALİNDE SON DURUM
Hamas'ın silahlı kanadı İzzeddin el-Kassam Tugayları, 7 Ekim sabahı, İsrail'in "Filistinlilere ve başta Mescid-i Aksa olmak üzere kutsal değerlerine yönelik sürekli ihlallerine karşılık verme" gerekçesiyle kapsamlı saldırı düzenlerken İsrail ordusu da Gazze Şeridi'ne yoğun hava bombardımanı başlattı.
Gazze'deki hükümete göre, 7 Ekim'den bu yana Gazze Şeridi'nde İsrail saldırılarında öldürülen Filistinlilerin sayısı 6 bin 150'den fazlası çocuk ve 4 binden fazlası kadın olmak üzere 15 bin 207'ye yükseldi.
İşgal altındaki Batı Şeria ve Kudüs'te de 7 Ekim'den bu yana İsrail güçleri ve Yahudi yerleşimcilerin saldırılarında 249 Filistinli hayatını kaybetti.
İşgalci İsrail ordusu, Gazze'de on binlerce yaralı ile sivilin sığındığı onlarca hastaneyi zorla tahliye ettirmek için yerleşkelerini ya da ana binalarını vurdu. İşgal sırasında bazı hastaneleri bastı. Saldırılarda yüzlerce kişi öldü ve yaralandı.
HAMAS İLE İŞGALCİ İSRAİL ARASINDAKİ ESİR TAKASI MUTABAKATI
Katil İsrail ile Hamas arasındaki çatışmalara 4 gün "insani ara" verilmesine ilişkin uzlaşma, 24 Kasım Cuma günü saat 07.00'de (TSİ 08.00) uygulamaya girmiş ve daha sonra 3 gün daha uzatılmıştı.
İşgalci İsrail ile Hamas arasında varılan esir takası mutabakatı çerçevesinde Gazze Şeridi'nden 81 İsrailli esir, İsrail hapishanelerinden de 240 Filistinli esir serbest bırakıldı.
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