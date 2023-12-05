Katil İsrail’in yeni hedefi ifşa oldu! Doğu Kudüs ve Mescid-i Aksa’yı radara aldılar
Katil İsrail, Filistin üzerinde yıllardır süregelen işgalini son 2 aydır soykırıma çevirdi. Her yıl sistematik olarak bölgede saldırılar düzenleyip masumların canına kıyan katil İsrail, 7 Ekim’den bu yana Nazi özentiliğiyle dünyanın gözü önünde kundaktaki bebeklere kadar öldürüp bir katliama imza atıyor. Gazze Şeridi’nin tümünü bombardımana tutan işgalciler bölgede yaşama dair bir emare kalmayana kadar saldırılarını sürdüreceklerini söylerken Siyonistlerin yeni hedefinin Doğu Kudüs olduğu iddia edildi. İsrail dün Doğu Kudüs'ün Sur beldesinde 186 dönüm arazi üzerine 1792 konutun inşası için "Aşağı Kanal" adındaki yerleşim yeri projesini onaylamıştı. İşte tüm detaylar…
DOĞU KUDÜS'Ü RADARA ALDILAR
Hamas, İsrail'in işgal altındaki Doğu Kudüs'te yeni bir Yahudi yerleşim yeri projesini onaylamasını kınayarak, bunu "Filistinlilere karşı savaşın genişletilmesi" olarak nitelendirdi.
Hamas'tan yapılan yazılı açıklamada, İsrail'in Doğu Kudüs'te yeni bir Yahudi yerleşim yeri projesini onaylaması kınandı.
SİYONİST SAVAŞIN KAPSAMI GENİŞLİYOR MU?
Açıklamada, İsrail yönetiminin Doğu Kudüs'te "Aşağı Kanal" adında yeni bir Yahudi yerleşim yeri kurma kararını onaylaması, "Gazze, Batı Şeria ve işgal altındaki Doğu Kudüs'teki Filistin halkına karşı yürütülen kapsamlı Siyonist savaşın daha da genişletilmesi" olarak değerlendirildi.
İsrailli sivil toplum kuruluşu Ir Amim'den bugün yapılan yazılı açıklamada, İsrail makamlarının dün Doğu Kudüs'ün Sur beldesinde 186 dönüm arazi üzerine 1792 konutun inşası için "Aşağı Kanal" adındaki yerleşim yeri projesini onayladığı ifade edilmişti.
Bunun 2012'deki Givat Hamatos yasa dışı Yahudi yerleşim biriminden bu yana tamamı Doğu Kudüs toprakları üzerinde kurulu ilk yerleşim planı olacağı aktarılan açıklamada, İsrail'in Doğu Kudüs'te yeni yerleşim yeri inşası için Gazze'deki saldırılardan istifade ettiği vurgulanmıştı.
İşgalci İsrail, 26 Şubat 2023'te Ürdün'ün Akabe kentinde, 19 Mart 2023'te de Mısır'ın Şarm eş-Şeyh kentinde Filistin, Ürdün, ABD ve Mısır'ın katılımıyla düzenlenen toplantılarda yerleşim faaliyetlerini bir süreliğine durdurmayı kabul etmişti.
İsrail'in verdiği sözlere rağmen, 2023'te yerleşim faaliyetleri son 10 yılın en yüksek seviyesine ulaştı.
HEPSİ YASA DIŞI
Siyonist İsrail'in 1967'de işgal ettiği Doğu Kudüs'teki hakimiyeti ve burada inşa ettiği Yahudi yerleşim birimleri uluslararası hukuka göre yasa dışı kabul ediliyor.
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