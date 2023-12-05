Katil İsrail’in yeni hedefi ifşa oldu! Doğu Kudüs ve Mescid-i Aksa’yı radara aldılar

Hamas'tan yapılan yazılı açıklamada, İsrail'in Doğu Kudüs'te yeni bir Yahudi yerleşim yeri projesini onaylaması kınandı.

SİYONİST SAVAŞIN KAPSAMI GENİŞLİYOR MU?

Açıklamada, İsrail yönetiminin Doğu Kudüs'te "Aşağı Kanal" adında yeni bir Yahudi yerleşim yeri kurma kararını onaylaması, "Gazze, Batı Şeria ve işgal altındaki Doğu Kudüs'teki Filistin halkına karşı yürütülen kapsamlı Siyonist savaşın daha da genişletilmesi" olarak değerlendirildi.

İsrailli sivil toplum kuruluşu Ir Amim'den bugün yapılan yazılı açıklamada, İsrail makamlarının dün Doğu Kudüs'ün Sur beldesinde 186 dönüm arazi üzerine 1792 konutun inşası için "Aşağı Kanal" adındaki yerleşim yeri projesini onayladığı ifade edilmişti.