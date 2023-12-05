Nükleer yalan! ABD basını İsrail’i deşifre etti! Uydu görüntülerine yansıdı

Füzelerin kendileri vurulmamış olsa da roketin İsrail'in merkezindeki Sdot Micha üssüne çarpması, füze depolama tesislerine ve diğer hassas silahlara yaklaşan bir yangına yol açtığını yazan NYT, İsrail'in nükleer cephaneliğinin varlığını hiçbir zaman kabul etmediğini hatırlattı.

Ancak İsrailli istihbaratçılar , ABD'li yetkililer ve uydu görüntüsü analistleri, ülkenin en azından az sayıda nükleer silaha sahip olduğu konusunda hemfikir.