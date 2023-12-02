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ABD katliam için İsrail'e yeni bombalar gönderdi

DÜNYA
Giriş Tarihi: 02.12.2023
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ABD katliam için İsrail’e yeni bombalar gönderdi

ABD'nin Hamas'ın Gazze'den çıkarılmasına yardımcı olmak için İsrail'e on binlerce silah ve top mermisinin yanı sıra büyük sığınak avcısı bombalar (bunker buster) sağladığı bildirildi.

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