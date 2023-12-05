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ABD’den işgalci İsrail'e kısıtlama! Batı Şeria'daki saldırılardan sorumlu olan İsrailli yerleşimcilere vize vermeyecek

DÜNYA
Giriş Tarihi: 05.12.2023 Güncelleme Tarihi: 05.12.2023
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ABD’den işgalci İsrail’e kısıtlama! Batı Şeria’daki saldırılardan sorumlu olan İsrailli yerleşimcilere vize vermeyecek

Günlerdir Gazze'de katliam yapan işgalci İsrail'in silahlandırdığı yerleşimlere ABD'den yaptırım kararı çıktı. ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken, Filistin’in Batı Şeria bölgesinde şiddet olaylarından sorumlu aşırılık yanlısı İsrailli yerleşimcilere vize kısıtlaması getirileceğini açıkladı.

ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken yaptığı açıklamada, Dışişleri Bakanlığının Batı Şeria'da barış, güvenlik veya istikrarı baltaladığına inanılan kişileri hedef alan yeni bir vize kısıtlama politikasını duyurarak, Batı Şeria bölgesinde şiddet olaylarından sorumlu aşırılık yanlısı İsrailli yerleşimcilere vize kısıtlaması getirileceğini açıkladı.

Dışişleri Bakanlığı'nın bu politikayı Batı Şeria'daki saldırılardan sorumlu olan Filistinlilere de uygulayabileceğini aktaran Blinken, "Bu kişilerin yakın aile üyeleri de bu kısıtlamalara tabi olabilir" dedi.

VİZE VERİLMEYECEK

Vize kısıtlamalarına kaç kişinin tabi olacağı hakkında bilgi paylaşmayan Blinken, "Başkan Biden'ın da defalarca söylediği gibi, bu saldırılar kabul edilemez.

Geçtiğimiz hafta İsrail'de, ABD'nin kendi yetkilerini kullanarak harekete geçmeye hazır olduğunu açıkça ifade ettim. Batı Şeria'da sivillere yönelik tüm şiddet eylemleri için, faili ya da mağduru kim olursa olsun, hesap verebilirlik arayışımızı sürdüreceğiz" dedi.

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