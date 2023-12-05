ABD’den işgalci İsrail’e kısıtlama! Batı Şeria’daki saldırılardan sorumlu olan İsrailli yerleşimcilere vize vermeyecek

Geçtiğimiz hafta İsrail'de, ABD'nin kendi yetkilerini kullanarak harekete geçmeye hazır olduğunu açıkça ifade ettim. Batı Şeria'da sivillere yönelik tüm şiddet eylemleri için, faili ya da mağduru kim olursa olsun, hesap verebilirlik arayışımızı sürdüreceğiz" dedi.

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