ABD kara kutusu soykırım celladı Brett McGurk! Gazze hakkında kan donduran iddia! PKK ile yakın bağları olan isim...

BIDEN'IN EN KRİTİK ADAMLARINDAN BİRİ

ABD merkezli HuffPost haber sitesi, "Washington'da 4 kişi ABD'nin Orta Doğu politikasını şekillendiriyor" başlığıyla verdiği özel haber için 23 ABD'li yetkilinin yanı sıra Biden yönetimiyle Orta Doğu politikası konusunda düzenli temas halinde olan kişilerle görüştü.

Bu kişiler; ABD Başkanı Joe Biden, ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken ve ABD Ulusal Güvenlik Danışmanı Jake Sullivan'ın yanı sıra diğerlerine göre daha az tanınan, Beyaz Sarayın Orta Doğu ve Kuzey Afrika Koordinatörü Brett McGurk'ün, ABD'nin Orta Doğu politikasındaki önemli isimlerden biri olduğunu anlattı.

ABD'nin "ulusal güvenliğiyle ilgili en güçlü kişilerden biri" olduğu ifade edilen McGurk için "Biden'ın, İsrail ile müzakerelerden Suudi Arabistan'a silah satışına kadar pek çok konuda değerlendireceği seçenekleri belirliyor." ifadesine yer verildi.

Meslektaşlarının, McGurk'ü, "ABD çıkarlarının nasıl ilerletilmesi gerektiğine dair net bir vizyona sahip, bu çıkarları insan haklarından önce gören biri" olarak nitelendirdiği kaydedildi.

HuffPost'a konuşan eski bir ABD'li yetkili de McGurk'ü "hiçbir şekilde şeffaf olmayan, hesap verilebilirliği olmayan muazzam bir güç" olarak tanımladı.