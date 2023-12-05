Vicdanları kördüğüm katil ordusu! İşgalci İsrail zihinsel engelli bir Filistinliyi sıfır mesafeden vurdu

Gazze'deki hükümete göre, 7 Ekim'den bu yana Gazze Şeridi'nde İsrail saldırılarında öldürülen Filistinlilerin sayısı 6 bin 150'den fazlası çocuk ve 4 binden fazlası kadın olmak üzere şehit sayısı 16 bine yaklaştı.