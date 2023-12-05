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Vicdanları kördüğüm katil ordusu! İşgalci İsrail zihinsel engelli bir Filistinliyi sıfır mesafeden vurdu

DÜNYA
Giriş Tarihi: 05.12.2023 Güncelleme Tarihi: 05.12.2023
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Vicdanları kördüğüm katil ordusu! İşgalci İsrail zihinsel engelli bir Filistinliyi sıfır mesafeden vurdu

İşgalci İsrail'in geçici ateşkesin ardından Gazze'deki insanlık dışı sivil katliamı bir kez daha başladı. Cuma gününden bu yana yüzlerce mazlumun yaşamını elinden alan katil ordusunun vicdanları o kadar yok olmuş ki, Batı Şeria'nın El Halil kentinde zihinsel engelli bir Filistinliyi sıfır mesafeden vurdular.

Hamas'ın silahlı kanadı İzzeddin el-Kassam Tugayları, 7 Ekim sabahı, İsrail'in "Filistinlilere ve başta Mescid-i Aksa olmak üzere kutsal değerlerine yönelik sürekli ihlallerine karşılık verme" gerekçesiyle kapsamlı saldırı düzenlerken İsrail ordusu da Gazze Şeridi'ne yoğun hava bombardımanı başlattı.

Gazze'deki hükümete göre, 7 Ekim'den bu yana Gazze Şeridi'nde İsrail saldırılarında öldürülen Filistinlilerin sayısı 6 bin 150'den fazlası çocuk ve 4 binden fazlası kadın olmak üzere şehit sayısı 16 bine yaklaştı.

İŞGALCİLER ZİHİNSEL ENGELLİ BİR FİLİSTİNLİYİ VURDU

Filistin Kızılayından yapılan açıklamaya göre kalçasından yaralanan 34 yaşındaki Filistinliye ilk tıbbi müdahale olay yerinde yapıldı.

Yaralı Filistinli daha sonra tedavi için hastaneye kaldırıldı.

Görgü tanıkları, gözaltına alınmak istenen Filistinlinin zihinsel engelli olduğunu aktardı.

Sosyal medyaya yansıyan görüntülerde, İsrail askerinin gözaltına almak istediği bir Filistinliye sıfır mesafesinden ateş açtığı görülüyor.

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