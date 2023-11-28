Gigi Hadid’den tüyler ürperten paylaşım! İsrailli profesör Meira Weiss’ten itiraf! "İsrail ölü Filistinlilerin organlarını…"
Terör devleti İsrail’in Gazze’de uyguladığı soykırımın yankıları sürerken uzun yıllardır konuşulan ve İsrailli yetkililerin yıllar önce itiraf ettiği İsrail'in Filistinlilerden organ ve deri çaldığı iddiaları bir kez daha dünyanın gündemine bomba gibi düştü. Filistin asıllı ünlü model Gigi Hadid seneler önce İsrailli profesör Meira Weiss’in tüyler ürperten itirafını yeniden gündeme taşıdı. Çarpıcı görüntülere İsrail'in Filistinli tutukluların ölü bedenlerini organ bankası için kullandığı Weiss tarafından anlatılırken İnsan Hakları Örgütü rakamlarla dehşete düşüren tabloyu gözler önüne serdi. Gazze ve Batı Şeria'da yaşanan katliam İsrail’in organ ticaretiyle olan bağlantılarına ilişkin raporlar kan dondurdu.
Siyonist İsrail'in Gazze soykırımında, uzun yıllardır konuşulan organ ticareti iddiaları, bu kez raporlarla dünya gündeme geldi.
HADID'DEN ÇARPICI PAYLAŞIM
Filistin asıllı ünlü model Gigi Hadid, yıllar önce İsrailli bir kanal tarafından yapılan bir belgeseli hesabından paylaştı.
İSRAİL'DEN BÜYÜK ALÇAKLIK
İsrail hükümetinin 80'li yıllardan bu yana işlettiği organ ticaretinde Filistinlileri kullandığına, devam eden Gazze soykırımında da benzer teknik kullanıldığını yeniden gündeme getiren video İsrail kanadında büyük telaş yarattı.
DETAYLAR RAPORDA
Söz konusu belgeselin ortaya çıkmasının ardından İnsan Hakları Örgütlerinden gelen raporlar da ortaya çıktı.
İSRAİLLİ PROFESÖR MEIRA WEISS İTİRAF ETMİŞTİ
Söz konusu video, 2015 yılında İsrail Kanal 2'de yayınlanan bir belgeselin parçasıydı. Kudüs İbrani Üniversitesi'nde anatomist ve sosyoloji profesörü olan Meira Weiss, bir araştırma raporunun parçasını belgesele anlattı. İsrail Adli Tıp Enstitüsü'nün İsrail güçleri tarafından gözaltına alınan Filistinli mahkumların organlarını aldığını söyleyen İsrailli profesör, "Askerlerin cesetlerine dokunmuyoruz, başkalarından alıyorduk. İlk olarak Filistinlilerin, ardından göçmenlerin ve yabancı işçilerin organlarını alıyorlardı." ifadelerini kullandı.
İSRAİL DÜNYANIN EN GELİŞMİŞ DERİ BANKASINA SAHİP
Belgeselde Weiss'in hemen ardından İsrail Deri Bankası'nın yetkililerinden Maika Chouat konuştuğu görülüyor. Chouat, "Bu deri bankası dünyadaki diğer bankalarla karşılaştırıldığında büyük mü?" sorusuna " İsrail dünyadaki en büyük deri bankasına sahip" cevabını veriyor. "İsrail'in nüfusu dikkate alındığında organ bağışı oranı nedir?" sorusuna Chouat gülerek "Cevap veremiyorum, oran çok düşük." Yanıtını veriyor.
İsrail'in hem organ hem de deri bağışı konusunda oldukça düşük bir bağış oranına sahip olmasına rağmen dünyanın en büyük deri bankasına nasıl sahip olduğu ise, kan donduran iddiaları yeniden gündeme getirdi.
İTİRAFLAR YILLARDIR YAPILIYOR
2009 yılında, İsrail'de bulunan Abu Kabir Adli Tıp Enstitüsü'nün eski başkanı Dr. Yehuda Hiss ile yapılan bir röportajda sızdırılmıştı. Kaliforniya-Berkeley Üniversitesi antropoloji profesörü Nancy Scheper-Hughes tarafından 2000 yılında kaydedilen röportajda Hiss, enstitüdeki patologların Filistinlilerin ve göçmenlerin vücutlarından ailelerinin izni olmadan deri, kornea, kemik ve kalp kapakçıkları aldığını itiraf etmişti.
İSRAİL ORDUSU KABUL ETTİ
Haberin gündeme gelmesinin ardından İsveç gazetesi Aftonbladet bir araştırma makalesi yayınlamış, makalede Batı Şeria ve Gazze Şeridi'ndeki genç erkeklerin İsrail ordusu tarafından öldürüldüğünü ve cesetlerinin organları eksik olarak iade edildiğini söyleyen Filistinlilerle röportaj yapılmıştı.
Olay yaratan haberlerin ardından İsrail ordusu organ "toplama" prosedürünün 80'li yıllarda uygulandığını ancak bunun 1990'larda sona erdiğini doğrulamıştı.
İNSAN HAKLARI ÖRGÜTÜ: İSRAİL FİLİSTİNLERİN CENAZELERİNE EL KOYUYOR
Çeşitli kaynaklar tarafından yıllardır gündeme getirilen İsrail'in Filistinli sivilleri organları için kullandığı konusu 7 Ekim'de başlayan Gazze katliamında da gündeme geldi. Euro-Med İnsan Hakları İzleme Örgütü, İsrail güçlerinin ölü Filistinlilerin bedenlerinden "organ hırsızlığı" yaptığına ilişkin endişeleri dile getirdi.
Örgüt Pazar günü yaptığı açıklamada, Gazze'deki bazı cesetleri inceleyen tıp uzmanlarının raporlarının ardından, Filistinlilerin cesetlerinden olası organ hırsızlığı konusunda "endişeleri" olduğunu söyledi.
İsrail güçlerinin Gazze'nin kuzeyindeki Şifa ve Endonezya hastanelerinde düzinelerce cesede el koyduğunu belgelediğini iddia eden örgüt, İsrail'in, 10 günden fazla bir süre önce Şifa'nın avlusunda kazılmış bir toplu mezardan cesetlere el koyduğunu da iddia etti.
Euro-Med ayrıca İsrail'i, 7 Ekim'den bu yana Gazze'de gerçekleştirdiği askeri operasyon sırasında katledilen düzinelerce Filistinli sivilin cesetlerini elinde tutmakla suçladı. Örgüt, İsrail'in ölü Filistinlilerin cesetlerini elinde tutma konusunda uzun bir geçmişe sahip olduğunu belirtti.
İsrail'in en az 145 Filistinlinin cenazesini kendi morglarında ve yaklaşık 255 Filistinlinin naaşını Ürdün sınırı yakınında halka kapalı olan "Sayılar Mezarlığı"nda tuttuğunu söyleyen örgüt, ölenlerin naaşlarını yaslı ailelere gömmek üzere teslim etmeyi reddetmenin toplu cezalandırma anlamına gelebileceğine ve bunun da Dördüncü Cenevre Sözleşmesi kapsamında yasak olduğuna dikkat çekti.
- Son dakika video izle
- Son dakika haberleri
- A Haber analiz
- Gündem haberleri
- Ekonomi haberleri
- Otomobil haberleri
- Namaz vakitleri
- Hava durumu
- İstanbul Yol durumu
- Atv canlı yayın izle
- Spor haberleri
- Foto galeri
- Son dakika emekli haberleri
- Teknoloji haberleri
- A Haber programlar
- Sabah – Takvim yazarları oku
- Kuruluş Osman izle
- Gazete manşetleri
- Instagram dondurma
- THY UÇAK SEFERLERİ SON DURUM! 28 Kasım THY uçak seferleri iptal mi son dakika? Sabiha Gökçen İstanbul Havalimanı
- Gelinim Mutfakta 28 Kasım 2023 puan tablosu! Gelinim Mutfakta çeyrek altını bugün kim kazandı?
- VGM burs sonuç sorgulama ekranı 2023-2024 | 29 Kasım Yükseköğretim Vakıflar Genel Müdürlüğü burs sonuçları saat kaçta açıklanacak? Duyuru geldi!
- Havlularınızı pamuk gibi yapacak! Misafiriniz, kaynananız, anneniz inanamayacak! Tek kaşık eklemeniz yeterli
- 12 bin TL altı 7.525 TL üstü maaş alan SSK BAĞKUR emeklisine çarşamba perşembe kişi başı 10.700 TL jesti! Duyuru saat 09.55'te geldi
- Sağlık Bakanlığı 216 engelli işçi alımı KURA CANLI İZLE | 28 Kasım Sağlık Bakanlığı işçi alımı ASİL isim listesi sorgulama! iskur.gov.tr hastane personel alımı
- Erken emekli olmak isteyene piyango vurdu! 6 yıl öne çekebilirsiniz! 1999-2002-2009 arasına yaş hesabı geldi
- KYK burs/kredi takvimi çıktı! KYK Genel Müdürlüğü duyurdu, hesabınıza bakın! Lisans, yüksek lisans, doktora öğrencilerine tahsis numarasına göre...
- 2024 zamlı Asgari ücret miktarında 2'li jest açıldı! Maaş artışında %35-40-45-50'lik oran hesapları netleşti! 11.402 TL alana Refah Payı dahil en az...
- 15 tatil ne zaman 2024? 2. ara tatil hangi tarihte başlayacak? MEB 2023-2024 TAKVİMİ!
- Sarımsağı yıllarca yanlış tüketmişiz! Bu şekilde bütün vitamini gidiyor...
- YALI ÇAPKINI 48. BÖLÜM FRAGMANI İZLE: Yalı Çapkını yeni bölüm fragmanı yayınlandı! Seyran'ın son sözü...