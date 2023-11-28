Gigi Hadid’den tüyler ürperten paylaşım! İsrailli profesör Meira Weiss’ten itiraf! "İsrail ölü Filistinlilerin organlarını…"

İsrail'in hem organ hem de deri bağışı konusunda oldukça düşük bir bağış oranına sahip olmasına rağmen dünyanın en büyük deri bankasına nasıl sahip olduğu ise, kan donduran iddiaları yeniden gündeme getirdi.

İTİRAFLAR YILLARDIR YAPILIYOR

2009 yılında, İsrail'de bulunan Abu Kabir Adli Tıp Enstitüsü'nün eski başkanı Dr. Yehuda Hiss ile yapılan bir röportajda sızdırılmıştı. Kaliforniya-Berkeley Üniversitesi antropoloji profesörü Nancy Scheper-Hughes tarafından 2000 yılında kaydedilen röportajda Hiss, enstitüdeki patologların Filistinlilerin ve göçmenlerin vücutlarından ailelerinin izni olmadan deri, kornea, kemik ve kalp kapakçıkları aldığını itiraf etmişti.