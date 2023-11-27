Gazze’deki katliamın korkunç vesikası! 700 ila 900 arasında çocuğun uzuvlarını kaybettiği tahmin ediliyor
Yaklaşık iki aydır Gazze’de soykırım yapan Nazi-İsrail, 15 bini aşkın sivil katletti. Kana doymayan işgalciler dünya genelinden yoğun tepkileri üzerine çekerken, geçtiğimiz günlerde Filistinli bir doktorun katil İsrail ordusunun cesetleri kaçırdıklarına dair açıklamaları sosyal medyada infial oluşturmuştu. Açıklamanın ardından İsrail’in deri ve organ bankası haberleri patlak verdi. İşgalcilerin hem öldürüp hem de yarım bıraktığı Filistinli çocuklar hakkında Filistin uyruklu İngiliz Dr. Ghassan Abu-Sittah’tan kan donduran bilgiler paylaştı. Abu-Sittah, İsrail’in Gazze Şeridi’ne yönelik saldırılarının başlamasından bu yana 700 ila 900 arasında çocuğun uzuv kaybı yaşadığını tahmin ettiğini söyledi.
BİRÇOK ÇOCUĞUN UZUVLARI KESİLMİŞ DURUMDA
Abu-Sittah, Gazze Şeridi'nde anestezi ya da temel tıbbi malzemeler olmadan çocukların ameliyat edildiğini belirterek, "Tahminime göre şu anda 700 ila 900 arasında çocuğun uzuvları kesilmiş durumda ve bazılarının birden fazla uzvu kesildi" dedi.
Gazze Şeridi'nden döndüğü için kendini suçlu hissettiğini aktaran Abu-Sittah, Gazze Şeridi'nden ayrıldığından bu yana bazı meslektaşlarının saldırılarda öldürüldüğünü söyledi.
'KOMUTA MERKEZİ' İDDİALARINI REDDETTİ
İsrail'in Şifa Hastanesi'nin altında Hamas'ın bir komuta merkezi olduğu yönündeki iddialarını reddeden Abu-Sittah, 2009'dan bu yana her savaşta ara sıra Şifa'da çalıştığını, hastanenin zar zor işleyen tipik bir hastane olduğunu, iddiaları doğrulayan hiç bir duruma şahit olmadığını söyledi.
Abu-Sittah, 2014 yılında da Şifa Hastanesi'nde bulunduğunu ve Uluslararası Kızılhaç Komitesi'nin İsrail'in hastaneyi bombalamakla tehdit ettiğini kendisine bildirdiğini açıkladı.
İsrail'in Gazze Şeridi'ne 7 Ekim'den bu yana devam eden saldırılarında en az 6 bin 150 çocuk hayatını kaybetti, binlercesi de yaralandı.
- Son dakika video izle
- Son dakika haberleri
- A Haber analiz
- Gündem haberleri
- Ekonomi haberleri
- Otomobil haberleri
- Namaz vakitleri
- Hava durumu
- İstanbul Yol durumu
- Atv canlı yayın izle
- Spor haberleri
- Foto galeri
- Son dakika emekli haberleri
- Teknoloji haberleri
- A Haber programlar
- Sabah – Takvim yazarları oku
- Kuruluş Osman izle
- Gazete manşetleri
- Instagram dondurma
- Sarımsağı yıllarca yanlış tüketmişiz! Bu şekilde bütün vitamini gidiyor...
- YALI ÇAPKINI 48. BÖLÜM FRAGMANI İZLE: Yalı Çapkını yeni bölüm fragmanı yayınlandı! Seyran'ın son sözü...
- Emekliye müjde akşam saatlerinde duyuruldu! SSK, Bağkur'luya 5 bin TL'ye ek 10.000 TL-12.500 TL...
- SİVASSPOR TRABZONSPOR MAÇI SONUCU! 27 Kasım 2023 Sivasspor - Trabzonspor maçı kaç kaç bitti?
- AK Parti Antalya belediye başkan aday adayları isim listesi 2024 açıklandı mı? Antalya belediye başkan adayları belli oldu mu?
- Adana belediye başkan aday adayları isim listesi: AK Parti Adana belediye başkan adayları 2024 açıklandı mı, belli oldu mu? Temayül yoklaması sonuçları...
- Yarın okullar tatil mi son dakika? 28 Kasım Salı okullar hangi illerde tatil olacak? Kar tatili MEB-Valilik açıklamaları...
- İŞKUR Sağlık Bakanlığı kura sonuçları asil - yedek isim listesi 2023! Sağlık Bakanlığı personel alımı sonuçları açıklandı mı?
- Yaprağı kendisinden daha faydalı! Süt ve ıspanaktan 20 kat fazla demir içeriyor...
- EMEKLİ İKRAMİYESİ SON DAKİKA! 5 bin TL ikramiye ne zaman yatacak? Çalışan emekliye ikramiye verilecek mi?
- Asgari ücret toplantısı hangi tarihte yapılacak son dakika? 2024 Ocak asgari ücret ne zaman açıklanacak, kaç lira olacak?
- Gelinim Mutfakta 27 Kasım puan durumu! Gelinim Mutfakta çeyrek altını kim kazandı? Günün birincisi...