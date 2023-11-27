Gazze’deki katliamın korkunç vesikası! 700 ila 900 arasında çocuğun uzuvlarını kaybettiği tahmin ediliyor

'KOMUTA MERKEZİ' İDDİALARINI REDDETTİ

İsrail'in Şifa Hastanesi'nin altında Hamas'ın bir komuta merkezi olduğu yönündeki iddialarını reddeden Abu-Sittah, 2009'dan bu yana her savaşta ara sıra Şifa'da çalıştığını, hastanenin zar zor işleyen tipik bir hastane olduğunu, iddiaları doğrulayan hiç bir duruma şahit olmadığını söyledi.