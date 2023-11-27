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Gazze’deki katliamın korkunç vesikası! 700 ila 900 arasında çocuğun uzuvlarını kaybettiği tahmin ediliyor

DÜNYA
Giriş Tarihi: 27.11.2023
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Gazze’deki katliamın korkunç vesikası! 700 ila 900 arasında çocuğun uzuvlarını kaybettiği tahmin ediliyor

Yaklaşık iki aydır Gazze’de soykırım yapan Nazi-İsrail, 15 bini aşkın sivil katletti. Kana doymayan işgalciler dünya genelinden yoğun tepkileri üzerine çekerken, geçtiğimiz günlerde Filistinli bir doktorun katil İsrail ordusunun cesetleri kaçırdıklarına dair açıklamaları sosyal medyada infial oluşturmuştu. Açıklamanın ardından İsrail’in deri ve organ bankası haberleri patlak verdi. İşgalcilerin hem öldürüp hem de yarım bıraktığı Filistinli çocuklar hakkında Filistin uyruklu İngiliz Dr. Ghassan Abu-Sittah’tan kan donduran bilgiler paylaştı. Abu-Sittah, İsrail’in Gazze Şeridi’ne yönelik saldırılarının başlamasından bu yana 700 ila 900 arasında çocuğun uzuv kaybı yaşadığını tahmin ettiğini söyledi.

İsrail'in Gazze Şeridi'ne yönelik 7 Ekim'de başlayan saldırılarında binlerce çocuk hayatını kaybetti ve yaralandı. Gazze Şeridi'ndeki hastanelerde çalışan Filistin uyruklu İngiliz Dr. Ghassan Abu-Sittah, İngiltere'nin başkenti Londra'da basın toplantısı düzenledi.

BİRÇOK ÇOCUĞUN UZUVLARI KESİLMİŞ DURUMDA

Abu-Sittah, Gazze Şeridi'nde anestezi ya da temel tıbbi malzemeler olmadan çocukların ameliyat edildiğini belirterek, "Tahminime göre şu anda 700 ila 900 arasında çocuğun uzuvları kesilmiş durumda ve bazılarının birden fazla uzvu kesildi" dedi.

Gazze Şeridi'nden döndüğü için kendini suçlu hissettiğini aktaran Abu-Sittah, Gazze Şeridi'nden ayrıldığından bu yana bazı meslektaşlarının saldırılarda öldürüldüğünü söyledi.

'KOMUTA MERKEZİ' İDDİALARINI REDDETTİ

İsrail'in Şifa Hastanesi'nin altında Hamas'ın bir komuta merkezi olduğu yönündeki iddialarını reddeden Abu-Sittah, 2009'dan bu yana her savaşta ara sıra Şifa'da çalıştığını, hastanenin zar zor işleyen tipik bir hastane olduğunu, iddiaları doğrulayan hiç bir duruma şahit olmadığını söyledi.

Abu-Sittah, 2014 yılında da Şifa Hastanesi'nde bulunduğunu ve Uluslararası Kızılhaç Komitesi'nin İsrail'in hastaneyi bombalamakla tehdit ettiğini kendisine bildirdiğini açıkladı.

İsrail'in Gazze Şeridi'ne 7 Ekim'den bu yana devam eden saldırılarında en az 6 bin 150 çocuk hayatını kaybetti, binlercesi de yaralandı.

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