Gazze'de ateşkes 2 gün daha uzatıldı! 33 Filistinli gece yarısı serbest bırakıldı
İsrail ile Hamas arasındaki ateşkesin 4'üncü gününde de rehine takası tamamlandı. Hamas 11 rehineyi serbest bırakırken, İsrail de karşılık olarak İsrail hapishanelerindeki Filistinli 33 kadın ve çocuk esir serbest bırakıldı. Rehinelerin 3'ü kadın 30'u da çocuk. Taraflar ateşkesin iki gün uzatılması konusunda da anlaştı. İsrail, bugün serbest bırakılması beklenen İsrailli esirlerin isim listesini aldığını duyurdu.
İsrail ile Hamas arasındaki savaşa 4 günlüğüne verilen "insani aranın" son gününde sıcak bir gelişme yaşandı.
Katar Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Macid el-Ensari, Hamas ile İsrail arasında yürütülen arabuluculuk çalışmaları sonucunda "insani ara"nın 2 gün daha uzatılması konusunda mutabakata varıldığını belirtti.
Hamas da Telegram hesabından yaptığı açıklamada Katar ve Mısır'la, "insani ara"nın aynı şartlar altında 2 gün daha uzatılması konusunda mutabakata varıldığını doğruladı.
Bir açıklama da Beyaz Saray'dan geldi. Beyaz Saray sözcüsü, İsrail ile Hamas arasında ateşkesin 2 gün daha uzatılması kararını teyit ettiklerini belirterek, kararı memnuniyetle karşıladıklarını ifade etti.
11 İSRAİLLİ REHİNE İLE 33 FİLİSTİNLİ SERBEST BIRAKILDI
11 rehine Hamas tarafından Kızıl Haç'a teslim edildi. İsrail ordusu teslim edilen İsrailli rehinelerin ülkelerine ulaştığı bilgisini paylaştı.
Katar Dışişleri de Hamas'ın bıraktığı rehinelerin 3'ünün Fransız, 2'sinin Alman, 6'sının da Arjantinli olduğunu açıkladı.
Gece saatlerinde ise 11 İsrailli rehineye karşılık İsrail hapishanelerindeki 33 Filistinli serbest bırakıldı.
Serbest bırakılan Filistinlilerin 30'unun 18 yaş altı çocuk, 3'ünün de kadın olduğu belirtildi.
BUGÜN 10 KİŞİ SERBEST BIRAKILACAK
İsrail'in Maarif ve Haaretz gazetelerinin haberine göre, İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'nun ofisi, esir takası mutabakatı çerçevesinde Gazze'den bugün salıverilmesi planlanan İsraillilerin isim listesini aldıklarını açıkladı.
Açıklamada ayrıca, serbest bırakılması planlanan İsrailli esirlerin ailelerine de bilgi verildiği kaydedildi.
Haaretz'in haberinde İsrail'e ulaşan listedeki bugün serbest bırakılacak İsraillilerin 10 kişiden oluştuğu belirtildi.
İSRAİL İLE HAMAS ARASINDAKİ REHİNE TAKASI
Hamas ile İsrail arasındaki 4 günlük "insani ara" 24 Kasım Cuma günü saat 07.00'de (TSİ 08.00) yürürlüğe girmişti.
Uzlaşıya göre Hamas'ın elindeki 50 İsrailli esire karşılık, İsrail hapishanelerindeki 150 Filistinlinin serbest bırakılması konusunda mutabakat sağlanmıştı.
İsrail ile Hamas arasındaki esir takası mutabakatı kapsamında şu ana kadar 51 İsrailli serbest bırakılmış oldu.
HAMAS'TAN "İSRAİL İLE YENİ BİR ESİR TAKASI MUTABAKATI YAPABİLİRİZ" AÇIKLAMASI
Hamas, İsrail ile kadın ve çocukların dışında başka grupları içerecek yeni bir esir takası mutabakatı yapmak istediklerini belirtti.
Açıklama Hamas'ın Lübnan'daki yetkilisi Halil el-Hayye'den geldi.
Katar merkezli Al Jazeera televizyonuna konuşan yetkili, başlangıçtan beri esir takası konusunda ciddi olduklarını belirterek, İsrail ile kadın ve çocuklar dışında başka grupları da içerecek yeni bir esir takası mutabakatına varmak için çalıştıklarını söyledi.
Bu mutabakatın askerleri kapsayıp kapsamayacağıyla ilgili soruyu, "Bunun müzakereleri canlı yayında değil kapalı kapılar ardında yapılır." diyerek yanıtsız bıraktı.
İŞTE 28 KASIM'DA YAŞANANLAR:
08.08 İsrail güçleri işgal altındaki Batı Şeria'da bir Filistinliyi öldürdü
05.05 İsrail, Hamas tarafından bugün serbest bırakılması beklenen İsraillilerin isim listesini aldı
02.46 İsrail, "insani aranın" uzatılması için serbest bırakılacak 50 Filistinli esirin listesini onayladı
02.22 İsrail hapishanelerindeki Filistinli 33 kadın ve çocuk esir serbest bırakıldı
00.39 Hamas, 11 İsrailli esiri Kızılhaç yetkililerine teslim etti
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