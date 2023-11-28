Gazze’de ateşkes 2 gün daha uzatıldı! 33 Filistinli gece yarısı serbest bırakıldı

Katar merkezli Al Jazeera televizyonuna konuşan yetkili, başlangıçtan beri esir takası konusunda ciddi olduklarını belirterek, İsrail ile kadın ve çocuklar dışında başka grupları da içerecek yeni bir esir takası mutabakatına varmak için çalıştıklarını söyledi.

Bu mutabakatın askerleri kapsayıp kapsamayacağıyla ilgili soruyu, "Bunun müzakereleri canlı yayında değil kapalı kapılar ardında yapılır." diyerek yanıtsız bıraktı.

İŞTE 28 KASIM'DA YAŞANANLAR:

08.08 İsrail güçleri işgal altındaki Batı Şeria'da bir Filistinliyi öldürdü

05.05 İsrail, Hamas tarafından bugün serbest bırakılması beklenen İsraillilerin isim listesini aldı

02.46 İsrail, "insani aranın" uzatılması için serbest bırakılacak 50 Filistinli esirin listesini onayladı

02.22 İsrail hapishanelerindeki Filistinli 33 kadın ve çocuk esir serbest bırakıldı

00.39 Hamas, 11 İsrailli esiri Kızılhaç yetkililerine teslim etti