NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg: Türkiye’nin terörle mücadelede meşru güvenlik kaygıları var

"İSVEÇ VE NATO MÜTTEFİKLERİ DE PKK'YI BİR TERÖR ÖRGÜTÜ OLARAK GÖRMEKTEDİR"

Türkiye'nin terörle mücadele konusunda gerçek ve meşru kaygıları olduğunu yineleyen Stoltenberg, şu değerlendirmeyi yaptı:

"PKK sadece Türkiye'de bir terör örgütü olarak görülmemektedir. İsveç ve NATO müttefikleri de PKK'yı bir terör örgütü olarak görmektedir. Dolayısıyla İsveç istihbarat servisleri ile Türk istihbarat servislerinin artık daha yakın bir şekilde birlikte çalışıyor ve daha fazla bilgi paylaşıyor olmalarını, ayrıca Türkiye'nin meşru endişelerini ele almak üzere daha yakın bir şekilde birlikte çalışmak üzere daimi bir mekanizma kurmuş olmalarını memnuniyetle karşılıyoruz. İsveç'in Türkiye'ye silah ihracatı üzerindeki kısıtlamaları kaldırmış olması üzerinde de çalışıyorum. Çünkü müttefiklerin birbirlerinden askeri teçhizat satın alabilmeleri ve edinebilmeleri gerektiğine kuvvetle inanıyorum. Bu nedenle Türkiye'nin de bu anlaşmanın kendi payına düşen kısmını sonuçlandırmasının, onay sürecini tamamlamasının zamanının geldiğini ifade etmiştim. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın onay belgelerini parlamentoya sunmasını ve bunu birkaç hafta önce yapmasını memnuniyetle karşılıyorum. TBMM görüşmelere başladı ve umarım bunu mümkün olan en kısa sürede sonuçlandırabilirler."