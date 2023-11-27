Katliam ve soykırımın sponsoru Facebook skandallara doymuyor! Hamas'a ait dünyanın konuştuğu görüntüleri tek tek sildiler...
İsrail Gazze'de büyük bir katliam gerçekleştirirken binlerce kişinin katliamı sonrası 4 günlük geçici bir ateşkes kararı alındı. Bu süreçte yaşanan rehine takası esnasında Hamas üyelerinin İsrailli rehinelere yönelik olan tutumları gündeme damga vurdu. Hamas serbest bıraktığı rehinelerle el sallayarak vedalaşırken İsraillilere gösterilen dikkat çekerken görüntüler sosyal medyada dünyaya yayıldı. Ancak İsrail yanlısı kara propaganda yürütme merkezi haline gelen META, Hamas'ın bu tutumuna anında sansür uyguladı. Facebook ve Instagram'a getirilen sansür İsrail ile kirli işbirliğini yeniden ortaya çıkardı. İşte detaylar...
İSRAİL İHLAL ETTİ EVLERİ BASTI
Hamas'la varılan esir takası çerçevesinde insani ara kararı çıkmış olsa dahi İsrail, anlaşmayı hiçe sayarak Filistin halkına saldırmaya devam etti. İsrail askerleri, serbest bıraktığı Filistinlilerin ailelerinin evlerini dahi bastı.
HAMAS ÜYELERİNİN TUTUMU DÜNYADA GÜNDEM OLDU
Serbest kalan Filistinliler, İsrail devletinin kendilerine uyguladıkları işkencelerden bahsederken Hamas üyelerinin serbest bıraktığı esirlerle olan anları dünya gündemine oturdu. Hamas'ın serbest bıraktığı İsrailli rehinlerin takas noktasında Hamas üyeleriyle vedalaşması, onlara sallayarak gülümsemesi, Hamas üyelerinin de yaşlılara çocuk ve gençlere şefkatle yaklaşması dünyanın gözü önünde kayıtlara geçti.
"ÇOK İYİ DAVRANIP HER İHTİYACIMI KARŞILADILAR"
Gazze katliamının başladığı günden bu yana Hamas tarafından salınan tün İsrailli rehinelerle ilgili benzer anlar yaşandı. Soykırımın ilk haftalarında serbest bırakılan 85 yaşındaki İsrailli kadın Yochaved Lifshitz, Hamas üyelerinin kendilerine çok iyi davrandığını, her ihtiyaçlarının karşılandığını söyleyerek Hamas üyeleriyle el sıkışarak ayrılmıştı.
HAMAS'IN ESİRLERE GÖSTERDİĞİ ÖZEN GÜNDEME OTURDU
Dünyanın konuştuğu bu olay, Hamas'ın her rehine takasında yeniden yaşandı. Hamas üyelerinin İsrailli esirlere gösterdiği özen her defasında kameralara yansırken esirlerin Hamas'la samimi vedalaşmaları, esirlerin insani şartlar altında tutulduğunu kanıtlar nitelikteydi.
META HEMEN DEVREYE GİRDİ: HAMAS'A SANSÜR
Dünya, esir takası sırasında yaşanan anları konuşurken, İsrail'in katliam sponsoru META, yeni skandallarla gündeme geldi. Katliamın ilk günlerinden bu yana Facebook ve Instagram'da İsrail yanlısı içeriklere izin verirken Filistin bayrağının paylaşılmasını dahi "terör propagandası" olarak değerlendiren META, bu kez de Hamas'a sansür getirdi.
SKANDAL SANSÜR
Kassam Tugayları'nın anlaşma kapsamında esirleri serbest bırakırken kaydedilen görüntülerini yasaklayan META, Facebook ve Instagram'da paylaşılan görüntüleri sildi.
Yaşlı bir esir kadının Kızılhaç'a ait araca kucağında taşıyan Hamas üyelerinin yanı sıra serbest bırakılan bir anne kızın Hamas üyelerine el sallayarak veda ettiği anları "terör propagandası" olarak niteleyen Facebook ve Instagram'ın sansür kararına tepki yağdı.
Filistinlilere yönelik şiddet çağrısı yapan bir dizi İsrail reklamının tamamın onaylayan, Filistin savunucusu aktivist için suikast çağrısı yapan İsrail paylaşımlarına izin veren Facebook'un bu yeni sansürü, "META katliamın sponsorluğunu üstlendi" eleştirilerini bir kez daha gündeme taşıdı.
HAMAS'TAN "İNSANİ ARA" ÇAĞRISI
Hamas, daha fazla esirin serbest bırakılması için İsrail ile çatışmalara verilen "insani arayı" uzatmaya çalıştıklarını açıkladı. Hamas yaptığı yazılı açıklamada, İsrail ile sağlanan esir takası ve çatışmalara "insani ara" verilmesini içeren mutabakatı, daha fazla esirin serbest bırakılması doğrultusunda uzatmaya çalıştıklarını bildirdi.
BATI MEDYASI KATLİAMI NORMALLEŞTİRME PEŞİNDE
Batı'nın İsrail'e yönelik desteği sürerken Batı medyası da üzerine düşen görevi yapıyor. Yapılan algı operasyonlarıyla bölgede İsrail'in yaptığı katliamlar normalleştirilmeye çalışılıyor.
KARA LİSTEYE ALIYORLAR
META silmediği sayfaları da kara listeye alarak erişim engeli koyuyor. Eşi görüşmemiş bir sansür uygulayan META, İsrail destekli hesapları ise kullanıcılara önererek ön plana çıkarıyor.
BİLGİLERİ DİREKT ABD VE İSRAİL'E İLETİYORLAR
Diğer yandan META İsrail'e tehdit oluşturabilecek Whatsapp verilerini doğrudan ABD ve İsrail'e ileterek tedbir almalarına yardımcı oluyor.
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