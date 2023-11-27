Katliam ve soykırımın sponsoru Facebook skandallara doymuyor! Hamas’a ait dünyanın konuştuğu görüntüleri tek tek sildiler...

HAMAS'TAN "İNSANİ ARA" ÇAĞRISI

Hamas, daha fazla esirin serbest bırakılması için İsrail ile çatışmalara verilen "insani arayı" uzatmaya çalıştıklarını açıkladı. Hamas yaptığı yazılı açıklamada, İsrail ile sağlanan esir takası ve çatışmalara "insani ara" verilmesini içeren mutabakatı, daha fazla esirin serbest bırakılması doğrultusunda uzatmaya çalıştıklarını bildirdi.

BATI MEDYASI KATLİAMI NORMALLEŞTİRME PEŞİNDE

Batı'nın İsrail'e yönelik desteği sürerken Batı medyası da üzerine düşen görevi yapıyor. Yapılan algı operasyonlarıyla bölgede İsrail'in yaptığı katliamlar normalleştirilmeye çalışılıyor.