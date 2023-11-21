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İsrail eski Başbakanı Ehud Barak'tan Şifa Hastanesi itirafı: Sığınakları biz inşa ettik

DÜNYA
Giriş Tarihi: 21.11.2023 Güncelleme Tarihi: 21.11.2023
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İsrail eski Başbakanı Ehud Barak’tan Şifa Hastanesi itirafı: Sığınakları biz inşa ettik

Filistin toprağı Gazze'de işgalini ve masum siviller üzerindeki soykırımlarını sürdüren İsrail, geri planda kara propagandalarla bu işgal ve saldırılarını meşru gösterme çabasında. Şifa Hastanesi'nde Hamas'a bağlı Kassam Tugaylarını'nın varlığını sebep göstererek hastaneye bombalar yağdıran Siyonist yapı, yaptığı baskınla burayı ele geçirmişti. Hastanede Hamas'a ait silahların olduğunu iddia eden İsrail'in yalanı ise çok geçmeden ortaya çıkmıştı. Son olarak da İsrail eski Başbakanı Ehud Barak'tan yeni bir itiraf geldi. Barak, Şifa Hastanesi'nin altındaki sığınakları 40-50 yıl önce İsrail'in inşa ettiğini duyurdu.

SON DAKİKA DÜNYA HABERİ | İsrail'in eski başbakanlarından Barak, CNN televizyonunda Christiane Amanpour'a açıklamalarda bulundu.

"HAMAS KARARGAHI" YALANINI SÜRDÜRDÜ

Amanpour'un, İsrail'in, Gazze'deki Şifa Hastanesinin altında Hamas karargahı olduğu iddialarını sorması üzerine Barak, "Uzun yıllardır, Şifa'nın altında İsrailli inşaatçılar tarafından yapılan sığınakların olduğu ve buraların Hamas karargahı olarak kullanıldığı biliniyor. Ve birkaç tünelin kesişimi bu sistemin bir parçası." dedi.

SORUYA VERİLEN YANIT GERÇEĞİ İFŞA ETTİ

Barak'ın bu yanıtı üzerine Amanpour, "Burasının İsrailli mühendisler tarafından mı inşa edildiğini söylüyorsunuz? Kendinizi yanlış mı ifade ettiniz?" diye sordu.

"SIĞINAKLARI BİZ İNŞA ETTİK"

Ehud Barak ise "Muhtemelen 40 ya da 50 yıl önce yerleşkenin sınırlı alanı içinde hastanenin operasyonlarına daha fazla alan açmak adına bu sığınakların inşa edilmesine yardımcı olmuştuk." şeklinde konuştu.

İSRAİL'DEN ŞİFA HASTANESİ'NE BASKIN

İsrail ordusu, 15 Ekim sabahı Gazze'de binlerce hasta ile yerinden edilmiş sivilin bulunduğu, bölgenin en büyük sağlık tesisi Şifa Hastanesine baskın düzenlemişti.

İsrail'in, baskının ardından tüneller ve cephanelikler yerine binada bulduğunu iddia ettiği paslı silahlar ve birkaç kamerayı kanıt olarak sunması, eleştirilere neden olmuştu.

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İSRAİL'İN GAZZE'Yİ İŞGALİNDE SON DURUM

Hamas'ın silahlı kanadı İzzeddin el-Kassam Tugayları, 7 Ekim sabahı İsrail'in "Filistinlilere ve başta Mescid-i Aksa olmak üzere kutsal değerlerine yönelik sürekli ihlallerine karşılık verme" gerekçesiyle kapsamlı saldırı düzenlerken, İsrail ordusu da Gazze Şeridi'ne yoğun hava bombardımanı başlattı.

İsrail'de 7 Ekim'deki saldırılarda 310'dan fazlası asker olmak üzere 1200 İsraillinin öldüğü, 5 bin 132 kişinin yaralandığı duyuruldu.

İsrail ordusuna göre, 7 Ekim'den bu yana Gazze'deki çatışmalarda 66, Lübnan sınırında da 6 İsrail askeri öldürüldü.

İsrail'e göre, Kassam Tugayları'nın elinde 239 İsrailli esir bulunuyor.

Gazze'deki hükümete göre, 7 Ekim'den bu yana İsrail'in saldırılarında Gazze Şeridi'nde 5 bin 600'ü çocuk ve 3 bin 550'si kadın olmak üzere 13 bin 300 kişi öldürüldü.

İşgal altındaki Batı Şeria ve Kudüs'te de 7 Ekim'den bu yana İsrail güçleri ve Yahudi yerleşimcilerin saldırılarında 217 Filistinli hayatını kaybetti.

İsrail ordusu, Gazze'de on binlerce yaralı ile sivilin sığındığı onlarca hastaneyi zorla tahliye ettirmek için yerleşkelerini ya da ana binalarını vurdu, işgal sırasında bazı hastaneleri bastı. Saldırılarda yüzlerce kişi öldü ve yaralandı.

İsrail ordusu ile Hizbullah arasında 8 Ekim'den bu yana sınırda yaşanan çatışmalarda 76 Hizbullah mensubu öldü.

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