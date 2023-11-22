Sınır kafenin ortasından geçiyor! Görenleri hayrete düşüren dünyanın en ilgin ülke sınırları

İnsanlığın yerleşik hayata geçtiği ilk günden beri, ülke sınırları halk için büyük bir öneme sahip. Dikenli teller, duvarlar, hendekler ve askeri önlemlerle korunan sınırlar, birçok yerde karşımıza çıkıyor. Ancak, ilginç bir şekilde, bazı sınırlar koruma altına alınmıyor ve farklı noktalarda sıra dışı bir şekilde geçilebiliyor. Zaman zaman bir kafenin bahçesinden, bir kurumun içinden, bir köprünün üzerinden ya da doğal engellerle belirlenen noktalardan ayrılan bu sınırlar, insanların yaşadığı coğrafyanın karmaşıklığını ve ilginçliğini gözler önüne seriyor. İşte dünyanın en ilginç sınırlarına sahip ülkeler…

DÜNYANIN EN İLGİNÇ SINIRLARINA SAHİP ÜLKELER!