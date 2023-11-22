Sınır kafenin ortasından geçiyor! Görenleri hayrete düşüren dünyanın en ilgin ülke sınırları
Dünyanın en ilginç sınırları, her geçen gün görenleri şaşırtmaya devam ediyor. Bir kafenin ortasından veya bir köprünün üzerinden geçen sınırların yanı sıra, bazen doğa da ülkeler arasındaki sınırların çizilmesinde önemli bir rol oynuyor. Bu eşsiz sınırlar, coğrafyanın tuhaf dansıyla bir araya gelerek dünya üzerinde benzersiz bir harita oluşturuyor. Sınırların ötesindeki bu ilginç manzaralar, insanların dünya üzerindeki karmaşıklığı ve çeşitliliği daha derinlemesine keşfetmelerine olanak tanıyor. İşte o merak edilen sınırlar…
İnsanlığın yerleşik hayata geçtiği ilk günden beri, ülke sınırları halk için büyük bir öneme sahip. Dikenli teller, duvarlar, hendekler ve askeri önlemlerle korunan sınırlar, birçok yerde karşımıza çıkıyor. Ancak, ilginç bir şekilde, bazı sınırlar koruma altına alınmıyor ve farklı noktalarda sıra dışı bir şekilde geçilebiliyor. Zaman zaman bir kafenin bahçesinden, bir kurumun içinden, bir köprünün üzerinden ya da doğal engellerle belirlenen noktalardan ayrılan bu sınırlar, insanların yaşadığı coğrafyanın karmaşıklığını ve ilginçliğini gözler önüne seriyor. İşte dünyanın en ilginç sınırlarına sahip ülkeler…
DÜNYANIN EN İLGİNÇ SINIRLARINA SAHİP ÜLKELER!
Hollanda - Belçika
Baarle-Nassau kenti içinde hem Belçika hem de Hollanda toprakları içinde kalan bölgeler bulunmakta. Kentte iki ülkeyi ayıran sınır bir evin ya da kafenin ortasından geçmekte.
İsveç – Norveç
Svinesund Köprüsü sadece iki yolu değil İsveç ve Norveç'i de birbirine bağlama işlevine sahip.
Çin - Kuzey Kore
Çin ve Kuzey Kore'yi birleştiren Dostluk Köprüsü, Yalu Nehri üzerinde bulunuyor.
Haiti - Dominik Cumhuriyeti
Karayiplerde bulunan Dominik ve Haiti aynı adayı paylaşayn iki ülke. Uydu fotoğrafından bakıldığından sınırın solunda kalan Haiti'nin çorak toprağının yanında sınırın hemen diğer tarafındaki yeşili bol Dominik Cumhuriyeti dikkat çekiyor.
Haiti - Dominik Cumhuriyeti
İki ülke arasındaki sınıra daha yakından bakmak isteyince ortaya şöyle bir sonuç çıkmakta.
Mısır - İsrail
Sina Çölü'nün başlangıç noktasında yer alan Mısır ile İsrail sınırı, dümdüz bir çizgi olarak uzaydan bile dikkat çekiyor.
Rusya - ABD
Rusya İle Amerika'nın Alaska eyaletini ayıran Bering Boğazı, iki ülke arasındaki doğal sınır konumunda. Bering Boğazı buzullarla kaplıyken Asya'dan Amerika'ya kitlesel göçler yaşanmıştı. Bu göç edenler günümüzdeki Kızılderililerin atasıdır.
Brezilya - Arjantin
Iguazu şelalesi Güney Amerika ülkeleri Brezilya ve Arjantin'i birbirinden ayıran doğal sınır konumunda.
ABD - Meksika
Meksika ile Amerika arasındaki sınır dünyanın en bilindik sınırları arasında yer alıyor. İki ülke arasında bulunan sınır boyunca duvar örülmüş durumda.
ABD - Kanada
Dünyanın en uzun şelalesi olan Niagara, ABD ve Kanada arasındaki sınırı da belirliyor.
Hollanda - Almanya
Hollanda ile Almanya'yı ayıran sınır, bir posta ofisinin içinden geçmekte. Çizginin sol tarafı Hollanda, sağ tarafıysa Almanya toprakları içinde.
Kuzey İrlanda - İrlanda
Aynı adada yer alan iki ülke, uzun yıllardır birbirinden bu köprüyle ayrılıyor.
Pakistan - Hindistan
Uzaydan çekilen bu fotoğrafta geceleyin iki ülkeyi ayıran ışıklandırılmış turuncu çizgi belirgin bir şekilde görülüyor.
Türkiye - Bulgaristan
Türkiye ile Bulgaristan arasında sınır Türkiye'nin batıdaki en uç noktası konumunda.
İskoçya - İngiltere
Aynı krallığın parçaları olsa da İngiltere ve İskoçya arasında da bir sınır bulunmakta.
Portekiz - İspanya
Guadiana Nehri, İspanya ve Portekiz'i ayıran doğal bir sınır vazifesi görmekte. Fotoğrafın önündeki yapı, uzun yıllardır kullanılmayan bir Portekiz sınır karakolu.
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