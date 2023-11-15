Katil İsrail’in Şifa Hastanesi yalanı çöktü! Mühimmatı inceleyen New York Times savaş suçunu kanıtladı

PENTAGON ANALİSTLERİ DE İSRAİL'İ İŞARET ETTİ

Eski bir kıdemli Pentagon istihbarat analisti olan Marc Garlasco ise mermilerin hedefleri belirlemek için kullanılan İsrail aydınlatma topçu mermilerini tespit ettiklerini belirtti. Ayrıca, İngiliz ordusunda eski bir patlayıcı mühimmat imha askeri olan Richard Stevens da aydınlatma mermilerini tespit ettiğini belirtti.

Cuma gecesi saat 02.00'dan sonra yapılan ikinci saldırıdan hemen sonra çekilen bir videoda ise hastane odasının enkazı görünüyordu. Enkazda görünen tank mermilerinin İsrail'e ait olduğu açıkça kanıtlandı.

İsrail ordusu yine suçu el-Kassam Tugaylarına atan bir harita yayımlarken New York Times ise mermilerin hastaneye güney yönünden ateşlendiğini tespit etti.

SOYKIRIMCI HASTANELERİ HEDEF ALMAYA DEVAM EDİYOR

Soykırımcı İsrail Şifa Hastanesi'ni hedef almaya devam ediyor. İsrail güçleri dün gece bir kez daha saldırdıkları Şifa'dan kaçmaya çalışan Filistinlilere de ateş etti. Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) ise Şifa Hastanesi'ndeki sağlık çalışanlarından haber alamadıklarını belirtti.