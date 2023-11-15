Katil İsrail'in Şifa Hastanesi yalanı çöktü! Mühimmatı inceleyen New York Times savaş suçunu kanıtladı
Gazze’de Filistinlilere yönelik ağır bir soykırım uygulayan İsrail, bir taraftan da kara propaganda ile dünyanın aklını bulandırarak destek arama çabasına girişti. Ordusuyla havadan, karadan ve denizden ölüm yağdıran İsrail, işlediği suçu El-Kassam Tugayları’nın üzerine atmaya çalışıyor. Katliama göz yuman ve 3 maymunu oynayan batılı devletler terör devleti İsrail’in yalanlarını sahiplenirken ABD merkezli New York Times gazetesi bile hastane saldırılarını kimin düzenlediğini net bir şekilde ortaya çıkardı. Cuma gecesi Şifa Hastanesi’ne düzenlenen saldırının görüntülerini ve mühimmatı analiz eden New York Times, saldırıyı İsrail’in düzenlediğini ispat etti.
El-Kassam Tugayları'nın konuşlandığı yalanı ile hastaneleri hedef alan ve Gazze'de aktif tek bir hastane bile bırakmayan İsrail, suçu ise Hamas'ın üzerine atmaya devam ediyor.
İSRAİL, SOYKIRIMLARINI YALANLARLA ÖRTMEYE ÇALIŞIYOR
Gazze'de hastaneleri İsrail'in bombaladığı su götürmez bir gerçek fakat soykırım destekçisi Batı ülkeleri ise İsrail'e verdikleri desteği kamuoyuna kabul ettirmek için soykırımcının yalanlarını servis etmeye devam ediyor.
NEW YORK TIMES DA İSRAİL'İN MASKESİNİ DÜŞÜRDÜ
New York Times ise yaptığı bir haberde geçtiğimiz cuma günü yapılan saldırıya ilişkin fotoğraf ve videoları analiz etti ve mühimmatın bir kısmının İsrail güçleri tarafından ateşlendiğini ortaya çıkardı.
MÜHİMMATIN SAHİBİ İSRAİL
Cuma günü yapılan saldırıların ardından soykırımcı İsrail ordusu el-Kassam Tugaylarını suçlamaya devam ederken New York Times'ın uzmanlar tarafından analiz edilen görüntülere göre hastaneyi vuran mermilerden en az üçünün İsrail mühimmatı olduğunun kesin olduğunu belirtti.
GÖRÜNTÜLER İNCELENDİ: İSRAİL YALAN SÖYLÜYOR
New York Times video görüntülerini de ayrıca analiz ettiklerini belirtirken mermilerden üçünün hastaneye kuzeyden ve güneyden ateşlendiğini gösterdiğini belirtti. İsrail Savunma Kuvvetleri (IDF) radara dayalı olduğunu iddia ettiği bir haritada New York Times'ın belirttiği yönün tam tersini işaret etmişti. Bu da İsrail'in iddialarını yalanlamaya yetiyor.
Hastanenin doğumhanesini vurup suçu el-Kassam Tugaylarının üzerine atan İsrail, New York Times'ın iddiaları karşısında ise "Şu anda devam eden belirli askeri faaliyetler nedeniyle belirli soruları yanıtlayamıyor ve doğrulayamıyoruz." ifadelerini kullandı.
GAZZELİ GAZETECİ DÜNYAYA DUYURDU
Gazze'deki soykırımı dünyaya duyuran Filistinli gazeteci Salih el-Caferavi de soykırımcı İsrail'in mermilerinin İsrail'e ait olduğunu tespit etmişti. Caferavi'nin paylaşımları sosyal medyada büyük gündem olurken New York Times, Gazzeli gazetecinin iddialarını farklı kanallardan doğruladığını bildirdi.
New York Times, Caferavi'nin video verilerini de incelediklerini ve videonun İsrail'in saldırısından hemen sonra çekildiğini doğruladıklarını belirtti. Ayrıca, Gazzeli bir başka gazeteci Motazem Mortaja tarafından çekilen videonun Caferavi tarafından çekilenlerle eşleştiğini; hastane müdürü, silah uzmanları ve diğer tanıkların ifadeleriyle de uyumlu olduğunu belirtti.
PENTAGON ANALİSTLERİ DE İSRAİL'İ İŞARET ETTİ
Eski bir kıdemli Pentagon istihbarat analisti olan Marc Garlasco ise mermilerin hedefleri belirlemek için kullanılan İsrail aydınlatma topçu mermilerini tespit ettiklerini belirtti. Ayrıca, İngiliz ordusunda eski bir patlayıcı mühimmat imha askeri olan Richard Stevens da aydınlatma mermilerini tespit ettiğini belirtti.
Cuma gecesi saat 02.00'dan sonra yapılan ikinci saldırıdan hemen sonra çekilen bir videoda ise hastane odasının enkazı görünüyordu. Enkazda görünen tank mermilerinin İsrail'e ait olduğu açıkça kanıtlandı.
İsrail ordusu yine suçu el-Kassam Tugaylarına atan bir harita yayımlarken New York Times ise mermilerin hastaneye güney yönünden ateşlendiğini tespit etti.
SOYKIRIMCI HASTANELERİ HEDEF ALMAYA DEVAM EDİYOR
Soykırımcı İsrail Şifa Hastanesi'ni hedef almaya devam ediyor. İsrail güçleri dün gece bir kez daha saldırdıkları Şifa'dan kaçmaya çalışan Filistinlilere de ateş etti. Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) ise Şifa Hastanesi'ndeki sağlık çalışanlarından haber alamadıklarını belirtti.
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