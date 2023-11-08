Gazze’de vahşet! ABD’li hemşire Emily Callahan yaşadıklarını CNN’e anlattı: Kolu bacağı kopmuş insanlar…

"DÖNMÜŞ OLMAK BANA MUTLULUK VERMİYOR"

Evimde ve ailemle olduğum için tabii ki biraz rahatladım. 26 gündür ilk defa kendimi rahat hissediyorum. Ancak dönmüş olmak bana mutluluk vermiyor. Çünkü benim dönmem demek, o insanları arkamda bırakmam demek.