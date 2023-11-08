Gazze'de vahşet! ABD'li hemşire Emily Callahan yaşadıklarını CNN’e anlattı: Kolu bacağı kopmuş insanlar…
Gazze’de siyonist İsrail eliyle dünya tarihinde görülmemiş bir vahşet yaşanıyor. Binlerce masum çocuk ve kadının katledildiği saldırılarda binlerce kişi de yaralanarak sakat kaldı. Tüm olan bitene ABD ve Batı sessizken Sınır Tanımayan Doktorlar'a (MSF) bağlı olarak çalışan ABD'li hemşire Emily Callahan, Gazze'deki korkunç tabloyu tarafsız bir dille anlattı. "Kalbim Gazze’de, hep Gazze'de kalacak." diyen Callahan, “Ortalıkta kolu bacağı kopmuş, açık yarası bulunan insanlar geziyordu.” ifadelerine yer verdi. Diğer yandan hemşire, sivillerin yaşadığı kamplardaki insanlık dışı manzarayı gözler önüne serdi.
CNN'e konuşan hemşire Callahan, 26 gün boyunca Gazze'de yaşadıklarına ilişkin çok çarpıcı açıklamalarda bulundu.
ÇOCUKLARIN DRAMI
Callahan, Gazze'deki çocukların "yüzlerinde ve vücutlarında çok büyük yanıklar" olduğunu ve hastanelerin çok kalabalık olmasından dolayı çok hızlı bir şekilde taburcu edildiklerini kaydetti.
"ONLAR OLMASAYDI..."
Çalıştığı hastanedeki Filistinli personelin kendilerine yardımcı olduklarını anlatan Callahan, "Onlar olmasaydı açlıktan ve susuzluktan ölürdük." diye konuştu.
Hastanedeki doktorlar ve hemşirelerle görüşüp görüşmediği sorusuna ise Callahan, "Her sabah kalkıp onlara 'Hayatta mısın?' mesajı gönderiyorum." yanıtını verdi.
"KALBİM GAZZE'DE!"
Callahan, Gazze'ye tekrar geri dönüp dönmeyeceği sorusu üzerine "Anında geri dönerim. Kesinlikle anında geri dönerim. Kalbim Gazze'de, hep Gazze'de kalacak." ifadesini kullandı.
İşte Callahan'ın açıklamalarına yansıyan Gazze'de yaşanan İsrail vahşeti:
"50 bin çaresiz Filistinlinin sığındığı kampta, sadece 4 tane tuvalet vardı. Ve biz burada yaşıyorduk.
"KOLU BACAĞI KOPMUŞ İNSNALAR..."
Ortalıkta kolu bacağı kopmuş, açık yarası bulunan insanlar geziyordu. Ebeveynler yaralı çocuklarını bize getirip "Lütfen yardım edebilir misiniz" diye yalvarıyordu.
"DÖNMÜŞ OLMAK BANA MUTLULUK VERMİYOR"
Evimde ve ailemle olduğum için tabii ki biraz rahatladım. 26 gündür ilk defa kendimi rahat hissediyorum. Ancak dönmüş olmak bana mutluluk vermiyor. Çünkü benim dönmem demek, o insanları arkamda bırakmam demek.
Gazze'de görev taptığı hastaneye 35 bin civarı yerinden edilmiş sivil sığınmıştı.
Boynunda ve yüzünde korkunç yanıklar olan çok fazla çocuk vardı.
"SU BİLE YOKTU"
Ve hastaneler kalabalık olduğu için, bu çocuklar tedavi görmede taburcu ediliyordu. Gönderildikleri kampta ise su bile yoktu.
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