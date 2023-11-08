Togg Erbil sokaklarında tanıtıldı

Togg'un Türkiye'nin çevreci, yenilikçi ve sürdürülebilir bir vizyona sahip olduğunun da bir göstergesi olduğuna işaret eden Yakut, şöyle konuştu:

"Togg'u tabii her yerde olduğu gibi Erbil'de de görmek bize ayrıca gurur veriyor. Erbil bildiğiniz gibi kadim medeniyetlere ev sahipliği yapmış bir şehir. Burada hem kadim bir geçmişi hem de geleceği ve yenilikçiliği bir araya getirerek güzel bir sentez oluşturmaya çalıştık.