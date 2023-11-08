Togg Erbil sokaklarında tanıtıldı
Türkiye'nin Erbil Başkonsolosu Mevlüt Yakut, Türkiye'nin yerli ve milli otomobili Togg ile Erbil sokaklarında test sürüşü yaptı. Burada konuşan Yakut, "Togg'u inşallah yakın bir gelecekte Erbil yollarında da görmek nasip olur. Çünkü bölge halkında Türkiye’ye büyük bir sempati var, Türk ürünlerine büyük bir güven ve rağbet var." dedi.
Başkonsolos Mevlüt Yakut, Togg ile gerçekleştirdiği kent turunu tarihi Erbil Kalesi'nde noktalayarak basın mensuplarına açıklamada bulundu.
Türkiye'nin gurur kaynağı Togg'un yerli ve milli teknoloji kullanılarak üretildiğinin altını çizen Yakut, Togg'un ülkemizin son yıllarda teknoloji alanında ve mükemmeliyetçi bir anlayışla katettiği mesafenin en somut göstergesi olduğunu söyledi.
Yakut, bu teknolojinin Cumhuriyet'in 100. yılında üretilip piyasaya sürülmesinin de ayrıca gurur verici olduğunu kaydederek, "Tabii Togg'u üretmemiz bizim uluslararası bir aktör olarak otomobil sanayiinde yerimizi güçlendirmiş ve pekiştirmiştir." dedi.
Togg'un Türkiye'nin çevreci, yenilikçi ve sürdürülebilir bir vizyona sahip olduğunun da bir göstergesi olduğuna işaret eden Yakut, şöyle konuştu:
"Togg'u tabii her yerde olduğu gibi Erbil'de de görmek bize ayrıca gurur veriyor. Erbil bildiğiniz gibi kadim medeniyetlere ev sahipliği yapmış bir şehir. Burada hem kadim bir geçmişi hem de geleceği ve yenilikçiliği bir araya getirerek güzel bir sentez oluşturmaya çalıştık.
Togg'u inşallah yakın bir gelecekte Erbil yollarında da görmek nasip olur. Çünkü bölge halkında Türkiye'ye büyük bir sempati var, Türk ürünlerine büyük bir güven ve rağbet var."
Başkonsolos Yakut, Togg'un Irak'a getirilmesine vesile olan Cizre Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Ömer Faruk Yıldırım'a da teşekkürlerini iletti.
Musul Valisi Necim el-Cuburi de 30 Ekim'de, Türkiye'nin Musul Başkonsolosu Mehmet Küçüksakallı ile birlikte Togg ile Musul sokaklarında test sürüşü gerçekleştirmişti.
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