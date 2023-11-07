Başkan Erdoğan'ın Gazze'deki etkin rolü! Türkiye Filistin için bugüne kadar neler yaptı?

Türkiye Başkan Recep Tayyip Erdoğan liderliğinde, İsrail'in Gazze'ye saldırılarının başladığı 7 Ekim 2023'ten bu yana aktif bir diplomasi ve insani yardım politikası yürütmeye devam ediyor. Başkan Erdoğan bölgedeki çatışmaların bir an önce sona ermesi ve Gazze'ye insanların yardımların ulaştırılması için yoğun bir çaba sarf ederek arabuluculuk rolü üstleniyor. İşte savaşın başladığı günden bu yana Filistin için yoğun çaba sarf eden Başkan Erdoğan ve Türkiye'nin ortaya koyduğu diplomasi ve insani yardımlar…