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Başkan Erdoğan'ın Gazze'deki etkin rolü! Türkiye Filistin için bugüne kadar neler yaptı?

Türkiye Başkan Recep Tayyip Erdoğan liderliğinde, İsrail'in Gazze'ye saldırılarının başladığı 7 Ekim 2023'ten bu yana aktif bir diplomasi ve insani yardım politikası yürütmeye devam ediyor. Başkan Erdoğan bölgedeki çatışmaların bir an önce sona ermesi ve Gazze'ye insanların yardımların ulaştırılması için yoğun bir çaba sarf ederek arabuluculuk rolü üstleniyor. İşte savaşın başladığı günden bu yana Filistin için yoğun çaba sarf eden Başkan Erdoğan ve Türkiye'nin ortaya koyduğu diplomasi ve insani yardımlar…

Giriş Tarihi: 07.11.2023 18:29 Güncelleme Tarihi: 07.11.2023 18:43
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Başkan Erdoğan’ın Gazze’deki etkin rolü! Türkiye Filistin için bugüne kadar neler yaptı?

Başkan Recep Tayyip Erdoğan Gazze'deki soykırımın son bulması içni yoğun diplomasi faaliyetlerini ilk günden bu yana sürdürmeye devam ediyor.

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Başkan Erdoğan’ın Gazze’deki etkin rolü! Türkiye Filistin için bugüne kadar neler yaptı?

Başkan Erdoğan, bu kapsamda 7 Ekim 2023'ten bu yana 27 ülkenin Devlet Başkanı ve Başkanları ile görüşme gerçekleştirdi.

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Başkan Erdoğan’ın Gazze’deki etkin rolü! Türkiye Filistin için bugüne kadar neler yaptı?

İşte Başkan Erdoğan'ın Filistin'teki yoğun çabasının net olarak gözüktüğü ve günden güne dünyanın dikkatini çeken kritik açıklamaları...

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Başkan Erdoğan’ın Gazze’deki etkin rolü! Türkiye Filistin için bugüne kadar neler yaptı?

23 Ekim - 29 Ekim arasında sosyal medya platformu X'te Filistin'e destek vermek amacıyla hastag çalışmaları yapıldı.

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Başkan Erdoğan’ın Gazze’deki etkin rolü! Türkiye Filistin için bugüne kadar neler yaptı?

İşte Türkiye'nin ilk günden bu yana Gazze'deki sivil vatandaşlara yönelik yaptığı insani yardımlar