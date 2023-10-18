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Almanya Başbakanı Scholz katliama arka çıktı: İsrail'in kendini savunma hakkı var!

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Giriş Tarihi: 18.10.2023 Güncelleme Tarihi: 18.10.2023
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Almanya Başbakanı Scholz katliama arka çıktı: İsrail’in kendini savunma hakkı var!

Almanya Başbakanı Olaf Scholz, Gazze'deki hastane saldırısı sonrası İsrail'e destek mesajı yayınladı. Scholz, açıklamasında yüzlerce masum sivilin İsrail güçleri tarafından öldürülmesine göz yumarak İsrail'in kendini savunma hakkını kullandığını ifade etti. Öte yandan Scholz, resmi ziyaret gerçekleştirdiği İsrail'den ayrılırken saldırı sirenlerinin çalması üzerine uçağını tahliye etti.

Sivillere yönelik katliamlarını sürdüren İsrail güçleri, Gazze'deki el-Ehli Baptist Hastanesini bombaladı. Filistin Sağlık Bakanlığı Sözcüsü Ashraf Al-Qudra yaptığı açıklamada, İsrail tarafından Baptist Hastanesi'ne düzenlenen hava saldırısında en az 500 kişinin hayatını kaybettiğini duyurdu.

Dünyanın gözü önünde gerçekleştirilen korkunç katliama rağmen İsrail'e Batı'dan destek mesajları gelmeye devam etti.

"İSRAİL'İN KENDİNİ SAVUNMA HAKKI VAR"

Almanya Başbakanı Olaf Scholz, saldırının ardından sosyal medya hesabından İsrail'e destek mesajı yayımladı. Scholz mesajında, "İsrail'in kendini savunma hakkı vardır. Bir devletin vatandaşlarını koruma görevi vardır." ifadeleri ile sivil katliamını meşru göstermeye çalıştı.

SCHOLZ İSRAİL'İ ZİYARET ETİ

Öte yandan Scholz bugün, Hamas'ın saldırıları karşısında destek amacıyla İsrail'i ziyaret etti. Almanya hükümeti ve parlamentosunun İsrail'in yanında olduğunu belirten Scholz, "İsrail'de benim için şunu vurgulamak çok önemli. Alman tarihi ve Holokost tarihi, bize İsrail'in güvenliğini destekleme sorumluluğu yüklüyor." ifadesini kullandı.

Scholz, resmi ziyaretinin bitmesinin ardından Tel Aviv'deki Ben Gurion Uluslararası Havalimanı'ndan ayrılmak üzere uçağa bindiği sırada Hamas'ın roketli saldırı düzenlemesi nedeniyle sirenler çalınca uçağını tahliye etmek zorunda kaldı. Scholz yakındaki bir sığınağa giderken, uçakta bulunanlar ise yere yatıp sirenler bitene kadar yerde bekledi.

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