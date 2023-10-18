Almanya Başbakanı Scholz katliama arka çıktı: İsrail’in kendini savunma hakkı var!

SCHOLZ İSRAİL'İ ZİYARET ETİ

Öte yandan Scholz bugün, Hamas'ın saldırıları karşısında destek amacıyla İsrail'i ziyaret etti. Almanya hükümeti ve parlamentosunun İsrail'in yanında olduğunu belirten Scholz, "İsrail'de benim için şunu vurgulamak çok önemli. Alman tarihi ve Holokost tarihi, bize İsrail'in güvenliğini destekleme sorumluluğu yüklüyor." ifadesini kullandı.