Kanadalı Global News’ten skandal! Gazeteci Zahraa Al-Akhrass Filistin’i destekledi işinden oldu: “Terörist” etiketiyle işten çıkardı

Akhrass, 17 Ekim'de Filistin halkına desteğini ifade eden paylaşımları nedeniyle Şubat 2020'den bu yana çalıştığı Global News'ten çıkarıldığını belirterek, şöyle devam etti:

"Çalıştığım kurum tarafından, herkese açık olan sosyal medya hesaplarımdaki paylaşımlarımın, çalışma politikasına aykırı olduğu uyarısı aldım. Hesaplarım tamamen kişisel ve Global News çalışanı olarak pozisyonumla hiçbir ilgisi yok. Global News, herhangi bir elektronik parmak izinin itibarını etkilediğini düşünüyor ve bazı konularda tweet atmamı veya bir şeyler yayınlamamı engelleme hakkına sahip olduğuna inanıyor."

Batı medyasında, Filistinlilere karşı büyük empati eksikliği olduğuna dikkati çeken Akhrass, "Görevden alınmam, bugün Batı medyasında Filistin'i destekleyenleri susturmayı amaçlayan bütüncül hareket çerçevesinde değerlendirilmeli. Son olaylarda Filistin'e destek olduğu için işten atılan ilk Filistinli değilim, sonuncu da olmayacağım." diye konuştu.