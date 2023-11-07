Kanadalı Global News'ten skandal! Gazeteci Zahraa Al-Akhrass Filistin'i destekledi işinden oldu: “Terörist” etiketiyle işten çıkardı
7 Ekim'den bu yana Gazze'de soykırım yapan İsrail'e karşı Batılı ülkeler herhangi bir tepki göstermezken, Filistin'i destekleyen insanları ise "Terörist ve teröristlere sempati duyan" diye ilan ediliyor. 32 günde 10 bini aşkın sivilin hayatını kaybettiği saldırılara tepki gösteren Filistin asıllı Kanadalı gazeteci Zahraa Al-Akhrass, Kanada merkezli haber ajansı Global News'ten Gazze'yi desteklediği için çıkarıldı. Akhrass, "Yani Ukrayna'nın işgalini reddettiğimi söyleyebilirim ancak İsrail işgali hakkında konuşamam." ifadesini kullandı.
İsrail'in Gazze'ye 7 Ekim'den bu yana düzenlediği saldırılara ilişkin Filistin'i destekleyen paylaşımları nedeniyle işine son verilen Filistin asıllı Kanadalı gazeteci Zahraa Al-Akhrass, "Batı medyası tarafsız olduğunu iddia ediyorsa Filistinlileri susturmadan, tehdit etmeden, haksızlığa sessiz kalınmasını istemeden sesimizi duyurmamıza izin vermeli." dedi.
Gazeteci Akhrass, Filistin'i destekleyen paylaşımları nedeniyle çalıştığı Kanada merkezli haber ajansı Global News'ten çıkarılma sürecini ve Batı medyasının Filistin'i destekleyen gazetecilere yönelik tutumunu değerlendirdi.
Akhrass, 17 Ekim'de Filistin halkına desteğini ifade eden paylaşımları nedeniyle Şubat 2020'den bu yana çalıştığı Global News'ten çıkarıldığını belirterek, şöyle devam etti:
"Çalıştığım kurum tarafından, herkese açık olan sosyal medya hesaplarımdaki paylaşımlarımın, çalışma politikasına aykırı olduğu uyarısı aldım. Hesaplarım tamamen kişisel ve Global News çalışanı olarak pozisyonumla hiçbir ilgisi yok. Global News, herhangi bir elektronik parmak izinin itibarını etkilediğini düşünüyor ve bazı konularda tweet atmamı veya bir şeyler yayınlamamı engelleme hakkına sahip olduğuna inanıyor."
Batı medyasında, Filistinlilere karşı büyük empati eksikliği olduğuna dikkati çeken Akhrass, "Görevden alınmam, bugün Batı medyasında Filistin'i destekleyenleri susturmayı amaçlayan bütüncül hareket çerçevesinde değerlendirilmeli. Son olaylarda Filistin'e destek olduğu için işten atılan ilk Filistinli değilim, sonuncu da olmayacağım." diye konuştu.
"İSRAİL, İŞGALE VE İŞLEDİĞİ SUÇLARA KARŞI ÇIKAN HERKESİ 'TERÖRİST' OLARAK NİTELİYOR"
Akhrass, Batı medyasının Filistin'e karşı önyargılı olduğu görüşünü paylaşarak, "Batı medyası tarafsız olduğunu iddia ediyorsa Filistinlileri susturmadan, tehdit etmeden, halkımızın maruz kaldığı bu haksızlığa sessiz kalmamızı istemeden sesimizi duyurmamıza izin vermeli." şeklinde konuştu.
Batı ülkelerindeki Müslümanların, Arapların ve özellikle Filistinlilerin büyük nefret dalgalarına maruz kaldığına işaret eden Akhrass, sözlerini şöyle sürdürdü:
"Elbette bu nefret, bugün tamamen İsrail taraftarı olan Batı yüzünden kaynaklanıyor. İsrail, Filistin'in yanında yer alan, İsrail işgaline ve işlediği suçlara karşı çıkan herkesi 'terörist ve teröristlere sempati duyanlar' olarak niteliyor. Bu durum oldukça tehlikeli. ABD'de Filistin nefretinden kaynaklanan cinayetler işlendiğini gördük. Bu durum, bu ülkelerin vatandaşları olarak güvenliğimizi tehdit eden boyutlara ulaştı."
"UKRAYNA'NIN İŞGALİNİ REDDETTİĞİMİ SÖYLEYEBİLİRİM ANCAK İSRAİL İŞGALİ HAKKINDA KONUŞAMAM"
Akhrass, daha önce de siyasi görüşlerini ve dünyadaki gelişmelere ilişkin tutumunu yansıtan paylaşımlar yaptığını anlatarak, "Ukrayna'nın işgalini reddettiğimi özgürce söyledim, kimse bana bu gönderilerin dengesiz, taraflı veya ön yargılı olduğunu söylemedi ancak İsrail'in, ülkem Filistin'i işgalini reddettiğimi ifade ettiğimde birdenbire önyargılı oldum ve bazı Batı medya kuruluşları tarafından benimsenen ilkeleri tehdit ettim. Yani Ukrayna'nın işgalini reddettiğimi söyleyebilirim ancak İsrail işgali hakkında konuşamam." ifadesini kullandı.
Doğum iznindeyken sosyal medyadaki paylaşımlarıyla ilgili soruşturma için iş yerine gelmesinin istendiğini kaydeden Akhrass, "Ofise gelmemi isteyen çalışana birkaç soru sordum ve İsrail'in Gazze'ye yaptığı bombalama sonucu ölen bir çocuğun fotoğrafını gönderdim. Bu fotoğrafın Gazze'ye yönelik saldırıyı ve Filistin halkının yaşadığı 75 yıllık gerçekliği ifade ettiğini söyledim." dedi.
Akhrass, Global News'ten, öldürülen Filistinlilere ve yaşanan acıya saygı duymasını beklediğini belirterek, şunları söyledi:
"Ne yazık ki bu çalışan, onun isteği dışında fotoğraf göndererek psikolojisine zarar verdiğimi söyledi ve hakkımda şikayette bulundu. Keşke halkımın içinde bulunduğu insani duruma karşı saygı duyulsaydı. Hayatını kaybeden ve irtibatımın kesildiği tanıdıklarım var. Çoğu insan İsrail bombardımanı sonucunda evini ve işini kaybetti. Bu insanlar sadece isim, rakam, resim değil. Bu insanlar gerçek insanlar."
Global News'e haksız yere işten çıkarıldığı gerekçesiyle dava açtığını kaydeden Akhrass, yasalara aykırı şekilde doğum iznindeyken işten çıkarılamayacağını sözlerine ekledi.
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