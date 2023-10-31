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El Kassam Tugayları’ndan katil İsrail'e gözdağı! İşte 'El Asif' (Fırtınalı) güdümlü torpido...

Siyonist terör devleti İsrail'e ait katliam tankları Gazze'ye girdi. Bölgede sıcak çatışmalar yaşanırken Hamas'a bağlı İzeddin El Kassam Tugayları, işgal güçlerini geri püskürttü. Diğer yandan El Kassam Tugayları, İsrail karşı kullanmaya başladıkları 'El Asif' (Fırtınalı) güdümlü torpidonun görüntülerini de yayınladı. İşte o anlar…

Giriş Tarihi: 31.10.2023 22:25 Güncelleme Tarihi: 31.10.2023 22:27
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El Kassam Tugayları’ndan katil İsrail’e gözdağı! İşte ’El Asif’ Fırtınalı güdümlü torpido...

Katil İsrail, bütün dünyanın gözleri önünde Gazze'de soykırıma girişti.

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El Kassam Tugayları’ndan katil İsrail’e gözdağı! İşte ’El Asif’ Fırtınalı güdümlü torpido...

7 Ekim'den bu yana kesintisiz bir şekilde süren İsrail saldırılarında 3 bin 542'si çocuk, 2 bin 187'si kadın olmak üzere 8 bin 525'e Filistinli şehit düştü. 21 bin 643 kişi de yaralandı.

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El Kassam Tugayları’ndan katil İsrail’e gözdağı! İşte ’El Asif’ Fırtınalı güdümlü torpido...

Yaklaşık 2 bin Gazzeli de enkaz altında, akıbeti bilinmiyor.

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El Kassam Tugayları’ndan katil İsrail’e gözdağı! İşte ’El Asif’ Fırtınalı güdümlü torpido...

Diğer yandan İsrail'e ait katliam tankları Gazze'ye girdi.

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El Kassam Tugayları’ndan katil İsrail’e gözdağı! İşte ’El Asif’ Fırtınalı güdümlü torpido...

Bölgede sıcak çatışmalar baş gösterirken İzeddin El Kassam Tugayları, işgal güçlerini geri püskürttü.