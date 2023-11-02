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Başkan Erdoğan'ın "Hamas" sözlerine Somali Başbakanı Barre'den destek

DÜNYA
Giriş Tarihi: 02.11.2023 Güncelleme Tarihi: 02.11.2023
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Başkan Erdoğan’ın Hamas sözlerine Somali Başbakanı Barre’den destek

Somali Başbakanı Hamza Abdi Barre, Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın Gazze sözlerine destek veren bir açıklamada bulundu. Barre, Hamas'ın "terör örgütü" olmadığını belirterek, "Hamas, bir kurtuluş hareketidir." ifadelerine yer verdi.

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, AK Parti Meclis Grup Toplantısı'nda yaptığı konuşmada İsrail'i sert bir dille eleştiererek, "Hamas terör örgütü değil, kurtuluş ve mücahitler grubudur" demişti.

Bu sözleri destekleyen bir açıklama da Somali'den geldi.

"DÜNYA, FİLİSTİN'İN ACILARINA SESSİZ"

Barre, başkent Mogadişu'daki konferansta yaptığı konuşmada, dünya kamuoyunun Filistin'de yaşanan acılara sessiz kalmasını eleştirdi.

"Dünya nerede, insan hakları savunucuları nerede, çocuk hakları savunucuları nerede?" ifadesini kullanan Barre, Filistin'de olup bitenleri unutmama sorumlulukları bulunduğunu söyledi.

HAMAS'A GÜÇLÜ DESTEK

Hamas'ın "terör örgütü" olmadığını ifade eden Barre, "Hamas, bir kurtuluş hareketidir." dedi.

Somali, daha önce İsrail saldırılarında binlerce sivilin öldüğü Gazze Şeridi'ne doktor ve gönüllü sağlık çalışanları göndereceklerini açıklamıştı.

İSRAİL'İN GAZZE SALDIRISI

Hamas'ın silahlı kanadı İzzeddin el-Kassam Tugayları, 7 Ekim sabahı, İsrail'in "Filistinlilere ve başta Mescid-i Aksa olmak üzere kutsal değerlerine yönelik sürekli ihlallerine karşılık verme" gerekçesiyle kapsamlı saldırı düzenlerken, İsrail ordusu da Gazze Şeridi'ne yoğun hava bombardımanı başlattı.

İsrail, Gazze'den düzenlenen saldırılarda 315'i asker 1400'den fazla İsraillinin öldüğünü, 5 bin 132 kişinin yaralandığını duyurdu.

İsrail'e göre 31 Ekim'den bu yana Gazze Şeridi'ndeki çatışmalarda ölen asker sayısı 18'e yükselirken, Kassam Tugayları'nın elinde 242 İsrailli esir bulunuyor.

Gazze'deki Filistin Sağlık Bakanlığına göre, İsrail saldırılarda 3 bin 760'ı çocuk, 2 bin 326'sı kadın olmak üzere 9 bin 61 Filistinliyi öldürürken, en az 32 bin kişiyi yaraladı.

İşgal altındaki Batı Şeria ve Kudüs'te İsrail güçleri ve Yahudi yerleşimciler, 134 Filistinliyi öldürdü.

İsrailli Yarbay Salman Habaka öldürüldü

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