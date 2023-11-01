Uzmanlar çocuk katili Netanyahu’yu analiz etti: Narsist ve paranoyak...

"BEDELİ NE OLURSA OLSUN İKTİDARDA KALMAK"

İnsanların yaşlandıkça davranışlarının daha da aşırı hale gelme eğiliminde olduğunu ifade ederek "Netanyahu'nun paranoyası ve nasisizmi arttı. Yakın ailesi dışında kimseye güvenmiyor. Kişisel geleceğine her şeyin üstünde öncelik veriyor" dedi.

Öte yandan Netanyahu'nun kararsız olduğunu söyleyen Kimhi, "O hiç de dayanıklı bir insan değil" ifadelerini kullandı.