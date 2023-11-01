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Gazze'de insanlık suçu! Katili İsrail bir yaşını doldurmamış 133 bebeği öldürdü! Filistinli kadınların çaresizliği: Fener ışığında anestezisiz sezaryan doğum

GÜNDEM
Giriş Tarihi: 01.11.2023 Güncelleme Tarihi: 01.11.2023
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Gazze’de insanlık suçu! Katili İsrail bir yaşını doldurmamış 133 bebeği öldürdü! Filistinli kadınların çaresizliği: Fener ışığında anestezisiz sezaryan doğum

Katil İsrail, 7 Ekim'den bu yana Gazze'ye 18 bin tondan fazla bomba attı. Yaşanan bu katliamda henüz bir yaşını tamamlamamış 133 bebek, 1 yaşındaki 153, 2 yaşındaki 158 bebek olmak üzere 444 bebek yaşamını yitirdi. Öte yandan Birleşmiş Milletler'in raporu ise Gazze'deki vahim gerçeği bir kez daha gün yüzüne çıkardı. Bölgede 50 binden fazla hamile kadının, anestezi olmadan fenerle sezaryen doğum yaptığı açıklandı.

İsrail, tarih sayfasına 'katil' diye yazıldı. Eli kanlı İsrail ordusu, 7 Ekim'den bu yana Filistin'e ölüm yağdırdı.

Saldırılarında 18 bin tondan fazla bomba kullandı. Bu, Hiroşima'ya atılan atom bombasının bile 1.5 katıydı.

Amerika Birleşik Devletleri ve Avrupa'nın destek verdiği katliamda Filistinliler ise insanlık dramı yaşadı.

Elektrik ve suyun kesildiği Gazzelilerin ölüme mahkum edilmesine kimse ses çıkartmadı.

26 gündür abluka altında olan Gazze'deki hastanelerde tüm tıbbi malzemelerin tükendiği açıklandı. Doktorlar, anestezi olmadan ameliyat yaptı, dezenfektan yerine de sirkeyi kullandı.

Birleşmiş Milletler'in raporu ise Gazze'deki vahim gerçeği bir kez daha gün yüzüne çıkardı. Öyle ki bölgede 50 binden fazla hamile kadın vardı.

Saldırılar nedeniyle günde 160 bebeğin doğduğu hastanelerde doktorların müdahalesi de gittikçe zorlaştı. Gazze'deki hamile kadınlar, fenerle ve anestezi olmadan sezaryen doğum yapmak zorunda kaldı.

Şifa Hastanesi müdürü Dr. Mohammad Abu Salmiya, "Tıbbi ekiplerimiz bunalmış durumda ve gerginliğin tırmanmasının başlangıcından bu yana yorulmadan çalışıyorlar.

Operasyonlarımızı sürdürmek için çok sınırlı bir yakıt kaynağına güveniyoruz. Yakıtımız biterse hastane toplu mezarlığa dönüştürülebilir" ifadelerini kullandı.

GAZZE'DE İNSANLIK DRAMI

Gazze'deki Filistin Sağlık Bakanlığı, 7-26 Ekim tarihleri arasında, İsrail'in Gazze'ye düzenlediği saldırılarda ölenlerin isimleri, kimlik bilgileri ve yaşlarının yer aldığı 212 sayfalık bir rapor yayımladı.

Rapora göre, 7-26 Ekim tarihlerinde İsrail saldırılarında, ölen 7 bin 28 kişinin 2 bin 913'ünü çocuklar oluşturuyor.

İsrail saldırılarında, henüz bir yaşını tamamlamamış 133 bebek, 1 yaşındaki 153, 2 yaşındaki 158 bebek olmak üzere 444 bebek yaşamını yitirdi.

İsrail bombardımanlarında, 3 yaşındaki 171, ilköğretim çağındaki (4-13 yaş) 1527, lise çağındaki (14-17yaş) 523 çocuk hayatını kaybetti.

Saldırılardaki can kayıplarının 2 bin 262'sini kadınlar oluştururken, 60 yaş üzeri de 462 kişi öldürüldü.

Raporda, saldırılarda ölen 281 kişinin ise kimliğinin tespit edilemediği kaydedildi.

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