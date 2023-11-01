Gazze’de insanlık suçu! Katili İsrail bir yaşını doldurmamış 133 bebeği öldürdü! Filistinli kadınların çaresizliği: Fener ışığında anestezisiz sezaryan doğum

Operasyonlarımızı sürdürmek için çok sınırlı bir yakıt kaynağına güveniyoruz. Yakıtımız biterse hastane toplu mezarlığa dönüştürülebilir" ifadelerini kullandı.

GAZZE'DE İNSANLIK DRAMI

Gazze'deki Filistin Sağlık Bakanlığı, 7-26 Ekim tarihleri arasında, İsrail'in Gazze'ye düzenlediği saldırılarda ölenlerin isimleri, kimlik bilgileri ve yaşlarının yer aldığı 212 sayfalık bir rapor yayımladı.

Rapora göre, 7-26 Ekim tarihlerinde İsrail saldırılarında, ölen 7 bin 28 kişinin 2 bin 913'ünü çocuklar oluşturuyor.

İsrail saldırılarında, henüz bir yaşını tamamlamamış 133 bebek, 1 yaşındaki 153, 2 yaşındaki 158 bebek olmak üzere 444 bebek yaşamını yitirdi.

İsrail bombardımanlarında, 3 yaşındaki 171, ilköğretim çağındaki (4-13 yaş) 1527, lise çağındaki (14-17yaş) 523 çocuk hayatını kaybetti.

Saldırılardaki can kayıplarının 2 bin 262'sini kadınlar oluştururken, 60 yaş üzeri de 462 kişi öldürüldü.

Raporda, saldırılarda ölen 281 kişinin ise kimliğinin tespit edilemediği kaydedildi.