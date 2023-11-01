Gazze'de insanlık suçu! Katili İsrail bir yaşını doldurmamış 133 bebeği öldürdü! Filistinli kadınların çaresizliği: Fener ışığında anestezisiz sezaryan doğum
Katil İsrail, 7 Ekim'den bu yana Gazze'ye 18 bin tondan fazla bomba attı. Yaşanan bu katliamda henüz bir yaşını tamamlamamış 133 bebek, 1 yaşındaki 153, 2 yaşındaki 158 bebek olmak üzere 444 bebek yaşamını yitirdi. Öte yandan Birleşmiş Milletler'in raporu ise Gazze'deki vahim gerçeği bir kez daha gün yüzüne çıkardı. Bölgede 50 binden fazla hamile kadının, anestezi olmadan fenerle sezaryen doğum yaptığı açıklandı.
İsrail, tarih sayfasına 'katil' diye yazıldı. Eli kanlı İsrail ordusu, 7 Ekim'den bu yana Filistin'e ölüm yağdırdı.
Saldırılarında 18 bin tondan fazla bomba kullandı. Bu, Hiroşima'ya atılan atom bombasının bile 1.5 katıydı.
Amerika Birleşik Devletleri ve Avrupa'nın destek verdiği katliamda Filistinliler ise insanlık dramı yaşadı.
Elektrik ve suyun kesildiği Gazzelilerin ölüme mahkum edilmesine kimse ses çıkartmadı.
26 gündür abluka altında olan Gazze'deki hastanelerde tüm tıbbi malzemelerin tükendiği açıklandı. Doktorlar, anestezi olmadan ameliyat yaptı, dezenfektan yerine de sirkeyi kullandı.
Birleşmiş Milletler'in raporu ise Gazze'deki vahim gerçeği bir kez daha gün yüzüne çıkardı. Öyle ki bölgede 50 binden fazla hamile kadın vardı.
Saldırılar nedeniyle günde 160 bebeğin doğduğu hastanelerde doktorların müdahalesi de gittikçe zorlaştı. Gazze'deki hamile kadınlar, fenerle ve anestezi olmadan sezaryen doğum yapmak zorunda kaldı.
Şifa Hastanesi müdürü Dr. Mohammad Abu Salmiya, "Tıbbi ekiplerimiz bunalmış durumda ve gerginliğin tırmanmasının başlangıcından bu yana yorulmadan çalışıyorlar.
Operasyonlarımızı sürdürmek için çok sınırlı bir yakıt kaynağına güveniyoruz. Yakıtımız biterse hastane toplu mezarlığa dönüştürülebilir" ifadelerini kullandı.
GAZZE'DE İNSANLIK DRAMI
Gazze'deki Filistin Sağlık Bakanlığı, 7-26 Ekim tarihleri arasında, İsrail'in Gazze'ye düzenlediği saldırılarda ölenlerin isimleri, kimlik bilgileri ve yaşlarının yer aldığı 212 sayfalık bir rapor yayımladı.
Rapora göre, 7-26 Ekim tarihlerinde İsrail saldırılarında, ölen 7 bin 28 kişinin 2 bin 913'ünü çocuklar oluşturuyor.
İsrail saldırılarında, henüz bir yaşını tamamlamamış 133 bebek, 1 yaşındaki 153, 2 yaşındaki 158 bebek olmak üzere 444 bebek yaşamını yitirdi.
İsrail bombardımanlarında, 3 yaşındaki 171, ilköğretim çağındaki (4-13 yaş) 1527, lise çağındaki (14-17yaş) 523 çocuk hayatını kaybetti.
Saldırılardaki can kayıplarının 2 bin 262'sini kadınlar oluştururken, 60 yaş üzeri de 462 kişi öldürüldü.
Raporda, saldırılarda ölen 281 kişinin ise kimliğinin tespit edilemediği kaydedildi.
- Son dakika video izle
- Son dakika haberleri
- A Haber analiz
- Gündem haberleri
- Ekonomi haberleri
- Otomobil haberleri
- Namaz vakitleri
- Hava durumu
- İstanbul Yol durumu
- Atv canlı yayın izle
- Spor haberleri
- Foto galeri
- Son dakika emekli haberleri
- Teknoloji haberleri
- A Haber programlar
- Sabah – Takvim yazarları oku
- Kuruluş Osman izle
- Gazete manşetleri
- Instagram dondurma
- Yerel seçimler ne zaman, hangi tarihte? 2024 YSK belediye ve muhtarlık seçim takvimi son durum...
- 12. Kalkınma Planı PDF indir! 12. Kalkınma Planı nedir, yürürlüğe girdi mi? TBMM son dakika: Madde madde içerik listesi...
- Deprem bölgesi faizsiz kredi başvuru KOSGEB 2023 | 2 yıl geri ödemesiz KOBİ 750 bin TL %0 faizli kredi başvuru şartları neler? 3 yıllık geri ödeme planı...
- ZAMLI KYK bursu ne zaman, hangi tarihte yatacak? Ödeme takvimi netleşti; TCKN sonu 0, 2, 4, 6, 8 olanlar... GSB KYK burs/kredi 2024 sonuç sorgulama ekranı!
- KYK 2024 zamlı burs/kredi ödemesi ne kadar, kaç TL?
- 6.5 milyon memura %52'lik enflasyon zam tablosu! Yeni maaşlar: Öğretmen, polis, hemşire, avukat...
- Emekliye 2024'te %68 enflasyon zam tablosu ayyuka çıktı! Beklenti Anketi oranları netleştirdi: 7.500, 8.000, 9.000 TL maaş alana 10.706, 11.692, 15.213...
- Sergen Yalçın olmadı o isim geliyor! Süper Lig devi hücuma geçiyor
- Prim ve yaş indiriminde 5 yıllık erken emeklilik tüneli açıldı; 2000-2008 sonrası yaşınız değişiyor! Bağ-kur, SSK 31 Ekim saat 19.00'da...
- Gelinim Mutfakta 31 Ekim 2023 puan durumu! Gelinim Mutfakta bugün kim birinci oldu? Çeyrek altını kazanan...
- ÇAYKUR çay paraları hesaplara yattı mı, ne zaman yatacak? Ekim 2023 çay destekleme ödemeleri başladı!
- TUREKS HALKA ARZ TARİHİ 2023! Tureks Turunç Madencilik halka arz kaç lot verir, katılım endeksine uygun mu?