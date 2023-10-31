Londra’da Gazze’ye ateşkes çağrısı: Liverpool Caddesi İstasyonu’nda oturma eylemi

"ATEŞKES İSTİYORUZ"

Ellerinde Filistin bayrakları taşıyan göstericiler, istasyonun girişine oturarak "Ne istiyoruz? Ateşkes. Ne zaman? Şimdi" ve "Filistin'e özgürlük" sloganlarını attı. Polisin güvenlik önlemi aldığı gösteride, henüz olumsuz bir durum yaşanmadı.