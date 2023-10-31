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Londra’da Gazze’ye ateşkes çağrısı: Liverpool Caddesi İstasyonu’nda oturma eylemi

DÜNYA
Giriş Tarihi: 31.10.2023 Güncelleme Tarihi: 31.10.2023
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Londra’da Gazze’ye ateşkes çağrısı: Liverpool Caddesi İstasyonu’nda oturma eylemi

İşgalci İsrail’in Gazze’de işlediği insanlık suçu ve soykırım nedeniyle binlerce genç, yaşlı ve çocuk şehit oldu. Daha fazla masumun katledilmemesi için ülkelerden üst üste ateşkes çağrıları ve eylemleri yapılıyor. Yüzbinlerce kişi katliamın başladığı ilk haftadan itibaren Gazze için yürürken İngiltere’nin başkenti Londra’daki Liverpool Caddesi İstasyonu’nda toplandı. Katılımcılar ateşkes çağrısında bulunarak oturma eylemi düzenledi.

Katil İsrail'in Gazze'ye yönelik kuşatma ve saldırılarını protesto etmek isteyen on binlerce Filistin yanlısı gösterici, öğle saatlerinde başkentin simge mekanlarından Oxford Caddesi'ndeki Marble Arch'ta toplandı.

İsrail'in Gazze Şeridi'ne yönelik saldırılar devam ederken, dünyanın birçok ülkesinde ise Gazze Şeridi'nde derhal ateşkes sağlanması için protestolar düzenleniyor.

İngiltere'nin başkenti Londra'da yüzlerce kişi, Gazze Şeridi'nde ateşkes çağrısında bulunarak, Liverpool Caddesi İstasyonu'nda oturma eylemi düzenledi.

"ATEŞKES İSTİYORUZ"

Ellerinde Filistin bayrakları taşıyan göstericiler, istasyonun girişine oturarak "Ne istiyoruz? Ateşkes. Ne zaman? Şimdi" ve "Filistin'e özgürlük" sloganlarını attı. Polisin güvenlik önlemi aldığı gösteride, henüz olumsuz bir durum yaşanmadı.

Protestonun destekçilerinden feminist grup Sisters Uncut, oturma eyleminin Filistin halkıyla dayanışma amacıyla düzenlediğini belirterek, "Soykırım bitene kadar işler eskisi gibi olmayacak. Hemen ateşkes yapın" dedi.

"GAZZE'DE SOYKIRIM VAR"

Daha önce de başkentin simge mekanlarından Oxford Caddesi'ndeki Marble Arch'ta eylem düzenlenmişti.

"Gazze'de soykırım var", "İşgale son", "Şimdi ateşkes" yazılı pankartlar taşıyarak "Filistin'e özgürlük" sloganları atan göstericiler, daha sonra Marble Arch'tan Başbakanlığa yürüyüşe geçmişti.

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