Fransız milletvekili Mathilde Panot: Netanyahu savaş suçlarının hesabını verecek
Fransa'nın önde gelen muhalif isimlerinden ve Boyun Eğmeyen Fransa Partisinin (LFI) Meclis Grup Başkanvekili Mathilde Panot, çocuk katili İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'nun işlediği savaş suçları nedeniyle Uluslararası Ceza Mahkemesinde (UCM) hesap vereceğini ifade ederek, 'Bibi'yi "rezil" olarak niteledi.
Fransız vekil Panot, İsrail'in Cibaliya Mülteci Kampı'na düzenlediği saldırılara ilişkin X sosyal medya platformundaki hesabından yaptığı paylaşımda, Netanyahu hükümetinin Filistinlilere yönelik savaş suçu işlemeye devam ettiğini söyledi.
"REZİL BİBİ..."
Panot açıklamasında "Cibaliya'da bir mülteci kampı bombalandı. Netanyahu, Filistinlilere karşı işlediği savaş suçlarıyla rezilliğini sürdürüyor."
"UCM'DE HESAP VERECEKSİN"
Zamanı geldiğinde, işlediği suçların hesabını Uluslararası Ceza Mahkemesi önünde vermek zorunda kalacak." dedi.
İSRAİL'İN GAZZE'YE SALDIRILARINDA SON DURUM
Hamas'ın silahlı kanadı İzzeddin el-Kassam Tugayları, 7 Ekim sabahı, İsrail'in "Filistinlilere ve başta Mescid-i Aksa olmak üzere kutsal değerlerine yönelik sürekli ihlallerine karşılık verme gerekçesiyle kapsamlı saldırı düzenlerken, İsrail ordusu da Gazze Şeridi'ne yoğun hava bombardımanı başlattı.
İsrailli yetkililer, Gazze'den düzenlenen saldırılarda 326'sı asker 1400'den fazla İsraillinin öldüğünü, 5 bin 132 kişinin yaralandığını duyurdu.
İsrail Ordu Sözcüsü Daniel Hagari, Gazze'de el-Kassam Tugayları'nın elinde 240 İsrailli esir olduğunu kaydetti.
Gazze'deki Filistin Sağlık Bakanlığı, İsrail saldırılarında 3 bin 648'i çocuk 8 bin 796 Filistinlinin öldürüldüğünü, 21 binden fazla kişinin yaralandığını bildirdi.
İşgal altındaki Batı Şeria'da İsrail güçlerinin ve Yahudi yerleşimcilerin saldırılarında ise 130 Filistinli öldü, yaklaşık 2 bin Filistinli yaralandı.
İsrail ordusu, Gazze'ye 26 Ekim'de karadan sınırlı operasyonları genişletmeye başlayıp hava saldırılarının dozunu daha da artırdı.
Gazze'de binlerce yaralı ile sivilin bulunduğu en büyük sağlık tesisi olan Şifa Hastanesi de İsrail ordusu tarafından hedef gösterildi.
İsrail ordusu ile Hizbullah arasında 8 Ekim'den bu yana yaşanan çatışmalarda 48 Hizbullah mensubu ile 4 İsrail askeri öldü.
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