İşgalci İsrail üç buçuk atmaya başladı! Hamas'tan Rusya'ya ziyaret! Putin görüştü mü?
İşgalci İsrail'in Gazze'de sivillere yönelik insanlık suçu bitmek bilmezken, Hamas'tan flaş bir Moskova çıkarması geldi. Hamas yetkililerinin temaslarda bulunmak üzere Moskova’yı ziyaret ettiğini bildirdi. Söz konusu görüşme, katil İsrail'i ziyaret etti. İşgalci İsrail, Rus hükümetinden Hamas heyetini "derhal sınır dışı etmesini" istedi.
Rusya Dışişleri Bakanlığı, Hamas yetkililerinin temaslarda bulunmak üzere Moskova'yı ziyaret ettiğini bildirdi.
Rusya Dışişleri Bakanlığından Rus haber ajanslarına yapılan açıklamada, Hamas Siyasi Büro Üyesi Musa Ebu Merzuk'un da yer aldığı heyetin Moskova'yı ziyaret ettiği belirtildi.
Rus yetkililerin Merzuk'la görüşmeler gerçekleştirdiği bilgisine yer verilen açıklamada, Gazze Şeridi'ndeki yabancı rehinelerin derhal serbest bırakılması konusunda Rusya'nın tutumunun da devamı amacıyla kendisiyle temaslarda bulunulduğu, Rus ve diğer yabancı vatandaşların Filistin anklavından tahliyesinin sağlanmasına ilişkin konuların da ele alındığı kaydedildi.
PUTIN GÖRÜŞECEK Mİ?
Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, ziyarete ilişkin yaptığı açıklamada, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in Hamas heyetiyle görüşme planlamadığını belirterek, görüşmelerin Rusya Dışişleri Bakanlığı çerçevesinde gerçekleştirildiğini söyledi.
Rusya Dışişleri Bakanlığından yapılan bir başka açıklamada da İran Dışişleri Bakan Yardımcısı ve Başmüzakereci Ali Bakıri'nin de temaslarda bulunmak üzere Moskova'ya geldiği belirtildi.
KATİL İSRAİL'İ KORKU SARDI
İsrail Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Lior Haiat, X sosyal medya platformundan yaptığı paylaşımda, "Hamas'ın DEAŞ'tan daha kötü bir terör örgütü olduğunu" iddia ederek, Hamas liderliğinin 1400 İsraillinin ölümü, 220 kadar İsraillinin esir alınmasından sorumlu olduğunu savundu.
Soykırımcı İsrail'in Hamas'ın "üst düzey yetkililerinin" Moskova'ya davet edilmesini kınadığını aktaran Haiat, bunun "terörü desteklemek ve Hamas teröristlerinin katliamlarını desteklemek anlamına geldiğini" öne sürdü.
İşgalci İsrail, Rus hükümetinden Hamas heyetini "derhal sınır dışı etmesini" istedi.
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