İşgalci İsrail üç buçuk atmaya başladı! Hamas’tan Rusya’ya ziyaret! Putin görüştü mü?

KATİL İSRAİL'İ KORKU SARDI

İsrail Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Lior Haiat, X sosyal medya platformundan yaptığı paylaşımda, "Hamas'ın DEAŞ'tan daha kötü bir terör örgütü olduğunu" iddia ederek, Hamas liderliğinin 1400 İsraillinin ölümü, 220 kadar İsraillinin esir alınmasından sorumlu olduğunu savundu.

Soykırımcı İsrail'in Hamas'ın "üst düzey yetkililerinin" Moskova'ya davet edilmesini kınadığını aktaran Haiat, bunun "terörü desteklemek ve Hamas teröristlerinin katliamlarını desteklemek anlamına geldiğini" öne sürdü.

İşgalci İsrail, Rus hükümetinden Hamas heyetini "derhal sınır dışı etmesini" istedi.