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Katil Netanyahu'nun partisinden Rusya'ya tehdit: Bedelini ödeyeceksiniz

İsrail güçleri, dünyanın gözü önünde Gazze'de katliamlarını sürdürürken, Batılı devletlerden de destek yağmaya devam ediyor. İsrail'e karşı dünya kamuoyunda güçlü bir tepki ortaya konmazken Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'den dikkat çeken bir çıkış gelmişti. Putin, İsrail'in, Gazze'deki saldırılarını "Trajedi, korkunç bir olay ve felaket" olarak nitelemesi bazı İsrailli grupların tepkisi çekti. Netanyahu'nun başında olduğu Likud Partisi'nden Amir Weitmann, Rusya devlet kanalı Russia Today'de (RT) Rusya'yı tehdit etti. Weitmann, "İsrail'in düşmanlarını desteklemenin bedelini ödeyeceksiniz." ifadesini kullandı.

Giriş Tarihi: 19.10.2023 22:46 Güncelleme Tarihi: 19.10.2023 22:47
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Katil Netanyahu’nun partisinden Rusya’ya tehdit: Bedelini ödeyeceksiniz
7 Ekim sabahı Hamas'ın silahlı kanadı İzzeddin el-Kassam Tugayları tarafından İsrail'e başlatılan "Aksa Tufanı" saldırısının ardından İsrail ordusu, tüm güçleri ile saldırıya geçti. Gazze'de sivil, çocuk, yaşlı, kadın ayırt etmeden bomba yağdıran İsrail ordusu, binlerce masun cana kıydı. Dünyanın gözü gerçekleştirilen katliama, Batılı devletler de destek verdi.
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Katil Netanyahu’nun partisinden Rusya’ya tehdit: Bedelini ödeyeceksiniz
Yaşanan insanlık dışı saldırılara Rusya'dan ise sert bir tepki geldi. Rusya Devlet Başkanı Vladmir Putin, İsrail güçleri tarafından son olarak hastaneye gerçekleştirilen saldırıya ilişkin, "Trajedi, korkunç bir olay ve felaket. İnsani nitelik taşıyan bir yerde yüzlerce insan yaralandı ve yüzlercesi öldü. Bunun, bu çatışmayı mümkün olan en kısa sürede sona erdirmemiz gerektiğine dair bir işaret olmasını umuyorum. Taraflar, en azından bir şekilde temaslara, müzakerelere başlamalılar." açıklamasında bulundu.
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Katil Netanyahu’nun partisinden Rusya’ya tehdit: Bedelini ödeyeceksiniz
Rusya'dan yükselen ses ise İsrail'de tepkiye neden oldu. Rusya devlet kanalı Russia Today'de (RT) konuşan İsrailli politikacı Amir Weitmann, açık açık Rusya'yı tehdit etti. Netanyahu'nun başında olduğu İsrail'in iktidardaki Likud Partisi'nden Amir Weitmann, "İsrail'in düşmanlarını desteklemenin bedelini ödeyeceksiniz." şeklinde konuştu.
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Katil Netanyahu’nun partisinden Rusya’ya tehdit: Bedelini ödeyeceksiniz

Sözlerini sürdüren Weitmann şu ifadeleri kullandı:

"Rusya'nın, yaptıklarının bedelini ödediğinden emin olacağız. Söylediklerimi sakın unutmayın, iyi hatırlayın ve bekleyin"

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Katil Netanyahu’nun partisinden Rusya’ya tehdit: Bedelini ödeyeceksiniz

Gazze'de Filistinlilere soykırım uygylayan ancak buna rağmen tüm Filistin halkını "Nazi" olaran nitelendiren Weitmann, "Rusya bize soykırım yapmak isteyen nazi insanları destekliyor. Ve bu yüzden Rusya bunun bedelini odayacak. Bu nazilerin (Filistinililerin) işini bitireceğiz ve bu savaşı kazanacağız. Belki biraz zaman alacak ancak bu savaşı kazanacağız. Sonrasında Rusya'nın bu yaptıklarını unutmayacağız. Geleceğiz ve Rusya olarak yaptıklarınızın bedelini ödeyeceğinizden emin olacağız." ifadelerini kullandı.