Katil Netanyahu’nun partisinden Rusya’ya tehdit: Bedelini ödeyeceksiniz

İsrail güçleri, dünyanın gözü önünde Gazze'de katliamlarını sürdürürken, Batılı devletlerden de destek yağmaya devam ediyor. İsrail'e karşı dünya kamuoyunda güçlü bir tepki ortaya konmazken Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'den dikkat çeken bir çıkış gelmişti. Putin, İsrail'in, Gazze'deki saldırılarını "Trajedi, korkunç bir olay ve felaket" olarak nitelemesi bazı İsrailli grupların tepkisi çekti. Netanyahu'nun başında olduğu Likud Partisi'nden Amir Weitmann, Rusya devlet kanalı Russia Today'de (RT) Rusya'yı tehdit etti. Weitmann, "İsrail'in düşmanlarını desteklemenin bedelini ödeyeceksiniz." ifadesini kullandı.
Giriş Tarihi: 19.10.2023 22:46Güncelleme Tarihi: 19.10.2023 22:47