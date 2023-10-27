Gazze’de durum giderek kötüleşiyor! BM’den Gazze açıklaması: Güvenli olması gereken yerlerde bile yoğun bombardıman devam ediyor
Katil İsrail’in Gazze işgaline tepki gösteren BM’den bölgedeki yaşananlara ilişkin yeni açıklama geldi. Gazze'de durumun giderek kötüleştiği belirtili. Katil İsrail Gazze’deki hastaneleri, okulları bombalarken Birleşmiş Milletler (BM) İnsani İşlerden Sorumlu Genel Sekreter Yardımcısı ve Acil Yardım Koordinatörü Martin Griffiths, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla, Gazze’deki güvenli bir yerin kalmadığını işaret etti. Ayrıca bölgede yoğun bombardımanın devam ettiğini vurgularken sığınakların da aşırı kalabalıklaştığı bilgisi paylaşıldı.
Tüm dünyanın gözü önünde Gazze'de katliam yapan bebek katili İsrail'de Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreteri Antonio Guterres tepki göstermişti. Guterres genç, yaşlı, çocuk demeden saldırılarına devam eden katillerin "Uluslararası insani hukuk ihlallerinden" endişe duyduğunu belirtmişti. Birleşmiş Milletler (BM) İnsani İşlerden Sorumlu Genel Sekreter Yardımcısı ve Acil Yardım Koordinatörü Martin Griffiths, yeni açıklamalarda bulunarak Gazze'de durumun giderek kötüleştiğine ilişkin sosyal medya hesabından paylaşım yaptı.
"YARDIMLAR YETERSİZ"
Tüm yoğun çabalara rağmen bölgeye yardımın sadece "damladığını" aktaran Griffiths, "Dünya, insanlığın bir kısmının temel haklarını sağlamakta başarısız oluyor." ifadesini kullandı. Griffiths, savaş kurallarının açık olduğunu belirterek, "Siviller nerede olurlarsa olsunlar korunmalıdır ve hayatta kalmaları için temel gereksinimleri karşılanmalıdır." vurgusunda bulundu.
BM İnsani İşler Koordinasyon Ofisi'nin yetkisinin de çok açık olduğunu kaydeden Griffiths, "insanlık, tarafsızlık ve bağımsızlık" ilkeleriyle ihtiyacı olan sivillere yardım sağladıklarının altını çizdi.
Griffiths, "Çatışmanın 20. gününde, Gazze'de durum kötüleşiyor. Gazze'de güvenli olması gereken yerlerde bile yoğun bombardıman devam ediyor." açıklamasını yaptı.
"GAZZE'DE SIĞINAKLAR AŞIRI KALABALIKLAŞTI"
Günlük basın toplantısında gazetecilerin sorularını yanıtlayan BM Sözcüsü Stephane Dujarric, Gazze'de sığınakların aşırı kalabalıklaştığı konusunda uyardı.
Dujarric, işgalcilerin devam eden bombardımanları sonucu Gazze'de yerinden edilen kişi sayısının yaklaşık 1 milyon 400 bine ulaştığını aktardı. Bunlardan 629 bininin, acil durum için belirlenen yaklaşık 155 sığınakta kaldığını kaydetti.
Dujarric, "Sığınıkların aşırı kalabalıklaşması endişe yaratıyor. Sığınaklar normal kapasitelerinin 2,7 kat üzerinde çalışıyor." dedi.
"TESİSLERDE YAKIT TÜKENMEK ÜZERE"
BM Yakın Doğu'daki Filistin Mültecilerine Yardım ve Bayındırlık Ajansı (UNRWA) ile BM Çocuklara Yardım Fonu'nun (UNICEF) güneyde su taşımak için rezervlerinden yakıt aktardığını bildiren Dujarric, "Söz konusu tesislerde de yakıt tükenmek üzere." dedi.
İSRAİL'İN GAZZE'YE SALDIRILARINDA SON DURUM
Hamas'ın silahlı kanadı İzzeddin el-Kassam Tugayları, 7 Ekim sabahı İsrail'e "Aksa Tufanı" adıyla kapsamlı saldırı başlattı.
İsrail ordusu da onlarca savaş uçağıyla Gazze Şeridi'ne saldırıya başladı.
Gazze'den düzenlenen saldırılarda 309'u asker 1400 İsraillinin öldüğü, 5 bin 132 İsraillinin yaralandığı aktarıldı.
Gazze'deki Filistin Sağlık Bakanlığı, İsrail'in Gazze'ye saldırılarında 2 bin 913'ü çocuk ve 1709'u kadın, 397'si yaşlı olmak üzere 7 bin 28 kişiyi öldürdüğünü, 18 bin 484 kişiyi de yaraladığını duyurdu.
İşgal altındaki Batı Şeria'da İsrail güçlerinin ve Yahudi yerleşimcilerin saldırılarında 105 Filistinlinin öldüğü belirtildi.
Çatışma bölgelerinde, çoğu İsrail bombardımanında 25 gazeteci yaşamını yitirdi.
İsrail-Lübnan sınırında 8 Ekim'den bu yana İsrail ordusu ile Hizbullah arasında yaşanan çatışmalarda ise 45 Hizbullah üyesinin yanı sıra İslami Cihad Hareketi'nden 6, Hamas'tan 3, Hizbullah destekli Sünni Direniş Tugayı mensuplarından 2 kişi öldü, 1'i gazeteci 4 sivil hayatını kaybetti.
Lübnan tarafından düzenlenen saldırılarda da 3 İsrail askeri ve 1 İsrailli sivil yaşamını yitirdi.
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