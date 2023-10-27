Gazze’de durum giderek kötüleşiyor! BM’den Gazze açıklaması: Güvenli olması gereken yerlerde bile yoğun bombardıman devam ediyor

"YARDIMLAR YETERSİZ"

Tüm yoğun çabalara rağmen bölgeye yardımın sadece "damladığını" aktaran Griffiths, "Dünya, insanlığın bir kısmının temel haklarını sağlamakta başarısız oluyor." ifadesini kullandı. Griffiths, savaş kurallarının açık olduğunu belirterek, "Siviller nerede olurlarsa olsunlar korunmalıdır ve hayatta kalmaları için temel gereksinimleri karşılanmalıdır." vurgusunda bulundu.

BM İnsani İşler Koordinasyon Ofisi'nin yetkisinin de çok açık olduğunu kaydeden Griffiths, "insanlık, tarafsızlık ve bağımsızlık" ilkeleriyle ihtiyacı olan sivillere yardım sağladıklarının altını çizdi.

Griffiths, "Çatışmanın 20. gününde, Gazze'de durum kötüleşiyor. Gazze'de güvenli olması gereken yerlerde bile yoğun bombardıman devam ediyor." açıklamasını yaptı.